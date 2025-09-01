"Leur place est à l’école, pas à la rue" : plus de 2 000 enfants contraints de dormir dehors alerte Marie-Charlotte Garin

S’appuyant sur le 7ᵉ baromètre de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l’UNICEF, la députée écologiste rappelle que "2 159 enfants, dont 503 de moins de 3 ans, ont dormi dehors la nuit du 18 au 19 août."

Un chiffre en hausse de 30 % depuis 2022, année où Emmanuel Macron promettait "zéro enfant à la rue". Les plus jeunes sont particulièrement touchés, avec"+58 % pour les moins de 3 ans en trois ans."

Selon cette dernière, ces données seraient "sous-estimées", certaines familles renonçant à appeler un 115 saturé, tandis que "les mineurs non accompagnés, les enfants en squats ou en bidonvilles n’apparaissent pas non plus dans les chiffres."

Au total, près de 7 000 personnes restent sans solution d’hébergement. "En 2024, 38 enfants sont morts sans toit", rappelle-t-elle, dénonçant un "hébergement d’urgence saturé," une "crise du logement aggravée par la loi Kasbarian", et "une précarité qui s’enracine."

Face à cette situation, Marie-Charlotte Garin appelle à "un sursaut politique immédiat." Elle demande notamment l’adoption du plan "de la rue au logement" déjà voté au Sénat, la création de 10 000 places supplémentaires d’hébergement dont 1 000 dédiées aux femmes enceintes, une relance massive du logement social et un soutien renforcé aux associations.

"Nous parlons d’enfants. Leur place est à l’école, pas à la rue," conclut la députée.