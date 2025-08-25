Et aussi à Lyon

Métropole de Lyon : des feux tricolores recouverts d’autocollants "Free Gaza" et "Stop Israël"

Métropole de Lyon : des feux tricolores recouverts d’autocollants "Free Gaza" et "Stop Israël"
Métropole de Lyon : des feux tricolores recouverts d’autocollants "Free Gaza" et "Stop Israël" - LyonMag

Plusieurs communes de la métropole lyonnaise constatent la même scène.

À Lyon, Vénissieux ou encore Saint-Priest, de nombreux feux de circulation sont recouverts d’autocollants pro-palestiniens, avec notamment les slogans "Free Gaza" sur la lumière verte et "Stop Israël" sur la rouge. Un phénomène déjà observé en juin, et qui se poursuit dans l’agglomération.

La Métropole de Lyon, en charge de la voirie, explique faire "intervenir les équipes pour retirer les autocollants dès qu’on a connaissance des collages."

La collectivité précise que "le souci, c’est qu’on a plus de 10 000 lanternes sur le territoire, donc on ne peut pas toutes les inspecter, mais dès qu’on a connaissance d’un autocollant, on envoie une équipe pour les retirer car ça contrevient à la réglementation et à la sécurité des feux et donc des carrefours."

Pour accélérer les interventions, la Métropole invite les habitants à signaler ces dégradations via la plateforme Toodego. "On intervient beaucoup en fonction des signalements. Il y a également des maintenances quotidiennes où des agents passent et, s’ils trouvent des autocollants, ils les retirent", indique-t-elle.

Tags :

free gaza

feux tricolores

autocollants

47 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
lsac le 25/08/2025 à 20:19

y a pas d’autocollants « free hostage »?

Signaler Répondre
avatar
Lolotooooooooo le 25/08/2025 à 20:12

Il faut dissoudre Génération Identitaire !

Signaler Répondre
avatar
Karl pépère le 25/08/2025 à 20:07
le citoyen a écrit le 25/08/2025 à 19h39

pour ta gouverne, c'est ton Benji et leurs amis Qatari qui finance Hamas . ce qui veut dire plus de Hamas et plus Benji ...la paix reviendra.
meme en Israël, il y a tous ls jours des manifestations.
https://charliehebdo.fr/2023/10/societe/terrorisme/entretien-avec-charles-enderlin-soutenir-netanyahou-cetait-soutenir-le-financement-du-hamas/

Mon Benji ? Qu'est-ce qui vous permet d'interpréter et d'affirmer une telle chose alors que j'évoque les terroristes du Hamas et leurs crimes contre l'humanité ? Pouvez développer comment vous en arrivez à une telle interprétation ? C'est le fait d'avoir fait référence à ceux qui se sentent proches du Hamas en France ?

Signaler Répondre
avatar
Merci de ne pas uriner devant ma porte. le 25/08/2025 à 20:05

Rien de mieux que les conflits religieux pour diviser les hommes.

Signaler Répondre
avatar
Oh le 25/08/2025 à 19:42
martine a écrit le 25/08/2025 à 19h30

Le soutien aux terroristes totalement incompréhensible de la part des Français, enfin des pseudos français

Français pour les aides

Signaler Répondre
avatar
@LFiotte le 25/08/2025 à 19:40
LFI 69 a écrit le 25/08/2025 à 15h37

On ne pourra pas dire que l'on ne savait pas, comme l'ont fait les aïeux du RN en 40.

Le bourrage de crâne à Châteauneuf sur Isère lors des Amfis a apparemment bien fonctionné
A votre niveau ce n'est plus une couche que vous tenez, mais un crépi 2 couches

Signaler Répondre
avatar
le citoyen le 25/08/2025 à 19:39
Karl pépère a écrit le 25/08/2025 à 18h51

Juger les criminels du Hamas est une nécessité en effet, et blamer ceux qui se sentent proches de ces terroristes islamistes une nécessité pour montrer l'état d'ésprit des français face à leurs crimes contre l'humanité.

pour ta gouverne, c'est ton Benji et leurs amis Qatari qui finance Hamas . ce qui veut dire plus de Hamas et plus Benji ...la paix reviendra.
meme en Israël, il y a tous ls jours des manifestations.
https://charliehebdo.fr/2023/10/societe/terrorisme/entretien-avec-charles-enderlin-soutenir-netanyahou-cetait-soutenir-le-financement-du-hamas/

Signaler Répondre
avatar
Jimbo69 le 25/08/2025 à 19:31

Il y a des gens qui n'ont que ça à faire ! Affligeant ! En plus ça ne fait qu'attiser le conflit.

Signaler Répondre
avatar
martine le 25/08/2025 à 19:30

Le soutien aux terroristes totalement incompréhensible de la part des Français, enfin des pseudos français

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 25/08/2025 à 19:28

Rassurez moi, c... a ce point, il s agit d une ingérence étrangère?
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 25/08/2025 à 19:06
oui-oui a écrit le 25/08/2025 à 18h41

Ils vont réussir à nous faire détester les Palestiniens

pour moi c fait 😡🤮

Signaler Répondre
avatar
vive l'humanité le 25/08/2025 à 19:00
Tartuffe ! a écrit le 25/08/2025 à 18h03

Vous ne souhaitez pas la paix puisque vous faites tout pour importer intégralement ce conflit sur notre territoire afin de monter les communautés entre elles

C'est un message pacifique justement, il n'y a aucun conflit

Signaler Répondre
avatar
Karl pépère le 25/08/2025 à 18:51
vive l'humanité a écrit le 25/08/2025 à 17h50

Je trouve ces actions très bien, c'est pacifique et il faut montrer l'état d'esprit des français concernant le génocide palestinien. Nous ne sommes pas complice la France souhaite la paix et surtout juger les criminels

Juger les criminels du Hamas est une nécessité en effet, et blamer ceux qui se sentent proches de ces terroristes islamistes une nécessité pour montrer l'état d'ésprit des français face à leurs crimes contre l'humanité.

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 25/08/2025 à 18:48
oui-oui a écrit le 25/08/2025 à 18h41

Ils vont réussir à nous faire détester les Palestiniens

C’ est fait

Signaler Répondre
avatar
mine le 25/08/2025 à 18:46
Tant qu'à être clair a écrit le 25/08/2025 à 14h51

Autant ne pas jouer au faux-cul, camarade.
Les plus de 420 000 morts musulmans au Yémen en 11 ans de conflit, t'en penses quoi ? Rien, bien sûr !
Les 10 millions de déplacés internes dont un quart a moins de 5 ans, les 25 millions de personnes qui souffrent de faim aigüe au Soudan, t'en penses quoi, Belle Âme ? Ben rien, évidemment.

Oui, je sais, tu t'en fous royalement car ces malheureuses victimes n'ont pas le bon adversaire.
C’est beau, l'humanité à géométrie variable des gens comme toi...

Très juste.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 25/08/2025 à 18:41

Ils vont réussir à nous faire détester les Palestiniens

Signaler Répondre
avatar
Arfff le 25/08/2025 à 18:35

Ces gens-là desservent la cause mais bon on va me prendre pour un fasciste...

Signaler Répondre
avatar
Boris le 25/08/2025 à 18:19

J'y vois d'abord une dégradation des équipements publics, dont bien évidemment il faudra tôt ou tard que quelqu'un se charge de nettoyer cela et que cela sera encore payé par le contribuable. Tout mouvement ayant ce comportement part avec un désavantage pour la suite du message à faire passer.

Signaler Répondre
avatar
kaleidoscope le 25/08/2025 à 18:17

Original sa donne des couleurs a lyon ces feux tricolores

Signaler Répondre
avatar
Tartuffe ! le 25/08/2025 à 18:03
vive l'humanité a écrit le 25/08/2025 à 17h50

Je trouve ces actions très bien, c'est pacifique et il faut montrer l'état d'esprit des français concernant le génocide palestinien. Nous ne sommes pas complice la France souhaite la paix et surtout juger les criminels

Vous ne souhaitez pas la paix puisque vous faites tout pour importer intégralement ce conflit sur notre territoire afin de monter les communautés entre elles

Signaler Répondre
avatar
Boycott IRAN ! le 25/08/2025 à 18:00
LFI 69 a écrit le 25/08/2025 à 15h37

On ne pourra pas dire que l'on ne savait pas, comme l'ont fait les aïeux du RN en 40.

On ne pourra pas dire que l'on ne savait pas, comme l'ont fait les aveugles de Daesh en 2015 ! Organisation terroriste politico-militaire, d'idéologie salafiste djihadiste ayant proclamé le 29 juin 2014 l'instauration d'un califat sur les territoires sous son contrôle.

Signaler Répondre
avatar
vive l'humanité le 25/08/2025 à 17:50

Je trouve ces actions très bien, c'est pacifique et il faut montrer l'état d'esprit des français concernant le génocide palestinien. Nous ne sommes pas complice la France souhaite la paix et surtout juger les criminels

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 25/08/2025 à 17:41

Les verts toujours aptes a créer des polémiques .

Signaler Répondre
avatar
et nos otages le 25/08/2025 à 17:12
moi a écrit le 25/08/2025 à 14h04

c est clair que c est vraiment URGENT d intervenir pour enlever pour les enlevés, par contre pas autant de courage pour protester contre le génocide actuel, pfffffff

Des barbares qui prennent en otage des occidentaux pendant 2 ans, c'est non

Signaler Répondre
avatar
Antisémitisme le 25/08/2025 à 17:12

Free us
Stop Hamas

Arrêtez de nous casser les c....

Signaler Répondre
avatar
freddo le 25/08/2025 à 17:11
Joubs a écrit le 25/08/2025 à 15h23

6 semaines déjà !
Malgré les signalements TOODEGO ne souhaite rien faire.
Malgré de multiples signalements.

Idem pour moi. Signalement au début de l'été pour les feux dans le quartier de la Guillotière.

Signaler Répondre
avatar
un grand oui le 25/08/2025 à 17:10
J6 a écrit le 25/08/2025 à 15h30

Si je grille le feu rouge "stop Israël", cela annule-t-il l'infraction pour non conformité du feux tricolore ?

Un sacré motif d'annulation en effet.

Signaler Répondre
avatar
Forêt-Noire le 25/08/2025 à 17:06
Duchere 69 a écrit le 25/08/2025 à 15h09

Vive Palestine

Terminez la phrase pour lui donner du contexte et du sens : Vive la Palestine libérée des terroristes islamistes du Hamas.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/08/2025 à 16:43

J'ai vu çà ce matin...
C'est qui leur fournisseur pour en faire des Free France et Stop LFI.

Signaler Répondre
avatar
velobobo le 25/08/2025 à 16:31

Encore l’œuvre de traîne-savates décérébrés endoctrinés par LFI !

Signaler Répondre
avatar
LFI 40 le 25/08/2025 à 16:28
LFI 69 a écrit le 25/08/2025 à 15h37

On ne pourra pas dire que l'on ne savait pas, comme l'ont fait les aïeux du RN en 40.

Ne vous en déplaise, ces aïeux du RN comme vous dites sont plutôt aujourd’hui ceux de LFI et de l’islamisme qui revendiquent leur antisemitisme à longueur de journée!

Signaler Répondre
avatar
Mais non le 25/08/2025 à 16:24

J'y vois surtout une forme de complaisance de la part de nos élus ecolos-LFI vis à vis de la cause pro palestinienne.

Un graffiti anti Doucet et c'est le dépôt de plainte automatique...

Signaler Répondre
avatar
Le scoop du jour le 25/08/2025 à 16:05

Avis à la population des autocollants sur les feu tricolores on s en fou terminé les travaux 🚧 rendez la circulation fluide

Signaler Répondre
avatar
Vive Israël le 25/08/2025 à 15:48

La Police doit enquêter : qui a édité les autocollants et après vous aurez la source

Signaler Répondre
avatar
mais encore le 25/08/2025 à 15:38

Qu'ils partent donc tous là bas défendre " leurs frères " !

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 25/08/2025 à 15:37

On ne pourra pas dire que l'on ne savait pas, comme l'ont fait les aïeux du RN en 40.

Signaler Répondre
avatar
Wahou le 25/08/2025 à 15:34

Tu parle d'une info..

Signaler Répondre
avatar
J6 le 25/08/2025 à 15:30

Si je grille le feu rouge "stop Israël", cela annule-t-il l'infraction pour non conformité du feux tricolore ?

Signaler Répondre
avatar
Et le 25/08/2025 à 15:27
Tant qu'à être clair a écrit le 25/08/2025 à 14h51

Autant ne pas jouer au faux-cul, camarade.
Les plus de 420 000 morts musulmans au Yémen en 11 ans de conflit, t'en penses quoi ? Rien, bien sûr !
Les 10 millions de déplacés internes dont un quart a moins de 5 ans, les 25 millions de personnes qui souffrent de faim aigüe au Soudan, t'en penses quoi, Belle Âme ? Ben rien, évidemment.

Oui, je sais, tu t'en fous royalement car ces malheureuses victimes n'ont pas le bon adversaire.
C’est beau, l'humanité à géométrie variable des gens comme toi...

Bien résumé !

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 25/08/2025 à 15:23

6 semaines déjà !
Malgré les signalements TOODEGO ne souhaite rien faire.
Malgré de multiples signalements.

Signaler Répondre
avatar
Duchere 69 le 25/08/2025 à 15:09
Free Lyon a écrit le 25/08/2025 à 15h05

Entre leur slogans "Free Palestine" qui maculent les murs, les devantures de magasins, le mobilier urbain, les panneaux et maintenant les feux tricolores : quel manque de respect pour la propriété des citoyens et le domaine public, c'est contre productif toutes ces incivilités, cela met juste en avant la mentalité de ces activistes qui ne respectent rien ni personne par leur incorrection.

Vive Palestine

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 25/08/2025 à 15:05

Entre leur slogans "Free Palestine" qui maculent les murs, les devantures de magasins, le mobilier urbain, les panneaux et maintenant les feux tricolores : quel manque de respect pour la propriété des citoyens et le domaine public, c'est contre productif toutes ces incivilités, cela met juste en avant la mentalité de ces activistes qui ne respectent rien ni personne par leur incorrection.

Signaler Répondre
avatar
Tant qu'à être clair le 25/08/2025 à 14:51
moi a écrit le 25/08/2025 à 14h04

c est clair que c est vraiment URGENT d intervenir pour enlever pour les enlevés, par contre pas autant de courage pour protester contre le génocide actuel, pfffffff

Autant ne pas jouer au faux-cul, camarade.
Les plus de 420 000 morts musulmans au Yémen en 11 ans de conflit, t'en penses quoi ? Rien, bien sûr !
Les 10 millions de déplacés internes dont un quart a moins de 5 ans, les 25 millions de personnes qui souffrent de faim aigüe au Soudan, t'en penses quoi, Belle Âme ? Ben rien, évidemment.

Oui, je sais, tu t'en fous royalement car ces malheureuses victimes n'ont pas le bon adversaire.
C’est beau, l'humanité à géométrie variable des gens comme toi...

Signaler Répondre
avatar
Il est vrai que le 25/08/2025 à 14:49
moi a écrit le 25/08/2025 à 14h04

c est clair que c est vraiment URGENT d intervenir pour enlever pour les enlevés, par contre pas autant de courage pour protester contre le génocide actuel, pfffffff

Il est vrai que protester , manifester, c 'est d'un rendement bien supérieur ...(precisément:0.0000%)
Alors que sur la signalisation , même si c est interdit ,on s'en fout?

Signaler Répondre
avatar
kourross le 25/08/2025 à 14:31

belle trouvaille

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 25/08/2025 à 14:13

Pourquoi ne collent ils pas des affiches sur les panneaux réglementaires ?

Signaler Répondre
avatar
moi le 25/08/2025 à 14:04

c est clair que c est vraiment URGENT d intervenir pour enlever pour les enlevés, par contre pas autant de courage pour protester contre le génocide actuel, pfffffff

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.