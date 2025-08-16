WWE Friday Night Smackdown : John Cena a hâte de rencontrer "le meilleur public de l'histoire à Lyon"

Mais John Cena sait comment réveiller le chauvinisme des Lyonnais.

La star du catch, reconvertie en acteur (Peacemaker, Fast and Furious), était l'invité de Jimmy Fallon ce jeudi.

Lors du late show, John Cena s'est exprimé sur le grand évènement prévu à la fin du mois à Décines, qui réunira de grands noms de la discipline à ses côtés : "J’ai fait des tas de choses dans ma carrière. J’ai été face à des publics complètement fous. Mais je n’ai jamais été devant le public que notre roaster désigne comme 'le meilleur public de toute l’histoire de la WWE', à Lyon, en France. Donc, dans quelques semaines, j’ai vraiment hâte de me retrouver face à lui (…) je découvre toujours de nouvelles choses encore aujourd'hui !"

John Cena sera donc de la partie le 29 août à Lyon, aux côtés de "The American Nightmare" Cody Rhodes et du roaster féminin - Tiffany Stratton, Seth Rollins, Rhea Ripley, Bianca Belair, Charlotte Flair, Sami Zayn...

"Pour la première fois de ma vie, je n’ai pas pu m’entendre." "C'est tout simplement dingue !" Que ce soit Cody Rhodes ou Triple H, les grandes figures du catch américain avaient été dithyrambiques quant à la ferveur du public lyonnais à la LDLC Arena début mai 2024. Chants, encouragements, les décibels avaient été poussés au maximum pour surprendre les catcheurs, habitués à des spectateurs américains blasés et plus sages.