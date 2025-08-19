Faits Divers

Lyon : en cavale, il est arrêté par la police puis relâché

Lyon : en cavale, il est arrêté par la police puis relâché
Lyon : en cavale, il est arrêté par la police puis relâché - LyonMag

Cela faisait près de cinq mois que ce quinquagénaire était en cavale à Lyon.

Le 26 mars dernier, il n'avait pas réintégré le centre de semi-liberté du 7e arrondissement. Et depuis, ce SDF toxicomane était activement recherché. Il s'est finalement rendu de lui-même le 9 août dernier, demandant à une passante d'appeler la police pour qu'il soit interpellé.

Lors de son jugement en comparution immédiate, les juges se sont rendus compte que durant sa cavale, l'individu avait été arrêté en état d'ivresse sur la voie publique. Mais les forces de l'ordre avaient bâclé leur travail puisqu'une fois désaoulé, il avait été relâché. Il faisait pourtant l'objet d'un mandat de recherche...

Les juges lui ont infligé une condamnation supplémentaire de 3 mois de prison, qu'il devra effectuer avec le reste de sa peine initiale en maison d'arrêt et non plus en centre de semi-liberté.

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Wallah',. le 19/08/2025 à 09:26

En état d'ivresse ?
On m'avait dit que l'alcool était haram !!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.