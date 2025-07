Près de Lyon : il prend le volant sous l'empire du cannabis pour aller passer son code de la route

Les faits remontent au 4 juillet lorsqu’un habitant de Blacé a fait l’objet d’un contrôle routier à l’entrée du village de Saint-Julien dans le Beaujolais. C’est à ce moment que les gendarmes ont constaté que le conducteur n’était plus en possession de son permis de conduire et était sous l'empire du cannabis. Son véhicule n’était également plus assuré.

Alors que sa compagne était en retard pour l’emmener à l’auto-école pour repasser ses épreuves du code de la route, l’homme aurait décidé de prendre malgré tout son véhicule pour se rendre à l’examen.

Un casier judiciaire déjà bien rempli

Le conducteur s’est présenté quelques jours plus tard devant le tribunal correctionnel caladois. Durant la comparution, son passé pénal s’est révélé chargé avec dix mentions dans son casier judiciaire pour usage de stupéfiants, vol en réunion et autres blessures involontaires.

L’homme a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois dont six mois avec sursis probatoire dont la partie ferme sera effectuée sous le régime de la semi-liberté. Il devra également payer une amende de 750 euros et devra effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

En ce qui concerne son examen, le prévenu ne pourra pas repasser les épreuves du permis de conduire pendant une période de quatre mois. Le tribunal n’a cependant pas prononcé la confiscation de son véhicule.