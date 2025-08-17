Qui était Napoléon Bullukian, le milliardaire philanthrope de Lyon qui a échappé à l'esclavage et au génocide ?

Napoléon Bullukian est né en 1905 dans une riche et influente famille arménienne. A Malatia, petite ville du nord-est de la Turquie, son père est trésorier payeur général et possède de grandes propriétés où il élève des chevaux.

A cette époque, le pays coincé entre la Russie, l'Iran et la Turquie est dominé par les Turcs qui refusent d'accorder l'autonomie promise aux Arméniens en 1878 par le traité de San Stefano. Ce qui provoque de nombreux soulèvements, très durement réprimés.

Jusqu'au début de la Première Guerre Mondiale, Napoléon Bullukian mène une vie heureuse et insouciante, celle d'un enfant de la bourgeoisie arménienne. Mais en 1914, les Turcs, alliés des Allemands, profitent du conflit pour mettre en oeuvre un véritable plan de nettoyage ethnique afin d'éliminer 3 millions d'Arméniens qu'ils méprisent autant qu'ils jalousent.

Ce sont d'abord les élites arméniennes qui sont éliminées : professeurs, médecins, prêtres, artistes... Et dans la nuit du 25 avril 1915, la plupart des notables sont arrêtés. Parmi eux, le père et l'oncle de Napoléon Bullukian. Dans ses mémoires, il dira se rappeler encore des "cris déchirants de douleur, suivis de déflagrations, de clameurs d'agonie..."

Le garçon a 10 ans et il ne reverra plus jamais ses parents. Arrêté et déporté, il vit l'enfer vécu par tous ses pairs : de longues marches forcées dans le désert, la chaleur étouffante, la faim et la peur. Sans oublier les massacres, les viols, les décapitations, l'agonie des vieillards auxquels il assiste.

Napoléon est vendu par les Turcs comme esclave à un nomade kurde. Mais ce dernier se révèle assez humain malgré les circonstances. N'ayant pas de fils, il traite relativement bien le garçon. Pendant quatre ans, il va parcourir les déserts du nord de la Mésopotamie. Il dort sous la tente et ne mange pas toujours à sa faim.

En 1920, il apprend par hasard que la guerre est terminée depuis deux ans et que les Turcs ont donc été vaincus. Napoléon Bullukian a 15 ans et trouve le courage de s'échapper.

Après avoir marché pendant deux jours en direction du sud de la Syrie, il arrive à Urfa où les Américains ont installé un orphelinat pour les Arméniens. Il y retrouve son petit frère Agop. L'un et l'autre ont perdu l'usage de leur langue maternelle et ne s'expriment qu'en dialecte nomade.

Une tante les prend en charge et ils tentent de récupérer les biens spoliés de leurs parents, victimes du génocide. Mais arrivés à Malatia, ils découvrent que leur maison est occupée par des Turcs qui refusent de partir. Un cas qui se répète pour beaucoup d'Arméniens de retour chez eux. Et alors que les Alliés font trainer les négociations pour l'indépendance de l'Arménie, ils préfèrent l'exil.

Sans se retourner, Napoléon Bullukian choisit la France, un pays dont ses parents ont tant parlé et qui l'a toujours fait rêver. Le choix de son nom est d'ailleurs un hommage à la France qu'ils chérissaient.

Tourner la page, débuter un nouveau livre

En 1923, Napoléon débarque à Marseille après huit jours passés en mer. Il loge d'abord dans un hôtel de passes, puis quitte la cité phocéenne pour rejoindre Saint-Chamond dans la Loire. Employé dans une usine de cartonnerie, il se fait ensuite embaucher au chantier de la Marine et apprend le français sur le tas.

Véritable force de la nature, bosseur et débrouillard, il s'installe en 1925 à Lyon où il retrouve son frère. Il travaille d'abord pour la famille Gillet dans l'impression de tissus puis pour les machines à écrire Underwood qui l'envoient à Paris.

C'est à cette époque qu'il obtient sa naturalisation puis fait son service militaire dans la Marine nationale sur le croiseur Colbert.

Démobilisé en 1930 à l'âge de 25 ans, Napoléon Bullukian va connaître un nouveau tournant dans sa vie déjà épique.

Se pensant plus manuel qu'intellectuel, il choisit de travailler dans le bâtiment. Il suit des cours du soir, apprend à déchiffrer des plans et devient ainsi chef de chantier. Mais son objectif est de créer sa propre entreprise.

Avec quelques compatriotes, il construit un immeuble pour son propre compte et réussit à vendre les appartements. De quoi lui donner l'envie de se lancer dans la construction d'un ensemble de 26 immeubles situés dans le 7e arrondissement de Lyon !

Il réussit à s'associer avec un architecte et le propriétaire d'un terrain. Mais les notables lyonnais se méfient de cet Arménien très entreprenant. D'ailleurs, les banquiers refusent de lui prêter de l'argent. C'est grâce à sa rencontre avec le notaire Pierre Delorme, qui accepte de lui faire un prêt, que Napoléon Bullukian parvient à récolter la somme nécessaire pour développer son entreprise.

La réputation grandissante du jeune entrepreneur arrive vite aux oreilles d'un certain Edouard Herriot. Le maire de Lyon le rencontre et l'aide à obtenir des marchés.

Napoléon Bullukian ne fait pas de politique mais il fréquente beaucoup d'élus. De plus, il a la bonne idée de rejoindre la franc-maçonnerie, alors très influente à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Résistance et fait partie du Coq enchaîné, un groupe composé essentiellement de radicaux et de francs-maçons : Joseph Serlin, Ambroise Courtois, Auguste Pinton... C'est là qu'il rencontre celui qui deviendra son grand ami, ainsi que le successeur d'Edouard Herriot à la mairie de Lyon, Louis Pradel.

Bullukian n'a pas peur de s'engager. Les réunions de résistants ont souvent lieu chez lui, rue de la Barre à proximité de la place Bellecour. Et c'est dans ses chantiers qu'il camoufle armes et matériel de sabotage. Il ne sera toutefois jamais arrêté, contrairement à ses amis Joseph Serlin et Ambroise Courtois, exécutés par les Allemands.

La détermination et les réseaux qui feront sa fortune

Après la guerre, son business gagne toujours en taille. Car s'ouvre la grande période de reconstruction du pays. Pour ne rien gâcher, Napoléon Bullukian est très ami avec Claudius Petit, un architecte lyonnais qui devient ministre de la Reconstruction !

On lui confie alors tout un programme de reconstruction à Lyon et dans sa région. Partout, ses immeubles sortent de terre. C'est pratiquement lui qui a construit tout seul le nouveau 8e arrondissement avec la résidence Marius Berliet, la Californie avenue Mermoz...

S'il gagne beaucoup d'argent, l'Arménien en investit énormément pour racheter des entreprises. Dans les années 50, il commence par prendre le contrôle d'une société qui deviendra la Saviem, puis il achète Astra Plastique, leader européen des bouchons en plastique pour bouteilles, une affaire très prospère qui emploie 300 personnes à Saint-Georges-de-Reneins dans le Beaujolais.

Il rachète aussi la Manufacture lyonnaise de bouchage et la Société lyonnaise de serrurerie et de menuiserie métallique, dirigées alors par Roger Batailly, futur maire du 8e.

Napoléon Bullukian contrôle aussi Sicol, une société installée à Miribel qui a le monopole de la distribution du Coca-Cola.

Un véritable empire aux ramifications multiples et aux activités variées. Le coeur de cet empire reste toutefois sa société Roc Immobilier, propriétaire de plus de 2000 appartements dans les années 70.

A la Libération, il a épousé Léa Zaillat, rencontrée chez des amis dans l'Ain. Le couple s'installe dans une grande maison à Champagne-au-mont-d'Or appelée la Malmaison, comme le château de Joséphine de Beauharnais !

Napoléon Bullukian est un homme très actif, qui se lève très tôt, avale un énorme petit-déjeuner parfois composé d'un poulet entier. A 7h, il est au travail et n'en sort pas avant 19h. Arrivé chez lui, il prend un bain, se change, et retourne travailler jusqu'à 1h du matin.

Bourreau de travail, il peut piquer des colères terribles face aux gens qui se laissent vivre. Très autoritaire, il sait se montrer aussi généreux.

Collectionneur généreux

En dehors de son travail, Napoléon Bullukian est un collectionneur assidu. Avant la guerre, il rassemblait déjà des médailles et des ivoires. Puis, avec la fortune aidant, il est devenu un véritable mécène, protecteur des artistes et ami des arts.

En 40 ans, il réunit une fabuleuse collection d'un millier de tableaux, notamment de très belles toiles de peintres lyonnais comme Jean Couty, Jean Fusaro et Max Schoendorff. Des peintres qu'il a lancés et qui sont devenus ses amis.

Parmi les hommes les plus riches du pays, Bullukian mène grand train et reçoit les notables lyonnais à la Malmaison où il organise de superbes fêtes. Il sait aussi se mobiliser pour de nobles causes et donne beaucoup d'argent pour la recherche médicale. Il contribue à l'implantation à Lyon du centre de recherche sur le cancer.

Et il n'oublie pas sa communauté. Il organise ainsi en 1970 la réception à Lyon du patriarche suprême des Arméniens, Mgr Vasken 1er.

Personnage incontournable à Lyon, il multiplie les gestes symboliques et souvent spectaculaires. Après la guerre d'Algérie, il fait rappatrier à la Duchère le monument aux morts de la ville d'Oran.

En 1972, lorsqu'il reçoit la Légion d'honneur, il organise une mémorable soirée au Palais d'Hiver, aujourd'hui détruit, avec 3000 invités. Si la bourgeoisie lyonnaise le voit comme un étranger, le peuple se reconnaît toujours en lui. C'est un homme simple, naturel, ouvert, qui a gardé un fort accent arménien.

Atteint d'un cancer, il décide de rédiger un testament dans lequel il lègue tous ses biens à la Fondation de France, afin de créer la Fondation Léa et Napoléon Bullukian. S'il n'a pas d'enfant, il a un neveu et une nièce qui goûtent peu à ce choix de les écarter de la succession.

A sa mort le 14 août 1984, on estime sa fortune à plusieurs milliards de francs. A Lyon, les rumeurs vont bon train sur le testament, on parle même d'un document qui aurait disparu car il annulait le premier choix de Bullukian. Mais ce mystère est resté une légende urbaine.

Aujourd'hui, la fondation Bullukian existe toujours place Bellecour. Elle aide les œuvres arméniennes, mais aussi la création artistique et la recherche médicale.

Napoléon Bullukian restera le grand bâtisseur de Lyon d'après-guerre, l'ancien esclave devenu milliardaire. "Je peux fermer les yeux avec une conscience tranquille, car toute ma vie, j'ai essayé d'apporter aux autres ce que je pouvais. J'ai cherché à faire pour le mieux et pour tout le monde", écrivait-il avant son décès.

Visionnaire car il avait vu de ses propres yeux ce que l'être humain pouvait faire de pire, il disait également : "Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner sur les pentes dangereuses de la haine et du fanatisme, car l'étincelle de la violence est contagieuse".