Elle avait tué son ex qui l'avait suivie pendant ses vacances : la Lyonnaise écrouée

Kamelya Z., la jeune femme originaire de Décines qui a tué son ex-compagnon dans la nuit de dimanche à lundi à Agde, a été écrouée comme l'annonce le procureur de la République de Béziers.
Elle reconnaît les faits, mais explique aux enquêteurs s'être défendue alors que son ex originaire de Villefranche-sur-Saône l'avait suivie pendant ses vacances jusqu'à la célèbre résidence Nemea dans l'Hérault. Elle accuse également Younes Belaidouni, dont elle s'était séparée quelques jours auparavant, de lui avoir porté des coups et d'avoir sorti le couteau dont elle se serait alors saisie pour le poignarder mortellement.
Une scène de violente dispute qui s'était déroulée devant la fille et la nièce de Kamelya Z., âgées de 5 ans.
Sa thèse serait partiellement confirmée par les images de vidéosurveillance, qui permettraient "de constater une scène de violences réciproques entre ces deux individus au cours de laquelle la femme déployait la lame d'un couteau, puis atteignait mortellement son ex-compagnon au thorax" selon le parquet.
A 29 ans, l'ancien couple collectionne les ennuis avec la justice. Le Caladois avait notamment 36 mentions à son casier judiciaire.
L'enquête se poursuit désormais. La Décinoise risque la réclusion criminelle à perpétuité en cas de procès.
pas de marche blanche pour ce petit ange ??? par contre les enfants ?? en famille d accueil ??Signaler Répondre
Ouais, mais les électeurs font barrage. Donc qu'ils se taisent et qu'ils paient.Signaler Répondre
des cadors!!des épées!!!Signaler Répondre
T exagères, c est pas 3000€ le séjour, avec les CE ça tombe en dessous de 1000€ ....Signaler Répondre
C'est bien aussi la prison pour ses vacances.Signaler Répondre
1 Français sur 2 paie l'impôt sur le revenu, c'est pas normalSignaler Répondre
Ce sont toujours les mêmes qui font des efforts
1 étranger de plus de 60 ans qui arrive en France touche l'aspa sans jamais avoir cotisé
Et je parle pas des mineurs isolés, des clandestins qui sont soignés, nourris, logés gratos
quelle belle égalité en France!!!!!!!
Younes est l’arabe de JonasSignaler Répondre
la traduction exacte est complète/ terminéeSignaler Répondre
Le couple à queue de poêle......et dire qu'on en entretient des milliers comme eux. Je suis ravi de payer des impôts pour ces cas sociaux qui passent des vacances de rêve à 3000€ la semaine. Pas belle la vie ? Pas belle la France ?Signaler Répondre
Je suis bien d’accord ce cher Younes etait bien parti pour battre des records, encore une chance pour la France qui va nous manquer.Signaler Répondre
36 mentions au casier judiciaire, tout est dit…Signaler Répondre
Non non , vous ne rêvez pas , ça se passe ici en France , pays accueillant et très généreux pour les étrangers , mais pas pour les français de souche.Signaler Répondre
J'ai reçu le décompte de mes impôts , il va falloir que je remette la main à la poche en septembre pour m'acquitter du solde , pour que ces individus puissent prendre des vacances bien méritées avec plus de 36 mentions sur leur compte.
Quelle honte !
Les gamins ont un bel exemple de vie pour plus tard...Signaler Répondre
Parents délinquants et meurtriers.
En arabe, Kamélia est la féminisation du prénom Kamel qui signifie "parfait"..."Signaler Répondre
Younès signifie " Proche de Dieu "
Comprenne qui pourra !
Seule la France peut nourrir des cassocs de ce niveau ! Stop à toutes ces aides et mettez tout ça au boulot.Signaler Répondre
Quand il aura AUTANT d'hommes que de femmes tués par la conjointe, on pourra peut-être envisager ta manif.Signaler Répondre
Et bien sûr quand il y aura AUTANT de femmes incarcérées que d'hommes incarcérés.
Apparemment ils étaient témoins de la scène, ça pourra aidé les enquêteurs à faire toute la lumière sur les véritables circonstances du meurtreSignaler Répondre
Un couple de premier de la classe, qui touchait surement les aides sociales!Signaler Répondre
Lui 36 condamnations au compteur
et on passe une semaine au néméa a 3000€
Pas de doute, la racaille est heureuse en France!!!!!!!!
36 condamnations à 29 ans. Pas mal. Toujours les mêmes.Signaler Répondre
Les féministes vont elle manifester contre cet hominicide ?Signaler Répondre
Que vont devenir ses enfants ?Signaler Répondre
Triste pour Younes,Signaler Répondre
partir avec seulement 36 mentions au casier judiciaire, preuve d'une vie arrachée bien trop tôt...
Encore un petit ange qui n'avait que 36 mentions au casier.Signaler Répondre
Franchement, QUI n'a pas 36 mentions à son casier ? On va pas en faire un fromage, quand même ?