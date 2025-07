Près de Lyon : un EHPAD se fixe un objectif incroyable pendant le Tour de France !

Il est 15h ce mardi. L’heure pour une dizaine de résidents de l’Ehpad Korian Claude Bernard d’Oullins-Pierre-Bénite, âgés entre 60 et 102 ans, de se réunir pour une séance de sport d’une heure. Et pas n’importe quel sport, puisqu’en plein Tour de France, ils ont décidé de réaliser un défi d’ampleur sur des vélos d’appartement : pédaler l’équivalent d’Oullins – Paris-Champs-Elysées, soit environ 500 kilomètres.

Derrière cet objectif se cache Matthieu Lebobe, animateur depuis deux ans et demi au sein de l’établissement. Déjà présent lors de la première édition du Tour de France version Ehpad Korian Claude Bernard l’an passé, c’est lui qui a eu l’idée de donner ce défi kilométrique. "Ça leur permet de faire du sport tout en gardant un certain esprit de compétition. Ça montre que même à cet âge-là, on peut faire du sport. Ils peuvent prendre tout leur temps. À la fin, il y a un classement effectué sur le nombre de kilomètres parcourus. On a aussi ce même classement pour le personnel", nous explique-t-il.

Pour les résidents les plus sportifs, c’est l’occasion de montrer l’étendue de leur talent. C’est notamment le cas de Francis Boubet, tenant du titre et déjà premier au classement général après quatre journées : "Ça me rappelle ma jeunesse. Je fais du vélo depuis l’âge de 10 ans, donc c’est assez facile pour moi". Un maillot jaune sûr de ses qualités.

Pour Monique Martinie, qui a roulé durant presque toute la séance, "c’est un bonheur".

Un établissement qui vit au rythme du sport

Ce n’est pas la première fois que l’Ehpad d’Oullins-Pierre-Bénite organise un évènement sportif. Le mois dernier, un marathon avait lieu dans les couloirs de la résidence. "Ce genre d’initiative permet de redorer l’image des Ehpad, en montrant qu’on prend soin des résidents et qu’ils ne restent pas enfermés ou assis toute la journée à rien faire", ajoute Matthieu Lebobe.

Pour cette quatrième journée, tous les regards sont tournés vers le centenaire, Jean Thézier. À défaut du maillot à pois, il porte avec brio le poids de ses 102 printemps.

Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale et récemment fait Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur, pédale pendant plusieurs dizaines de minutes, décontracté, à son rythme. Mais bon, pas de quoi l’inquiéter vu son passé héroïque…

C’est aussi ça, la magie du sport.