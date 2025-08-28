Près de Lyon : le maire découvre ses pneus crevés, une enquête ouverte

La semaine dernière, Fabrice Longefay a découvert que ses pneus de voiture avaient été crevés. L'édile de la commune du Beaujolais est allé ensuite porter plainte, une enquête a donc été ouverte pour tenter d'identifier l'individu derrière cet acte malveillant.

S'agit-il d'un malheureux hasard, ou Fabrice Longefay était-il clairement visé en tant que maire de Blacé ?

Selon ce dernier, la seconde option ne fait aucun doute. "On peut ne pas partager mes choix politiques mais rien ne justifie de s'en prendre à mes biens personnels... La démocratie, c'est le débat mais ce n'est jamais la violence ni l'intimidation", a commenté l'élu, qui a indiqué qu'il "continuerait à exercer (son) mandat avec détermination et dans le respect des valeurs républicaines".

Cet acte intervient quelques semaines après la violente agression subie par un maire en Isère. Une étude de 2023 du Cevipof, le centre de recherche politiques de Sciences Po, en partenariat avec l'Association des maires de France (AMF) et auprès de 6000 édiles, montrait que les violences subies étaient la 4e raison qui les poussait à démissionner, soit 10,7% des causes de départ pendant ou à l'issue du mandat.