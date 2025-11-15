La I-Factory, nouveau totem de l’innovation, inaugurée sur le campus de la Doua

Après 29 mois de travaux, le bâtiment porté par la ComUE Université de Lyon a été inauguré jeudi soir devant plus de 300 représentants du monde académique, économique et institutionnel, dont Bruno Bernard, président de la Métropole, et Nathalie Dompnier, présidente de la ComUE.

Cette dernière estime qu'avec l'ensemble de ses résidents, "la I-Factory jouera un rôle majeur pour les étudiants, les chercheurs et les acteurs socio-économiques qui souhaitent concrétiser leurs projets d’innovation. Qu'il s'agisse d'innovation technologique, sociale ou publique, quel que soit l’avancement des projets ou le besoin d’accompagnement, chacun y trouvera un environnement stimulant et des services adaptés".

Pensée pour rapprocher chercheurs, étudiants, start-ups et entreprises, la I-Factory se veut un accélérateur de projets à impact. Le lieu rassemble déjà 18 dispositifs de l’enseignement supérieur et de la recherche, soit près de 400 collaborateurs.

Fablab, halle robotique, plateforme industrielle, espaces modulables… L’objectif est clair : offrir un continuum de services permettant de passer de l’idée au prototype, puis à la création d’entreprise.

Le bâtiment, certifié HQE et à énergie positive, se distingue aussi par son architecture signée Z Architecture. Son exosquelette en béton blanc, ses plateaux intégralement reconfigurables et sa "Rizière", un grand gradin central destiné aux événements, symbolisent la volonté d’en faire un lieu vivant, évolutif et ouvert. Près de 70% du mobilier provient du réemploi ou du surcyclage.

Depuis septembre, la I-Factory a déjà accueilli plusieurs temps forts : Entretiens Jacques-Cartier, lancement de Campus Création, remise du Prix de la Jeune Recherche…

Soutenue par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et Inria pour un coût total de 23,6 millions d’euros, la I-Factory devient le principal hub d’innovation du site Lyon Saint-Étienne. Un lieu appelé à jouer un rôle stratégique pour faire émerger, au cœur de la Doua, les projets scientifiques, économiques et sociétaux de demain.