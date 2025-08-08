Transports

Deux personnes percutées par des trains au nord et au sud de Lyon, la pagaille à la Part-Dieu

Ce vendredi après-midi, en plein pic de départs en vacances, deux accidents sont intervenus dans le Rhône.

Une personne a d'abord été percutée par un train entre Grigny et Vernaison, interrompant le trafic ferroviaire entre Givors et la gare de Perrache à Lyon.

Puis quelques instants plus tard, c'est à Sathonay qu'un suicide a eu lieu, avec là encore un train percutant une personne, immobilisant le trafic sur l'axe Lyon-Bourg-en-Bresse.

Les passagers des trains bloqués doivent attendre l'intervention des secours, la constatation du décès et le feu vert du parquet de Lyon pour que le trafic soit relancé.

A la gare de la Part-Dieu, de nombreux retards sont à déplorer, sur les TER et les TGV.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 08/08/2025 à 17:52
Oh my God ! a écrit le 08/08/2025 à 17h27

Bon qu'on veuille mettre fin à ses jours, ok pourquoi pas, mais de la à faire chier tout le monde, y'a comme qui dirait un certain manque de civisme. Y'a mieux à faire par ces temps de canicule comme par exemple plonger dans une eau bien froide evec effet hypothermie garantie et sans douleur

Ou écouter un discours de notre 1er ministre ;-)

Signaler Répondre
avatar
PAZOUS96 le 08/08/2025 à 17:51
Oh my God ! a écrit le 08/08/2025 à 17h27

Bon qu'on veuille mettre fin à ses jours, ok pourquoi pas, mais de la à faire chier tout le monde, y'a comme qui dirait un certain manque de civisme. Y'a mieux à faire par ces temps de canicule comme par exemple plonger dans une eau bien froide evec effet hypothermie garantie et sans douleur

Malheureusement bien triste nouvelle pour ces désespérés, autant ne rien dire que de suivre votre recette ...!!

Signaler Répondre
avatar
Oh my God ! le 08/08/2025 à 17:27

Bon qu'on veuille mettre fin à ses jours, ok pourquoi pas, mais de la à faire chier tout le monde, y'a comme qui dirait un certain manque de civisme. Y'a mieux à faire par ces temps de canicule comme par exemple plonger dans une eau bien froide evec effet hypothermie garantie et sans douleur

Signaler Répondre

