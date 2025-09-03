"Stop Immigration" : des dizaines de panneaux détournés dans la métropole de Lyon

Après les feux tricolores "free gaza" ce sont les panneaux de signalisation qui sont désormais pris pour cible. À Craponne et Francheville, une dizaine de panneaux de signalisation "stop" ont été recouverts d’un mot supplémentaire, inscrit à la bombe, donnant la mention "stop immigration".
Les municipalités concernées ont annoncé avoir déposé plainte. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces actes.
Dans le même temps, d’autres inscriptions hostiles à l’immigration ont été relevées dans la ville de Lyon, notamment dans le 7e arrondissement. Le média d’extrême droite Ligne Droite précise que plus de 150 panneaux stop auraient été recouverts par des militants identitaires dans toute l'agglomération.
🔴 INFO LD : À Lyon, des militants identitaires ont recouvert plus de 150 panneaux « STOP » du mot immigration, pour exprimer leur opposition.— Ligne Droite • La matinale de RC (@Ligne__Droite) September 1, 2025
Un message martelé dans toute la Ville des Lumières : STOP IMMIGRATION. pic.twitter.com/W5Ja2TfA6P
Je ne parlerai pas des dépôts sauvages qui se multiplient et des élus qui crient à l'outrage et ne font rien.
Pour le sujet qui nous concerne, quand on a vu la tête à mélanchon collé un peu partout dans l'espace public, personne n'a appliqué la loi.
Quand les murs et l'espace public sont tagés "Free Gaza" jusque dans les ascenseurs du médipole, personne n'a appliqué la loi
Et voilà l'escalade,
A quoi servent nos élus ?
la loi prévoit a peu près tout avec des peines et des sanctions financières. Dans les faits c'est bien différent, Lyon mag nous informe tous les jours des délits jugés et des peines données, ce qu'on peut constater, c'est qu'entre la théorie et la pratique , il y a énormément d'écart.Signaler Répondre
Ah la France, on entends ça tout les jours!Signaler Répondre
" ils risquent 20 ans de prison, 375 000€ d'amende !"
On peut facilement retourner l'argument.Signaler Répondre
Quand il s'agit de taguer des Free Gaza de partout et de dégrader du mobilier urbains lors de manifestations propalestiniennes vous êtes aux anges, et la vous jouez les vierges effarouchées .
La logique islamogauchiste.
"Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger."Signaler Répondre
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165341/
Honnêtement, beaucoup de pseudo nationaliste se plaignent de l'immigration mais il ne faut pas tout mélanger. Certes il faut mettre dehors tout ceux qui viennent foutre la merde ou ne pas bosser, par contre il serait juste de remercier tout ceux qui font le travail que certains pseudo nationaliste ne veulent pas faire. Alors ne mettez pas tout le monde dans le même sac, il y a des bons et des mauvais de partout. Et regardez les vrais problèmes au lieu de vous faire enfumerSignaler Répondre
enfin une signalétique coherente du code de la route !Signaler Répondre
Et les OQTF qui arrachent les bijou des personnes âgées ça te parle pas?Signaler Répondre
Il y aura jamais de référendumSignaler Répondre
Les politiques connaissent le résultat!
Quand c'est free Gaza on a tous les fachos qui jouent les indignés, faut faire payer les dégradations, en revanche quand ce sont les identitaires qui dégradent les mobiliers urbains, silence ou approbation.Signaler Répondre
La logique fasciste.
rires, ça change de tous les stickers , affiches et tags à la gloire des islamogauchistes. Vive la vraie France.Signaler Répondre
Étonnant le septième est pourtant un arrondissement où la population ne vote pas à droite. Au final en 2026 on risque de voir le candidat RN faire un bon score. Donc Monsieur Aulas ne crachez sur cet electorat il pourrait bien être le faiseur de roi surtout dans les 7,8,9 ieme arrondissements.Signaler Répondre
On rappelle que 70% des français seraient pour un référendum sur l'immigration.Signaler Répondre
Ca fait partie du lot libéral.Signaler Répondre
Libre circulation des capitaux, des marchandises, et de la main d'oeuvre.
Sans l'immigration massive des dernières années, point de chômage, ou nettement moins en tous cas.. et donc moins de pression sur l'emploi, les salaires, et celui qui ne s'estime pas assez payé peut demander une augmentation ou claquer la porte pour aller chercher mieux ailleurs. Alors les salaires montent.
Là non, l'argent part en dividendes, la dette se creuse en financiarisation, les salaires sont bas.. et faut la boucler car grâce à l'immigration ce n'est pas trop un souci de remplacer les "bas salaires". Alors les salaires stagnent.
Ce sont deux facettes d'un même problème.
Et la fausse gauche qu'on se tape ne sert qu'à traiter de racistes les vrais gauchos qui ont compris.
Et la fausse droite qu'on se tape ne sert qu'à faire répéter aux droitards que tout est de la faute de la gauche.
C'est magnifique. Crapuleux mais vraiment bien joué.
Non, il faut augmenter l'immigration, il n'y en a pas assez !!! ce sont des chances pour la France.Signaler Répondre
alors comme sa, vous dictent STOP IMMIGRATION......OKSignaler Répondre
alors moi qui suis français, je vous dit a vous sois disant Français, les feignant de premiere classe aller travailler,
aller bosser a la plonge ,taper le rouleau de peinture ,taper la marteau piqueur ,monter un mur de moellons, refaire les routes.
NON ,c'est trop dur pour vous ,c'est fatiguant de soulever un moellons ,porter un sac de ciment 20 kilos.
sans tous les immigrés la France ne serai rien. ZERO ZERO +ZERO = BON A RIEN.
Stop aux antifas.Signaler Répondre
Les écolos ne savent vraiment plus quoi faire pour enlaidir notre ville.Signaler Répondre
De pire en pire cette mairie
Voilà une parole responsable, les immigrationistes sont coupables de nombreux morts, honte à eux!Signaler Répondre
On ne peut pas accueillir toute la misère du monde: Michel Rocard.Signaler Répondre
stop aux identitairesSignaler Répondre
3500 Mds de dette et voilà leurs préoccupations.Signaler Répondre
Toujours les mêmes ! encore des islamogauchistes escrolos pastèques qui dégradent le bien commun et diffusent des messages de haine !Signaler Répondre
Ça change de free gazouillis mais ce n'est pas plus malin...Signaler Répondre
J'aimerai bien voir le motif de la plainte : dégradation de biens publics ?Signaler Répondre