Portraits de Klaus Barbie affichés à Lyon : la préfecture "condamne fermement" et signale les faits à la justice 

Pour rappel, des stickers avec le portrait du "Boucher de Lyon", le nazi Klaus Barbie chef de la Gestapo entre 1943 et 1944 dans la capitale des Gaules, avaient été découverts près du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) de l’avenue Berthelot.

Selon nos informations, un signalement au titre de l'article 40 auprès du Procureur de la République sera réalisé par la Préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes. Une enquête judiciaire pourrait ainsi être diligentée par le parquet de Lyon.

Le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos, indique aussi à notre rédaction qu’il "condamne fermement ces symboles de haine et d'antisémitisme d'autant plus à proximité du CHRD". Il assure également que "l'Etat restera toujours engagé dans la lutte contre toutes les formes de haine et les groupes radicaux violents d'extrême-droite".