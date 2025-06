Surpopulation carcérale : une prison modulaire livrée d’ici 2027 près de Lyon

Ces nouvelles unités, construites "en usine" puis assemblées sur place, visent à répondre à l’urgence de la surpopulation carcérale. Pour rappel, en mai dernier, la France comptait 83 681 détenus pour seulement 62 570 places, avec une densité record de 163 % dans les maisons d’arrêt.

Installée sur le domaine pénitentiaire existant, la structure sera de taille réduite – entre 50 et 100 places – et livrée d’ici 2027. Elle sera bâtie en béton armé selon un processus industrialisé, garantissant "les mêmes standards de solidité et de fonctionnement" que les prisons classiques, indique le ministère.

La construction hors site, encadrée par un cahier des charges simplifié, doit permettre de réduire les délais à 18 mois et de diviser par deux les coûts : environ 200 000 euros par place contre 400 000 pour une prison traditionnelle.

Un second appel d’offres est prévu dès le mois prochain pour 1 500 nouvelles places modulaires.