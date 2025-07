L’Europe au cœur (de ma ville !) : la mairie propose à huit jeunes Lyonnais de partir à la découverte de l’Europe… à Lyon

Huit jeunes Lyonnais iront à la découverte de l’Europe. A Lyon du 30 juin au 4 juillet, puis à Turin du 7 au 11 juillet, ils partiront à la rencontre de l’Europe dans leur ville et au-delà avec un programme mêlant découverte, mobilité et engagement citoyen.

Une expérience dans le cadre de "L’Europe au cœur (de ma ville !)". Cette initiative de la Ville de Lyon est née de réflexions menées lors des 10es Universités européennes de l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) en octobre 2024.

Le projet a été porté en partenariat avec la Maison des Européens Lyon (MDEL), association labellisée EUROPE DIRECT. Celle-ci agit auprès du grand public pour informer sur l’Union européenne, encourager et animer le débat européen, et accompagner les citoyens et les porteurs de projets de la Ville et de la Métropole de Lyon.

Mieux comprendre l’impact de l’Europe

L’objectif est donc de proposer à des jeunes Lyonnais majeurs et plutôt éloignés des questions européennes, de découvrir l’impact de l’Union européenne dans leur quotidien, à Lyon ou ailleurs en Europe grâce à un programme immersif. Le mode de recrutement n'a pas été précisé.

A Lyon puis à Turin, les huit participants rencontreront des acteurs institutionnels, associatifs et culturels engagés. Ils pourront également découvrir des projets financés par l’Union européenne et participeront à des ateliers et activités autour de l’Europe, telles qu’une balade dans la ville, des animations pour mieux connaître les Etats membres et les institutions de l’UE, ou encore des ateliers médias.

La Ville de Lyon souhaite affirmer sa volonté d’encourager l’engagement européen des jeunes générations. Avec des parcours variés, les huit jeunes Lyonnais partagent une même envie qui est de mieux comprendre ce que signifie "faire partie de l’Europe".

"Ma motivation, c’est l’envie de découvrir comment l’Europe s’inscrit concrètement dans notre ville. Je m’intéresse aux citoyens, aux rapports qu’ils ont avec leur ville et à tout ce qui renforce leurs liens", explique Walène âgé de 20 ans et en recherche de formation.