Lyon : Klaus Barbie sur des stickers néonazis collés près du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation

En ce début d’année, plusieurs stickers néonazis ont été retrouvés collés sur du mobilier urbain.

Sur ces autocollants, on découvre des symboles nazis, à commencer par une photo du "Boucher de Lyon", Klaus Barbie. Le tristement célèbre chef de la Gestapo entre 1943 et 1944 dans la capitale des Gaules est ainsi affiché en tenue de SS.

Sur place, après avoir été alerté par un internaute, notre rédaction a retrouvé trois de ces stickers rue Pasteur, devant le Restaurant universitaire des Quais, à quelques mètres du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) basé avenue Berthelot. Tous les autocollants ont été partiellement ou presque totalement arrachés par une ou plusieurs personnes. Mais l’un des stickers toujours visibles sur un poteau de la rue est affiché de façon à laisser penser que Klaus Barbie regarde le CHRD, situé de l’autre côté de la rue. Une perspective particulièrement troublante.

Derrière le buste du nazi, jugé et condamné à Lyon lors d’un procès historique, on découvre également un autre symbole utilisé par les réseaux de l'ultra droite : un soleil noir. On retrouve aussi sur les autocollants nauséabonds un logo en forme de tête de mort, utilisé par les nazis durant la guerre, à côté d’un blason de la Ville de Lyon. Enfin, un message est écrit en blanc : "On est Lyon". L'action n'est pas signée.

Contacté, le parquet de Lyon reste muet sur une potentielle enquête ouverte pour ces agissements.

Pour rappel, l’avenue Berthelot avait déjà été frappé par la haine en avril 2019. Des dizaines de croix-gammées et d’inscriptions racistes avaient été inscrites sur les murs de l’axe, notamment sur les devantures de magasins.



J.D.