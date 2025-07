Près de Lyon : il voulait rouler vite dans des berlines allemandes, il finit avec un bracelet à la cheville

Ce jeune homme est un passionné de grosses cylindrés et de vitesse. Et il aime un peu moins les règles et les forces de l'ordre.

Il avait été arrêté en septembre dernier alors qu'il roulait sans permis avec le véhicule de sa mère. Les policiers de la BAC avaient retrouvé sur lui une arme blanche et 20 grammes de résine de cannabis. Cela n'avait toutefois pas servi de leçon à ce jeune de 19 ans. Car quelques mois plus tard, en avril, il avait refusé de se soumettre à un contrôle routier de la police municipale dans les rues de Villefranche-sur-Saône. A bord cette fois d'une berline allemande, il avait expliqué aux forces de l'ordre n'avoir pas pu résister à la tentation de parader en ville avec son Audi RS3 surpuissante. Jugé par le tribunal caladois, il a écopé d'un an de prison dont 9 mois avec sursis. La partie ferme a été aménagée et il l'effectuera sous bracelet électronique.