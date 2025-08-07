Elle avait tué son ex qui l'avait suivie pendant ses vacances : la Lyonnaise écrouée

Kamelya Z., la jeune femme originaire de Décines qui a tué son ex-compagnon dans la nuit de dimanche à lundi à Agde, a été écrouée comme l'annonce le procureur de la République de Béziers.

Elle reconnaît les faits, mais explique aux enquêteurs s'être défendue alors que son ex originaire de Villefranche-sur-Saône l'avait suivie pendant ses vacances jusqu'à la célèbre résidence Nemea dans l'Hérault. Elle accuse également Younes Belaidouni, dont elle s'était séparée quelques jours auparavant, de lui avoir porté des coups et d'avoir sorti le couteau dont elle se serait alors saisie pour le poignarder mortellement.

Une scène de violente dispute qui s'était déroulée devant la fille et la nièce de Kamelya Z., âgées de 5 ans.

Sa thèse serait partiellement confirmée par les images de vidéosurveillance, qui permettraient "de constater une scène de violences réciproques entre ces deux individus au cours de laquelle la femme déployait la lame d'un couteau, puis atteignait mortellement son ex-compagnon au thorax" selon le parquet.

A 29 ans, l'ancien couple collectionne les ennuis avec la justice. Le Caladois avait notamment 36 mentions à son casier judiciaire.

L'enquête se poursuit désormais. La Décinoise risque la réclusion criminelle à perpétuité en cas de procès.