"Stop Immigration" : des dizaines de panneaux détournés dans la métropole de Lyon

Après les feux tricolores "free gaza" ce sont les panneaux de signalisation qui sont désormais pris pour cible. À Craponne et Francheville, une dizaine de panneaux de signalisation "stop" ont été recouverts d’un mot supplémentaire, inscrit à la bombe, donnant la mention "stop immigration".

Les municipalités concernées ont annoncé avoir déposé plainte. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces actes.

Dans le même temps, d’autres inscriptions hostiles à l’immigration ont été relevées dans la ville de Lyon, notamment dans le 7e arrondissement. Le média d’extrême droite Ligne Droite précise que plus de 150 panneaux stop auraient été recouverts par des militants identitaires dans toute l'agglomération.