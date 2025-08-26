Santé

La Doua : une collecte "sang pour sang" étudiante

La Doua : une collecte "sang pour sang" étudiante
image d'illustration - La Doua : une collecte "sang pour sang" étudiante

L’Établissement français du sang (EFS) organise, pour la 9ᵉ année consécutive et en partenariat avec les bénévoles du Lions Club International, une grande collecte de sang à Villeurbanne.

L’événement se tiendra les 7, 8 et 9 octobre à la Halle de tennis de la Doua. Portée par la Fédération Sang pour Sang Campus, la collecte accueillera les volontaires de 9h à 14h puis de 15h30 à 19h. L’Université Lyon 1 espère rassembler jusqu’à 1 200 donneurs sur trois jours.

Un don de sang dure environ une heure et peut sauver trois vies, rappelle l’EFS. Au-delà de la solidarité, l’objectif est de sensibiliser les étudiants et de rajeunir le fichier national des donneurs. En effet, les 18-20 ans comptent parmi les tranches d’âge les plus mobilisées, un atout essentiel pour assurer un renouvellement régulier.

Cette année, l’événement prend une saveur particulière : les Toques Blanches Lyonnaises s’associent à la collecte. Plusieurs chefs se succéderont pour préparer des crêpes garnies selon leurs propres recettes, afin de régaler les participants après leur don.

Tags :

Don du sang

efs

lyon 1

la doua

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.