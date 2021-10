Près de Lyon : le Festival des Lumières Sauvages s’installe au Safari de Peaugres

Le Safari de Peaugres lance ce samedi la 1ère édition d’un tout nouvel évènement intitulé le "Festival des Lumières Sauvages". Le public pourra ainsi découvrir jusqu’au 26 mars prochain plus de 500 sculptures lumineuses, parfois géantes, sous forme d’animaux et de végétaux réalisées à la main selon une tradition chinoise et installées dans les allées du parc à pied.

"C’est une nouvelle expérience que l’on offre aux visiteurs et une nouvelle découverte féérique du parc", explique Sandrine Dorsy, adjointe de direction au Safari de Peaugres. "Les visiteurs ne s’attendent pas à voir ce festival et à cette déambulation dans le parc", ajoute-t-elle évoquant un parcours à faire dès la tombée de la nuit.



L’objectif de ce Festival des Lumières Sauvages est d’accueillir un public encore plus important ; d’autant que le Safari de Peaugres restera ouvert cet hiver. Dès le 19 novembre, il sera possible de s’y rendre à partir de 13 heures le vendredi, le samedi et le dimanche mais aussi tous les jours de la semaine durant les vacances de la Toussaint et de Noël.