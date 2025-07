Le serval qui se promenait dans le Rhône a été capturé six mois après sa première apparition

Il a été aperçu pour la première fois en janvier 2025 à Brindas dans l’ouest lyonnais. Depuis, le félin originaire d’Afrique était recherché par l’Office français de la biodiversité (OFB) et la gendarmerie. C’est donc après six mois de chasse que le serval a été capturé par les pompiers.



Il a été remis au refuge Tonga Terre d’Accueil, au sein du zoo de Saint-Martin-la-Plaine, avant d’être anesthésié pour son bilan vétérinaire. Le mâle adulte se porte très bien et a pu se nourrir en chassant des petits animaux, tels que des rongeurs ou des oiseaux.



Ce type de félins sont actuellement victimes d’un important trafic. En détenir illégalement constitue une infraction passible de trois ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende, selon le Code de l’environnement.



Ces animaux sauvages qui présentent des capacités de chasse supérieures aux chats domestiques, peuvent être un danger pour la biodiversité. Ils peuvent transmettre des maladies à la faune française et représentent donc un risque sanitaire.