Le braquage des Lyonnais dans l'Oise capote : les employés du magasin les avaient repérés et avaient fermé la porte

A l'instar de ces quatre individus originaires de l'agglomération lyonnaise et qui ne risquent pas de parader en prison.

Il faut dire ce que mardi, ils ont traversé la moitié du pays pour commettre un braquage…. Et le rater dans les grandes largeurs.

A bord d'un véhicule volé en Isère, ils se sont rendus à Trie-Château dans l'Oise. Leur cible ? Un magasin Orange.

Encagoulés, trois malfaiteurs prévoyaient de rentrer dans l'enseigne pendant que leur complice les attendait derrière le volant.

Sauf que les employés d'Orange les avaient repérés, et avaient verrouillé la porte d'entrée.

Incapables de forcer cette dernière, les Lyonnais sont donc repartis dans la foulée, tentant de semer les forces de l'ordre à leur poursuite.

Finalement, deux d'entre eux ont été repérés dans un champ à Liancourt-Saint-Pierre, puis interpellés par les gendarmes.

L'un étant mineur, il a été confié à ses parents et sera prochainement jugé. Le second, âgé de 26 ans, a été jugé dans le cadre d'une comparution immédiate ce vendredi à Beauvais.

Face aux juges, il a préféré garder le silence. Mais son casier judiciaire déjà bien rempli a parlé pour lui.

En état de récidive, le délinquant lyonnais a écopé de 2 ans de prison ferme et a été écroué à l'issue de l'audience.

Les deux autres complices sont activement recherchés. L'exploitation de la téléphonie des deux premiers interpellés permettra peut-être de les identifier.