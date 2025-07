Droit de réponse de Nouvelle Energie

Nouvelle Énergie conteste très fermement l’article David Lisnard, à Lyon, mais pas pour Lyon paru le 3 juillet 2025 sur LyonMag.com.

Dans cet article déplorable, le site LyonMag.com avance des affirmations erronées et adopte un ton inutilement méprisant, voire malveillant. Ce papier appelle donc, en vertu du droit de réponse prévu par la loi du 29 juillet 1881, les précisions suivantes :

- Parcours professionnel : Contrairement à ce qui est écrit dans l'article, le parcours professionnel de David Lisnard a commencé dans le secteur privé, notamment dans le commerce, secteur dans lequel il a exercé jusqu’en 2016. Son premier bulletin de salaire ne provient pas d’une activité politique, mais d’une activité salariée dans une entreprise.

- David Lisnard n’a jamais été le collaborateur d’un « Jacques Maillard », mais il fut celui, de 1996 à 1999, de Jacques Pélissard, député-maire de Lons-le-Saunier et président de l’Association des Maires de France. Si David Lisnard tire une grande fierté de cette expérience auprès d’une personnalité remarquable, cette activité professionnelle ne fut donc en rien la première de sa carrière professionnelle.

- David Lisnard n’a pas accusé Météo France « de ne pas l'avoir prévenu d'une tempête ayant frappé sa ville de Cannes ». Il a, comme de nombreux élus, dénoncé les différences de nature entre les niveaux d’alerte énoncés et la réalité de la violence des intempéries, ce qui a nui à la prévention des risques. Questionnant les causes de ces dysfonctionnements, il a demandé un audit de Météo France.

- Affluence au meeting : L’article met en doute la participation au meeting lyonnais du 2 juillet. Or, les chiffres sont vérifiables : près de 400 personnes étaient présentes dans la salle. Un nombre qui témoigne d’un intérêt réel, bien loin du raccourci caricatural proposé.

- Objet du déplacement : Ce déplacement à Lyon s’inscrivait dans une dynamique nationale de débat et de présentation des propositions du mouvement Nouvelle Énergie. Il n’avait aucun lien avec la campagne municipale lyonnaise, dans laquelle David Lisnard, en tant que président de l’AMF, n’a jamais pris part.

- Nouvelle Energie n’est pas un micro-parti. Il s’agit d’un parti politique à part entière, comptant plus de 10000 adhérents, plus d’un millier d’élus, dont une vingtaine de parlementaires. Il est structuré nationalement autour de relais départementaux, de groupes de travail, de salariés et de bénévoles.

- Décence élémentaire : Enfin, nous regrettons profondément que l’auteur se permette une allusion ironique au décès récent du père de David Lisnard. Cette forme d’ironie déplacée n’honore ni son auteur, ni votre publication, ni le débat public.

Nous tenons naturellement à rappeler notre attachement le plus entier à la liberté d’expression, y compris dans ses formes les plus critiques. Mais celle-ci ne saurait justifier la diffusion d’informations inexactes ni l’atteinte gratuite à la dignité personnelle.