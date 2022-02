Vers une fusion des universités Lyon 1 et Lyon 2 ?

Les deux facultés lyonnaises ont en effet formé un consortium incluant les Hospices Civils de Lyon, le centre Léon-Bérard et d’autres pour répondre à un appel à projet susceptible d’être financé par les Projets d’Investissement d’Avenir (PIA4).

Il s’agirait de développer un centre de recherche mariant plusieurs disciplines autour des problématiques de santé au sens large. Parmi les quatre axes du projet porté par Lyon 1 et Lyon 2 et répondant au doux nom de SHAPE-Med@Lyon, il s’agirait de développer des axes de recherches innovants contre les conséquences des troubles cérébraux et des risques de désocialisation de ceux qui en sont atteints, ainsi que de développer des approches transdisciplinaires autour de la lutte contre les cancers.

Il s’agissait en fait d’une première pierre de ce qui pourrait constituer un futur très large rapprochement.

En effet, dans un message envoyé à l’ensemble du personnel Lyon 2 ce mercredi, la présidente de l'université Nathalie Dompnier a fait part, sans détour, de son désir "d’engager la réflexion sur un projet de rapprochement entre l’Université Lumière Lyon 2 et l’Université Claude Bernard Lyon 1".

On ne sait encore rien sur les contours de ce rapprochement qui pourrait s’articuler autour de trois pôles : sciences sociales, Ingénierie et science de la nature. Quelles conséquences pour les étudiants, les enseignants, la vie étudiante et l'enseignement en général ? Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire.