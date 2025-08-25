Métropole de Lyon : des feux tricolores recouverts d’autocollants "Free Gaza" et "Stop Israël"

À Lyon, Vénissieux ou encore Saint-Priest, de nombreux feux de circulation sont recouverts d’autocollants pro-palestiniens, avec notamment les slogans "Free Gaza" sur la lumière verte et "Stop Israël" sur la rouge. Un phénomène déjà observé en juin, et qui se poursuit dans l’agglomération.
La Métropole de Lyon, en charge de la voirie, explique faire "intervenir les équipes pour retirer les autocollants dès qu’on a connaissance des collages."
La collectivité précise que "le souci, c’est qu’on a plus de 10 000 lanternes sur le territoire, donc on ne peut pas toutes les inspecter, mais dès qu’on a connaissance d’un autocollant, on envoie une équipe pour les retirer car ça contrevient à la réglementation et à la sécurité des feux et donc des carrefours."
Pour accélérer les interventions, la Métropole invite les habitants à signaler ces dégradations via la plateforme Toodego. "On intervient beaucoup en fonction des signalements. Il y a également des maintenances quotidiennes où des agents passent et, s’ils trouvent des autocollants, ils les retirent", indique-t-elle.
