Le patron lyonnais Bruno Lacroix (Aldes) est décédé

Bruno Lacroix est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi.

A la tête du groupe Aldes qu'il avait rejoint en 1967, il en a fait l'un des leaders européens dans le domaine de la ventilation, du traitement de l’air et du confort thermique. Son fils Stanislas lui avait succédé.

"Homme de conviction et de cœur, il a été le président fondateur de la Fondation HCL, qu’il a dirigée pendant 12 ans. Sous sa présidence, la fondation a permis de financer plus de 13 millions d’euros de projets au service de la santé publique et de l’innovation hospitalière. Bruno Lacroix était également engagé auprès de la Fondation Émergence, œuvrant pour l’inclusion et l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou en difficulté", rappelle Aldes.

Bruno Lacroix s'était aussi engagé au sein du Medef lyonnais, régional et national, et avait présidé le CESER Rhône-Alpes.

"Son humanisme, sa vision et son énergie continueront d’inspirer celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer", a réagi ce vendredi le groupe Aldes dans un communiqué.