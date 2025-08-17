Près de Lyon : l'argent du deal allait payer son mariage, il épousera sa femme sous bracelet électronique

Agé de 21 ans, il livrait des stupéfiants en utilisant des applications de messagerie telles que Telegram et Signal. Et les affaires étaient plutôt correctes. Ses livraisons en Calade et dans le Beaujolais se faisaient uniquement l'après-midi après son travail, et lui rapportaient environ 1500 euros par mois.
C'est parce qu'il roulait trop vite qu'il avait été interpellé à Saint-Georges-de-Reneins le 23 juillet dernier. Sous l'empire de la drogue, il avait également de petites quantités de cannabis, de cocaïne et de LSD dans sa voiture.
Jugé au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le dealer a expliqué lors de l'audience que l'argent récolté servait à financer son mariage prévu en décembre.
Un sursis précédent a été révoqué, ce qui a porté sa peine à 22 mois de prison, dont 10 ferme. Ce qui aurait pu l'obliger à annuler son mariage, mais les juges caladois n'ont pas prononcé de mandat de dépôt, l'autorisant à accomplir sa peine sous bracelet électronique.
la rédaction de lyonmag peine a prouvé des sujets toujours la même. chose par contre les chiffres d économie ne vous intéresse pas la préparation de la révolte en mois de septembre qui se prépare par des lyonnais aucun article les médias son complice du pouvoirSignaler Répondre
Toujours les mes mêmes juges de Villefranche qui ont horreur par conviction politique de la prison ferme. Dernièrement un gars bourré condamné 6 fois en 5 ans sans permis ,8 mois avec sursis, un agriculteur a la tronçonneuse bourré qui menace ses enfants habitant a côté, 6 mois avec sursis et interdiction de entrer en contact avec les enfants qui ont des appartements mitoyenSignaler Répondre
Quels risques ?Signaler Répondre
On l'autorise à se marier , et , en plus , on lui offre un bracelet pour éviter la prison , elle n'est pas gentille notre petite justice française ?
Il aurait dû se marier en taule, surtout récidiviste...Signaler Répondre
Sa future femme devait être au courant de son traffic, il faut qu'il lui offre une bague électronique pour rester dans le thème.
Peut-être était-il en apprentissage...Signaler Répondre
Dans ce cas 1.500,00 Euros / mois en espèces en plus de son salaire ça fait une belle somme pour un apprenti...
Les risques? mais quels risques?Signaler Répondre
Bracelet électronique, stage de poney, massage, surf thérapeutique a St Malo
Pas belle la vie?
un petit boulot d appoint tranquille,avec somme rondelette et free taxe!....son probleme :il avait trop d ambition,il voulait toujours plus ,d ou exces de vitesse et peripeties finales...et p t etre aussi?nez dans la poudre?...faut jamais toucher à la marchandise,çà pervertit les consciences et les sensSignaler Répondre
Avec la crise c'est dur de financer un simple mariageSignaler Répondre
1500€ par mois ça semble peu vu les risques encourus...Signaler Répondre
De mieux en mieux la justiceSignaler Répondre
On en voit tous les jours un peu plus !Signaler Répondre