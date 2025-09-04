Surpris en plein acte sexuel avec une jument près de Lyon, un homme termine avec un bracelet électronique

Dans l'un des boxes, il avait surpris un individu en train de se faufiler dans la pénombre, équipé d'une lampe frontale.

L'exploitation de la vidéosurveillance avait permis de se rendre compte que l'homme âgé d'une quarantaine d'années avait pénétré le sexe d'une jument avec son bras recouvert d'un sac plastique. Il s'était ensuite masturbé dans le box.

Interpellé et jugé à Villefranche-sur-Saône ce lundi, le prévenu a indiqué aux juges ne pas avoir d'explications à son geste, qui a provoqué une déchirure du vagin de l'équidé.

Le Caladois n'est pas un inconnu de la justice, puisqu'il avait déjà été condamné il y a deux ans pour détention d'images pédopornographiques.

Cette fois, pour l'acte de zoophilie, il a écopé de 16 mois de prison, dont la moitié avec sursis. La partie ferme a été aménagée, et sera effectuée sous bracelet électronique. Il devra également indemniser la propriétaire de la jument, ainsi que la SPA qui s'était constituée partie civile.