Esotérisme, occultisme, sorcellerie : Les mystères de Lyon - LyonMag n°214

Lyon est réputée pour son riche patrimoine architectural, sa gastronomie et son passé gallo-romain. Pourtant, derrière cette façade bien connue, se cache un caractère plus secret de son identité : son rapport intime avec l’ésotérisme. Chercheurs, initiés et passionnés la désignent souvent comme "la capitale de l’ésotérisme". Ce surnom n’est pas fortuit : il découle d’un héritage ancien, nourri par un passé mystique dense, l’existence de figures emblématiques, l’activité de sociétés discrètes, et un terreau favorable aux explorations spirituelles et occultes qui perdurent toujours.

