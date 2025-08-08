Deux personnes percutées par des trains au nord et au sud de Lyon, la pagaille à la Part-Dieu

Une personne a d'abord été percutée par un train entre Grigny et Vernaison, interrompant le trafic ferroviaire entre Givors et la gare de Perrache à Lyon.
Puis quelques instants plus tard, c'est à Sathonay qu'un suicide a eu lieu, avec là encore un train percutant une personne, immobilisant le trafic sur l'axe Lyon-Bourg-en-Bresse.
Les passagers des trains bloqués doivent attendre l'intervention des secours, la constatation du décès et le feu vert du parquet de Lyon pour que le trafic soit relancé.
A la gare de la Part-Dieu, de nombreux retards sont à déplorer, sur les TER et les TGV.
🔴 Une personne a été heurtée par un train entre Grigny et Vernaison, le trafic est interrompu entre Givors et Lyon Perrache.— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) August 8, 2025
✅ Les TER peuvent circuler entre Givors et Lyon Part-Dieu.
🔸L'intervention des équipes spécialisées s'organise. pic.twitter.com/ByuuPSYSUX
🔴 Une personne a également été heurtée par un train vers Sathonay, le trafic est interrompu sur l'axe Lyon Bourg-en-Bresse.— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) August 8, 2025
🔸L'intervention des équipes spécialisées s'organise. pic.twitter.com/BnV2WQ83ki
