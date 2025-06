Incarcéré près de Lyon, il harcèle son ex-compagne en l'appelant des centaines de fois depuis sa cellule

Ainsi, entre l'automne 2024 et la fin du printemps 2025, l'homme a appelé et envoyé des messages à son ex à 875 reprises. Il avait pourtant l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime, mais aussi celle de détenir un téléphone en détention.

Jugé à nouveau, le détenu a reconnu seulement avoir passé une trentaine d'appels.

Sa défense n'a pas convaincu les juges caladois qui l'ont condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis. Il devra également verser à son ex les sommes de 1500 et 1000 euros au titre du préjudice moral et des frais de justice.