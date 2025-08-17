Près de Lyon : l'argent du deal allait payer son mariage, il épousera sa femme sous bracelet électronique

Agé de 21 ans, il livrait des stupéfiants en utilisant des applications de messagerie telles que Telegram et Signal. Et les affaires étaient plutôt correctes. Ses livraisons en Calade et dans le Beaujolais se faisaient uniquement l'après-midi après son travail, et lui rapportaient environ 1500 euros par mois.

C'est parce qu'il roulait trop vite qu'il avait été interpellé à Saint-Georges-de-Reneins le 23 juillet dernier. Sous l'empire de la drogue, il avait également de petites quantités de cannabis, de cocaïne et de LSD dans sa voiture.

Jugé au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le dealer a expliqué lors de l'audience que l'argent récolté servait à financer son mariage prévu en décembre.

Un sursis précédent a été révoqué, ce qui a porté sa peine à 22 mois de prison, dont 10 ferme. Ce qui aurait pu l'obliger à annuler son mariage, mais les juges caladois n'ont pas prononcé de mandat de dépôt, l'autorisant à accomplir sa peine sous bracelet électronique.