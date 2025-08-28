Près de Lyon : le maire découvre ses pneus crevés, une enquête ouverte

La semaine dernière, Fabrice Longefay a découvert que ses pneus de voiture avaient été crevés. L'édile de la commune du Beaujolais est allé ensuite porter plainte, une enquête a donc été ouverte pour tenter d'identifier l'individu derrière cet acte malveillant.
S'agit-il d'un malheureux hasard, ou Fabrice Longefay était-il clairement visé en tant que maire de Blacé ?
Selon ce dernier, la seconde option ne fait aucun doute. "On peut ne pas partager mes choix politiques mais rien ne justifie de s'en prendre à mes biens personnels... La démocratie, c'est le débat mais ce n'est jamais la violence ni l'intimidation", a commenté l'élu, qui a indiqué qu'il "continuerait à exercer (son) mandat avec détermination et dans le respect des valeurs républicaines".
Cet acte intervient quelques semaines après la violente agression subie par un maire en Isère. Une étude de 2023 du Cevipof, le centre de recherche politiques de Sciences Po, en partenariat avec l'Association des maires de France (AMF) et auprès de 6000 édiles, montrait que les violences subies étaient la 4e raison qui les poussait à démissionner, soit 10,7% des causes de départ pendant ou à l'issue du mandat.
Ce n'est pas un "notable", rigolo, c'est un élu !Signaler Répondre
Soit tu te dégonfles le melon en admettant que n'est ni un élu, ni un "notable", soit tu te présentes, tu auras droit à un traitement de faveur, comme tu dis.
Un truc de petit lâche malheureusement courant....Signaler Répondre
Quand un notable a une crevaison on ouvre une enquête en mobilisant tous les effectifs et la police scientifique. Mais si un prolo va au commissariat pour porter plainte on va le traiter comme un moins que rien et refuser de prendre la plainte même pour des tentatives de meurtres. Pour la police et les juges, les chaussettes des copains bien placés ont plus de valeur que la vie de vos enfants.Signaler Répondre
C'est aussi arrivé dans une commune a proximité d'amplepuis il y a quelques semaines.Signaler Répondre