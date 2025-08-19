Lyon : en cavale, il est arrêté par la police puis relâché

Le 26 mars dernier, il n'avait pas réintégré le centre de semi-liberté du 7e arrondissement. Et depuis, ce SDF toxicomane était activement recherché. Il s'est finalement rendu de lui-même le 9 août dernier, demandant à une passante d'appeler la police pour qu'il soit interpellé.

Lors de son jugement en comparution immédiate, les juges se sont rendus compte que durant sa cavale, l'individu avait été arrêté en état d'ivresse sur la voie publique. Mais les forces de l'ordre avaient bâclé leur travail puisqu'une fois désaoulé, il avait été relâché. Il faisait pourtant l'objet d'un mandat de recherche...

Les juges lui ont infligé une condamnation supplémentaire de 3 mois de prison, qu'il devra effectuer avec le reste de sa peine initiale en maison d'arrêt et non plus en centre de semi-liberté.