Elle avait tué son ex qui l'avait suivie pendant ses vacances : la Lyonnaise écrouée

Sa mise en examen pour meurtre par conjoint a été suivie d'une incarcération.

Kamelya Z., la jeune femme originaire de Décines qui a tué son ex-compagnon dans la nuit de dimanche à lundi à Agde, a été écrouée comme l'annonce le procureur de la République de Béziers.

Elle reconnaît les faits, mais explique aux enquêteurs s'être défendue alors que son ex originaire de Villefranche-sur-Saône l'avait suivie pendant ses vacances jusqu'à la célèbre résidence Nemea dans l'Hérault. Elle accuse également Younes Belaidouni, dont elle s'était séparée quelques jours auparavant, de lui avoir porté des coups et d'avoir sorti le couteau dont elle se serait alors saisie pour le poignarder mortellement.

Une scène de violente dispute qui s'était déroulée devant la fille et la nièce de Kamelya Z., âgées de 5 ans.

Sa thèse serait partiellement confirmée par les images de vidéosurveillance, qui permettraient "de constater une scène de violences réciproques entre ces deux individus au cours de laquelle la femme déployait la lame d'un couteau, puis atteignait mortellement son ex-compagnon au thorax" selon le parquet.

A 29 ans, l'ancien couple collectionne les ennuis avec la justice. Le Caladois avait notamment 36 mentions à son casier judiciaire.

L'enquête se poursuit désormais. La Décinoise risque la réclusion criminelle à perpétuité en cas de procès.

bizarre non le 07/08/2025 à 20:24

pas de marche blanche pour ce petit ange ??? par contre les enfants ?? en famille d accueil ??

On se réveille ? le 07/08/2025 à 20:13
Ouais, mais les électeurs font barrage. Donc qu'ils se taisent et qu'ils paient.

les tontons flingueurs le 07/08/2025 à 18:12
36 mentions au casier judiciaire, tout est dit…

des cadors!!des épées!!!

Filonny le 07/08/2025 à 18:12
Un couple de premier de la classe, qui touchait surement les aides sociales!
Lui 36 condamnations au compteur
et on passe une semaine au néméa a 3000€
Pas de doute, la racaille est heureuse en France!!!!!!!!

T exagères, c est pas 3000€ le séjour, avec les CE ça tombe en dessous de 1000€ ....

Racailles de m... le 07/08/2025 à 16:59

C'est bien aussi la prison pour ses vacances.

il faudra changer la devise le 07/08/2025 à 16:15
vinz le 07/08/2025 à 16:07
En arabe, Kamélia est la féminisation du prénom Kamel qui signifie "parfait"..."
Younès signifie " Proche de Dieu "
Comprenne qui pourra !

Younes est l’arabe de Jonas

vinz le 07/08/2025 à 16:06
la traduction exacte est complète/ terminée

Bribri le 07/08/2025 à 16:00

Le couple à queue de poêle......et dire qu'on en entretient des milliers comme eux. Je suis ravi de payer des impôts pour ces cas sociaux qui passent des vacances de rêve à 3000€ la semaine. Pas belle la vie ? Pas belle la France ?

Bon le 07/08/2025 à 15:55
Je suis bien d’accord ce cher Younes etait bien parti pour battre des records, encore une chance pour la France qui va nous manquer.

Bon le 07/08/2025 à 15:52

36 mentions au casier judiciaire, tout est dit…

Amen le 07/08/2025 à 15:32

Ex Précisions le 07/08/2025 à 15:17

Les gamins ont un bel exemple de vie pour plus tard...
Parents délinquants et meurtriers.

Kamelya, Younes ??? le 07/08/2025 à 15:02

KassocLand le 07/08/2025 à 14:52

Seule la France peut nourrir des cassocs de ce niveau ! Stop à toutes ces aides et mettez tout ça au boulot.

Wallah ce que c'est sans cervelle le 07/08/2025 à 14:21
Quand il aura AUTANT d'hommes que de femmes tués par la conjointe, on pourra peut-être envisager ta manif.
Et bien sûr quand il y aura AUTANT de femmes incarcérées que d'hommes incarcérés.

TEMOIN OCULAIRES le 07/08/2025 à 14:14
Apparemment ils étaient témoins de la scène, ça pourra aidé les enquêteurs à faire toute la lumière sur les véritables circonstances du meurtre

on est bien tintin le 07/08/2025 à 13:59

Wallah,,, le 07/08/2025 à 13:56

36 condamnations à 29 ans. Pas mal. Toujours les mêmes.

Wallah',. le 07/08/2025 à 13:49

Les féministes vont elle manifester contre cet hominicide ?

Chris696969 le 07/08/2025 à 13:47

Que vont devenir ses enfants ?

Connor McLeod le 07/08/2025 à 13:39

Un ange parti trop tôt le 07/08/2025 à 13:26

Encore un petit ange qui n'avait que 36 mentions au casier.
Franchement, QUI n'a pas 36 mentions à son casier ? On va pas en faire un fromage, quand même ?

