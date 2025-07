Plusieurs retards et suppressions de trains jusqu’à jeudi sur la ligne TER Lyon-Chambéry suite aux intempéries

Ce dimanche 20 juillet, de violents orages ont éclaté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le vent et la foudre ont causé la chute de plusieurs arbres entre Saint-André-le-Gaz (Isère) et Chambéry (Savoie). Problème, ces arbres sont tombés sur les câbles d’alimentation électrique le long de la ligne de TER entre Lyon et la capitale savoyarde, provoquant la suppression de nombreux trains.

"Des arbres sont tombés sur des câbles d'alimentation électrique sur l'axe Chambéry <> Saint-André-le-Gaz. Des suppressions et des détournements sont prévus sur les lignes 52, 53 et 54. Nos équipes sont sur place pour permettre la reprise du trafic le jeudi 24/07", a annoncé la SNCF TER AURA sur X.

Il faut tout de même préciser qu’il s’agit d’une estimation. Cela pourrait donc être pire… ou mieux. Ce lundi matin, plusieurs trains ont accusé un retard de 20 minutes en raison d’un détournement de l’itinéraire initial vers Ambérieu-en-Bugey (Ain).

En revanche, trois voyages sont d’ores-et-déjà supprimés entre Lyon et Chambéry (16h50, 18h50 et 19h50) et un dans l’autre sens de circulation (18h44).