La Doua : une collecte "sang pour sang" étudiante

L’événement se tiendra les 7, 8 et 9 octobre à la Halle de tennis de la Doua. Portée par la Fédération Sang pour Sang Campus, la collecte accueillera les volontaires de 9h à 14h puis de 15h30 à 19h. L’Université Lyon 1 espère rassembler jusqu’à 1 200 donneurs sur trois jours.

Un don de sang dure environ une heure et peut sauver trois vies, rappelle l’EFS. Au-delà de la solidarité, l’objectif est de sensibiliser les étudiants et de rajeunir le fichier national des donneurs. En effet, les 18-20 ans comptent parmi les tranches d’âge les plus mobilisées, un atout essentiel pour assurer un renouvellement régulier.

Cette année, l’événement prend une saveur particulière : les Toques Blanches Lyonnaises s’associent à la collecte. Plusieurs chefs se succéderont pour préparer des crêpes garnies selon leurs propres recettes, afin de régaler les participants après leur don.