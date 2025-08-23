Le braquage des Lyonnais dans l'Oise capote : les employés du magasin les avaient repérés et avaient fermé la porte

Judiciaire

Lyon a produit son lot de grands bandits. Mais aussi de sacrés Pieds Nickelés.

A l'instar de ces quatre individus originaires de l'agglomération lyonnaise et qui ne risquent pas de parader en prison.

Il faut dire ce que mardi, ils ont traversé la moitié du pays pour commettre un braquage…. Et le rater dans les grandes largeurs.

A bord d'un véhicule volé en Isère, ils se sont rendus à Trie-Château dans l'Oise. Leur cible ? Un magasin Orange.

Encagoulés, trois malfaiteurs prévoyaient de rentrer dans l'enseigne pendant que leur complice les attendait derrière le volant.

Sauf que les employés d'Orange les avaient repérés, et avaient verrouillé la porte d'entrée.

Incapables de forcer cette dernière, les Lyonnais sont donc repartis dans la foulée, tentant de semer les forces de l'ordre à leur poursuite.

Finalement, deux d'entre eux ont été repérés dans un champ à Liancourt-Saint-Pierre, puis interpellés par les gendarmes.

L'un étant mineur, il a été confié à ses parents et sera prochainement jugé. Le second, âgé de 26 ans, a été jugé dans le cadre d'une comparution immédiate ce vendredi à Beauvais.

Face aux juges, il a préféré garder le silence. Mais son casier judiciaire déjà bien rempli a parlé pour lui.

En état de récidive, le délinquant lyonnais a écopé de 2 ans de prison ferme et a été écroué à l'issue de l'audience.

Les deux autres complices sont activement recherchés. L'exploitation de la téléphonie des deux premiers interpellés permettra peut-être de les identifier.

23/08/2025 à 17:51

je suis stupéfait de constater le pauvreté d ecriture du journaliste. on dirait un lycéen de 3e. qui écrit comme il parle.
Le niveau de qualité rédactionnel est en baisse constante.

23/08/2025 à 17:12

Pays
Peine pour braquage tel qu’identifié
Tunisie
15 à 20 ans de prison selon projet de loi
Maroc
De 1 an (cas mineur) à perpétuité, selon le contexte : exemples récents : 7 à 15 ans ou plus
Algérie
Au moins 20 ans dans une affaire mêlant braquage et meurtre
Merci de pas me censurer ça démontre que les pays a qui ont fait la morale savent faire

23/08/2025 à 17:07
mamipouzo a écrit le 23/08/2025 à 15h15

Tagada tagada voilà les Dalton.

Oui mais Lucky Luke veillait au grain

23/08/2025 à 17:01

On est loin du gang des Lyonnais....

Au moins eux, ils avaient un code d'honneur et du panache...

23/08/2025 à 16:58

La justice avait tellement bien condamné la fois précédente, que ça lui a servi de leçon

23/08/2025 à 16:54

Autant dire un permis de continuer sans souci après un petit séjour à l'hôtel tous frais payés.

Quand est-ce qu'on change de paradigme ?

10 ans ferme, assez de fausse pitié...

23/08/2025 à 16:37

Des Lyonnais ? ah bon ! nous v'la beau !

23/08/2025 à 15:15

Tagada tagada voilà les Dalton.

