Social

"Leur place est à l’école, pas à la rue" : plus de 2 000 enfants contraints de dormir dehors alerte Marie-Charlotte Garin

"Leur place est à l’école, pas à la rue" : plus de 2 000 enfants contraints de dormir dehors alerte Marie-Charlotte Garin
"Leur place est à l’école, pas à la rue" : plus de 2 000 enfants contraints de dormir dehors alerte Marie-Charlotte Garin - LyonMag

"L’école rouvre aujourd’hui pendant que l’État ferme les yeux. Des milliers d’enfants font leur rentrée scolaire sans toit,"dénonce Marie-Charlotte Garin, députée de la 3ᵉ circonscription du Rhône, dans un communiqué publié ce 1er septembre.

S’appuyant sur le 7ᵉ baromètre de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l’UNICEF, la députée écologiste rappelle que "2 159 enfants, dont 503 de moins de 3 ans, ont dormi dehors la nuit du 18 au 19 août."

Un chiffre en hausse de 30 % depuis 2022, année où Emmanuel Macron promettait "zéro enfant à la rue". Les plus jeunes sont particulièrement touchés, avec"+58 % pour les moins de 3 ans en trois ans."

Selon cette dernière, ces données seraient "sous-estimées", certaines familles renonçant à appeler un 115 saturé, tandis que "les mineurs non accompagnés, les enfants en squats ou en bidonvilles n’apparaissent pas non plus dans les chiffres."

Au total, près de 7 000 personnes restent sans solution d’hébergement. "En 2024, 38 enfants sont morts sans toit", rappelle-t-elle, dénonçant un "hébergement d’urgence saturé," une "crise du logement aggravée par la loi Kasbarian", et "une précarité qui s’enracine."

Face à cette situation, Marie-Charlotte Garin appelle à "un sursaut politique immédiat." Elle demande notamment l’adoption du plan "de la rue au logement" déjà voté au Sénat, la création de 10 000 places supplémentaires d’hébergement dont 1 000 dédiées aux femmes enceintes, une relance massive du logement social et un soutien renforcé aux associations.

"Nous parlons d’enfants. Leur place est à l’école, pas à la rue," conclut la députée.

42 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
mine le 01/09/2025 à 19:14

" "L’école rouvre aujourd’hui pendant que l’État ferme les yeux. Des milliers d’enfants font leur rentrée scolaire sans toit,"dénonce Marie-Charlotte Garin, "

En effet l' État ne devrait pas fermer les yeux mais les ouvrir pour surveiller nos frontières. C' est pour ça qu' on le paye.

Signaler Répondre
avatar
Et le 01/09/2025 à 19:14
Tiens enfin un qui croit les conneries de Bayrou sur leur dette et le méchant FMI a écrit le 01/09/2025 à 16h25

qui va venir nous manger tout cru , que la Grèce c 'était juste un apéro pour lui.

eh ouais les riches ont été trop généreux avec les manants . C 'est cela d 'être trop bon avec la populace mais l 'on va t'expliquer Simone et Jacquot...

Votre commentaire est bête à manger du foin …

Signaler Répondre
avatar
LES ÉCOLOS SONT PLEINEMENT RESPONSABLES !!! le 01/09/2025 à 19:12

Elle est quand même sacrément gonflée cette députée !

Les écolos bloquent tout projet de construction, avec un PLU lunaire, et s'étonnent ensuite de la crise du logement... Ils font vraiment plus de mal que de bien.

Signaler Répondre
avatar
Citoyen1 le 01/09/2025 à 19:02

Tiens Marie Parlotte est rentrée de vacances
Donne l'exemple prends en quelques uns chez toi, je suis sûr que tu as de la place....

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 01/09/2025 à 18:55
Wat a écrit le 01/09/2025 à 15h54

Quel rapport avec l'immigration illégale ?

Tout simplement, parce qu’ils sont en France illégalement

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 01/09/2025 à 18:54

Il est triste que des enfants dorment dans la rue, mais en même temps ils sont illégalement sur notre territoire, les femmes arrivent enceintes, dorment dans la rue font d’autres enfants qui forcément sont français puisque nés sur notre territoire, mais en même temps ils ne travaillent pas, on est obligés de les assumer financièrement.
Alors c’est triste oui mais on en a ras-le-bol!
la France déborde .
Occupons-nous d’abord de nous, les Français qui sommes dans la m**** financière plutôt que de s’occuper des immigrés qui ont fuit, on ne sait pas trop quoi la plupart du temps

Signaler Répondre
avatar
Association des pères de FRANÇE en colère . le 01/09/2025 à 18:47
La liberté se vie SANS enfants ! a écrit le 01/09/2025 à 18h18

Les Enfants ? Les faire avec QUI a notre époque et pourquoi ? Pour en vivre grâce à la CAF ? Non merci !
Si la Natalité a baissé malgré les milliards distribués gratuitement par la CAF , c’est pas pour RIEN. Il faut déjà trouver , un mâle idiot et naïf qui est ENCORE envie de détruire sa vie pour donner la vie à des ingrats.
D’ailleurs les enfants de France appartiennent exclusivement aux Femmes, aux Mères , les PÈRES sont écartés de leurs progénitures par des mères vénales à 80/100 qui vivent sans bosser de la caf et des pensions alimentaires de ARIPA service de la CAF qui récupère le pognon 💰 des idiots qui croyaient en l’amour et en la famille 😂.

Bravo , tout est dit ! Je rappelle que 1 million 300 milles enfants sont privés d’un de leur parents et à 90/100 d’un PÈRE, même des meilleurs .

Signaler Répondre
avatar
bonne idée le 01/09/2025 à 18:37
Pastèques a écrit le 01/09/2025 à 15h19

Ben alors Marie-Charlotte, montre l'exemple accueille les chez toi !

en attendant de les renvoyer chez leurs parents

Signaler Répondre
avatar
kikou le 01/09/2025 à 18:36

M.C GARIN s'empare d'un sujet épineux, dont Elle te sa clique en son les pourvoyeur. En 2023 dit ne plus d'enfant à la rue, très bien, mais il ne faut pas non plus aller les chercher. Lyon, sous entendu ces gens qui ne vivent que du malheur des autres, sont incapables de les loger, de las nourrir, de leur assurer un avenir. M.C GARIN, ne s'aperçoit seulement que , maintenant, à quelques encablures des élections que des enfant sont dans la rue? Et qui accable t-elle , l'ETAT !

Signaler Répondre
avatar
La liberté se vie SANS enfants ! le 01/09/2025 à 18:18

Les Enfants ? Les faire avec QUI a notre époque et pourquoi ? Pour en vivre grâce à la CAF ? Non merci !
Si la Natalité a baissé malgré les milliards distribués gratuitement par la CAF , c’est pas pour RIEN. Il faut déjà trouver , un mâle idiot et naïf qui est ENCORE envie de détruire sa vie pour donner la vie à des ingrats.
D’ailleurs les enfants de France appartiennent exclusivement aux Femmes, aux Mères , les PÈRES sont écartés de leurs progénitures par des mères vénales à 80/100 qui vivent sans bosser de la caf et des pensions alimentaires de ARIPA service de la CAF qui récupère le pognon 💰 des idiots qui croyaient en l’amour et en la famille 😂.

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 01/09/2025 à 18:13

Personne n' demandé à ces familles de venir ( en France) , quant aux mineurs isolés c'est aux parents de s'en occuper .

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 01/09/2025 à 18:13

"La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde !" François Mitterrand, années 80.

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 01/09/2025 à 17:57

Si on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Et malheureusement, dans les pays du tiers monde beaucoup d'enfants dorment dans la rue et ne vont pas à l'école.

Signaler Répondre
avatar
FREE FRANCE le 01/09/2025 à 17:53

"construire massivement des logements sociaux" avec l'argent des français mais interdits aux français. Citez moi un autre pays aussi kon... j'attends...

Signaler Répondre
avatar
nonnon le 01/09/2025 à 17:50
Tiens enfin un qui croit les conneries de Bayrou sur leur dette et le méchant FMI a écrit le 01/09/2025 à 16h25

qui va venir nous manger tout cru , que la Grèce c 'était juste un apéro pour lui.

eh ouais les riches ont été trop généreux avec les manants . C 'est cela d 'être trop bon avec la populace mais l 'on va t'expliquer Simone et Jacquot...

Heureusement qu'on paie ton rsa! Profite, ça va pas duré!

Signaler Répondre
avatar
ahlaloose le 01/09/2025 à 17:48
Cartons d 'invitation a écrit le 01/09/2025 à 16h31

tandis que nous , on avait reçu des cartons d 'invitation , pas vrai Bugeaud , un bon petit feu ça réchauffe .

ça va Robert?
Pense a donner ton RIB a bayerou le mou 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 01/09/2025 à 17:16

Tient elle a terminé ses vacances celle là ?

Signaler Répondre
avatar
Une députée d'opérette le 01/09/2025 à 16:50

Vivement une dissolution, et que tu perdes ta place, tu pourras garder les gosses des autres
Ces enfants s'ils sont français ont des parents , sinon les structures sociales sont là
Les enfants pseudos isolés , je regrette , mais ceux qui les ont fait venir s'en occupe; où alors retour dans leur pays d'origine
Les méchants français colonialistes ne peuvent pas assurer cette charge

Signaler Répondre
avatar
daron ! le 01/09/2025 à 16:47
mirou69 a écrit le 01/09/2025 à 16h24

Prends les chez toi Marie Adélaïde

"Leur place est à l’école, pas à la rue" Mais les écoles sont déjà remplis de sdf installés par les fascsistes de gauche !

Signaler Répondre
avatar
roco le 01/09/2025 à 16:42

mais à qui la faute Marie Charlotte ? réfléchissez bien !

Signaler Répondre
avatar
Duvet propre ! le 01/09/2025 à 16:42
Wat a écrit le 01/09/2025 à 15h54

Quel rapport avec l'immigration illégale ?

Marie-Charlotte, Anaïs, Sandrine vont povoir déboursser leurs trop pleins de fric !

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 01/09/2025 à 16:42

" Face à cette situation, Marie-Charlotte Garin appelle à "un sursaut politique immédiat." "

En effet il faut un sursaut : renvoyer chez eux tous les illégaux.

Signaler Répondre
avatar
Fille de bourgeois le 01/09/2025 à 16:36

Avec ce prénom l’origine sociologique est couru d’avance… quelle crédibilité ?????
Marie charlotte c’est un hobby la politique ?
Tu n’es pas avec Jean eude ?
Tu as déjà fait le tour du monde à 25 ans ?
Sinon , plus tu organises du bonheur aux migrants et notamment eux enfants et plus les passeurs mettront la France et lyon comme destination prioritaire et conseilleront d’arriver enceinte
Plus tu aides et plus tu augmentes le niveau global de misère pour tous
Sauf pour les passeurs et leurs filières (dont les ong qui malgré tout existent par la misère)

Signaler Répondre
avatar
Cartons d 'invitation le 01/09/2025 à 16:31
donneeez a écrit le 01/09/2025 à 16h09

En fait, ils viennent sans être invités, mais on est tellement cons qu'on les garde !
Donnez nous les chiffres sur l'immigration!

tandis que nous , on avait reçu des cartons d 'invitation , pas vrai Bugeaud , un bon petit feu ça réchauffe .

Signaler Répondre
avatar
Tiens enfin un qui croit les conneries de Bayrou sur leur dette et le méchant FMI le 01/09/2025 à 16:25
pas charlotte du tout a écrit le 01/09/2025 à 15h35

50 ans qu'ils ont rien compris ces politiques
3500 milliards de dettes
Mais oui, accueillons tout le monde
Les Français qui bossent et les retraités vont bien payés!!!!!
Bande de nuls

qui va venir nous manger tout cru , que la Grèce c 'était juste un apéro pour lui.

eh ouais les riches ont été trop généreux avec les manants . C 'est cela d 'être trop bon avec la populace mais l 'on va t'expliquer Simone et Jacquot...

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 01/09/2025 à 16:24

Prends les chez toi Marie Adélaïde

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 01/09/2025 à 16:19

Allez la revoilà elle.....toujours a dénoncer. Sinon elle propose quoi ? De les accueillir chez elle ? Ah bah noooon, on dénonce la pauvreté mais si possible loin de chez soi...

Signaler Répondre
avatar
Bl74 le 01/09/2025 à 16:16

On accueille déjà la moitié de l Afrique. Nos hommes politiques ont choisis les priorités et les français ne sont pas dans le lot...

Signaler Répondre
avatar
bin merde alors ch croyais qu elle campait à le 01/09/2025 à 16:14
Ex Précisions a écrit le 01/09/2025 à 15h42

MC Garin ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue, 2 mois à St Barth ça doit difficile pour elle la rentrée des classes ;-)

palavas les flots!

Signaler Répondre
avatar
donneeez le 01/09/2025 à 16:09
pas charlotte du tout a écrit le 01/09/2025 à 15h35

50 ans qu'ils ont rien compris ces politiques
3500 milliards de dettes
Mais oui, accueillons tout le monde
Les Français qui bossent et les retraités vont bien payés!!!!!
Bande de nuls

En fait, ils viennent sans être invités, mais on est tellement cons qu'on les garde !
Donnez nous les chiffres sur l'immigration!

Signaler Répondre
avatar
Et le 01/09/2025 à 15:58

Ils ne dormiraient pas dans les rues de Lyon s’ils n’étaient pas entrés en France illégalement. L’art de retourner le problème.

Signaler Répondre
avatar
Wat le 01/09/2025 à 15:54

Quel rapport avec l'immigration illégale ?

Signaler Répondre
avatar
Dénonçons, dénonçons et redénonçons le 01/09/2025 à 15:52

"L’école rouvre aujourd’hui pendant que l’État ferme les yeux. Des milliers d’enfants font leur rentrée scolaire sans toit,"dénonce Marie-Charlotte Garin
Dénoncer c'est bien mais concrètement chère Marie-Charlotte, en tant que députée, quelles sont vos actions a court, moyen et long terme sur ce sujet?
Quels sont vos objectifs chiffrés? avec quelles échéances ?
Comment allez vous mesurer les progrès réalisés suite a VOS actions ????

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/09/2025 à 15:42

MC Garin ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue, 2 mois à St Barth ça doit difficile pour elle la rentrée des classes ;-)

Signaler Répondre
avatar
Nefilim le 01/09/2025 à 15:40

Et pour les étudiants qui ne trouvent pas à se loger, que propose notre député ?

Signaler Répondre
avatar
pas charlotte du tout le 01/09/2025 à 15:35

50 ans qu'ils ont rien compris ces politiques
3500 milliards de dettes
Mais oui, accueillons tout le monde
Les Français qui bossent et les retraités vont bien payés!!!!!
Bande de nuls

Signaler Répondre
avatar
Faire des enfants en situation précaire le 01/09/2025 à 15:35

Qui leur à dit de faire autant d'enfants et ne pas avoir quoi s'en occuper?
Ce n'est pas à la collectivité de supporter les fruits des entrailles de certains...

Signaler Répondre
avatar
Hey Psttt le 01/09/2025 à 15:34
Pastèques a écrit le 01/09/2025 à 15h19

Ben alors Marie-Charlotte, montre l'exemple accueille les chez toi !

Ma chère députée ,
Pour demander un logement social, il faut être de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire français ;
C est la Metropole qui dit cela .

Signaler Répondre
avatar
Genial le 01/09/2025 à 15:32
Pastèques a écrit le 01/09/2025 à 15h19

Ben alors Marie-Charlotte, montre l'exemple accueille les chez toi !

Quelle finesse dans cette réflexion ...et puis au moins c est nouveau.
Bravo !

Signaler Répondre
avatar
Bon le 01/09/2025 à 15:23

Et c’est encore ce brave Nicolas qui paye 👍

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 01/09/2025 à 15:19

Ben alors Marie-Charlotte, montre l'exemple accueille les chez toi !

Signaler Répondre
avatar
Elisabeth B, sinistre de l'éducation le 01/09/2025 à 15:18

C'est bizarre, cette députée fait sa rentrée le même jour que les écoles primaires.
Aurait elle enfin réussi son passage en CM1 ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.