Judiciaire

Près de Lyon : l'argent du deal allait payer son mariage, il épousera sa femme sous bracelet électronique

Près de Lyon : l'argent du deal allait payer son mariage, il épousera sa femme sous bracelet électronique
Près de Lyon : l'argent du deal allait payer son mariage, il épousera sa femme sous bracelet électronique - DR

Trop gourmand, un jeune habitant de Gleizé s'est fait pincer.

Agé de 21 ans, il livrait des stupéfiants en utilisant des applications de messagerie telles que Telegram et Signal. Et les affaires étaient plutôt correctes. Ses livraisons en Calade et dans le Beaujolais se faisaient uniquement l'après-midi après son travail, et lui rapportaient environ 1500 euros par mois.

C'est parce qu'il roulait trop vite qu'il avait été interpellé à Saint-Georges-de-Reneins le 23 juillet dernier. Sous l'empire de la drogue, il avait également de petites quantités de cannabis, de cocaïne et de LSD dans sa voiture.

Jugé au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le dealer a expliqué lors de l'audience que l'argent récolté servait à financer son mariage prévu en décembre.

Un sursis précédent a été révoqué, ce qui a porté sa peine à 22 mois de prison, dont 10 ferme. Ce qui aurait pu l'obliger à annuler son mariage, mais les juges caladois n'ont pas prononcé de mandat de dépôt, l'autorisant à accomplir sa peine sous bracelet électronique.

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Articles inutiles le 17/08/2025 à 14:22

la rédaction de lyonmag peine a prouvé des sujets toujours la même. chose par contre les chiffres d économie ne vous intéresse pas la préparation de la révolte en mois de septembre qui se prépare par des lyonnais aucun article les médias son complice du pouvoir

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/08/2025 à 14:17

Toujours les mes mêmes juges de Villefranche qui ont horreur par conviction politique de la prison ferme. Dernièrement un gars bourré condamné 6 fois en 5 ans sans permis ,8 mois avec sursis, un agriculteur a la tronçonneuse bourré qui menace ses enfants habitant a côté, 6 mois avec sursis et interdiction de entrer en contact avec les enfants qui ont des appartements mitoyen

Signaler Répondre
avatar
Amen le 17/08/2025 à 13:38

Quels risques ?
On l'autorise à se marier , et , en plus , on lui offre un bracelet pour éviter la prison , elle n'est pas gentille notre petite justice française ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/08/2025 à 13:37

Il aurait dû se marier en taule, surtout récidiviste...
Sa future femme devait être au courant de son traffic, il faut qu'il lui offre une bague électronique pour rester dans le thème.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 17/08/2025 à 12:44
Wat a écrit le 17/08/2025 à 12h16

1500€ par mois ça semble peu vu les risques encourus...

Peut-être était-il en apprentissage...

Dans ce cas 1.500,00 Euros / mois en espèces en plus de son salaire ça fait une belle somme pour un apprenti...

Signaler Répondre
avatar
risquete le 17/08/2025 à 12:43
Wat a écrit le 17/08/2025 à 12h16

1500€ par mois ça semble peu vu les risques encourus...

Les risques? mais quels risques?
Bracelet électronique, stage de poney, massage, surf thérapeutique a St Malo
Pas belle la vie?

Signaler Répondre
avatar
mezigue je verrais plutot l inverse le 17/08/2025 à 12:42
Wat a écrit le 17/08/2025 à 12h16

1500€ par mois ça semble peu vu les risques encourus...

un petit boulot d appoint tranquille,avec somme rondelette et free taxe!....son probleme :il avait trop d ambition,il voulait toujours plus ,d ou exces de vitesse et peripeties finales...et p t etre aussi?nez dans la poudre?...faut jamais toucher à la marchandise,çà pervertit les consciences et les sens

Signaler Répondre
avatar
Cherie j'ai pris un crédit renouvelable le 17/08/2025 à 12:33

Avec la crise c'est dur de financer un simple mariage

Signaler Répondre
avatar
Wat le 17/08/2025 à 12:16

1500€ par mois ça semble peu vu les risques encourus...

Signaler Répondre
avatar
Ben dis donc le 17/08/2025 à 12:11

De mieux en mieux la justice

Signaler Répondre
avatar
que dire mais que dire le 17/08/2025 à 12:05

On en voit tous les jours un peu plus !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.