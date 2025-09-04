Judiciaire

Surpris en plein acte sexuel avec une jument près de Lyon, un homme termine avec un bracelet électronique

C'est une scène d'horreur à laquelle a assisté le gérant d'un centre équestre du Beaujolais dans la nuit du 9 au 10 août dernier.

Dans l'un des boxes, il avait surpris un individu en train de se faufiler dans la pénombre, équipé d'une lampe frontale.

L'exploitation de la vidéosurveillance avait permis de se rendre compte que l'homme âgé d'une quarantaine d'années avait pénétré le sexe d'une jument avec son bras recouvert d'un sac plastique. Il s'était ensuite masturbé dans le box.

Interpellé et jugé à Villefranche-sur-Saône ce lundi, le prévenu a indiqué aux juges ne pas avoir d'explications à son geste, qui a provoqué une déchirure du vagin de l'équidé.

Le Caladois n'est pas un inconnu de la justice, puisqu'il avait déjà été condamné il y a deux ans pour détention d'images pédopornographiques.

Cette fois, pour l'acte de zoophilie, il a écopé de 16 mois de prison, dont la moitié avec sursis. La partie ferme a été aménagée, et sera effectuée sous bracelet électronique. Il devra également indemniser la propriétaire de la jument, ainsi que la SPA qui s'était constituée partie civile.

Pfuiiii le 04/09/2025 à 11:12

On devrait le "présenter" à l'étalon en rut à la prochaine occasion ! :-D

puiy le 04/09/2025 à 11:08

Le gendre idéal!

j aime Lyon le 04/09/2025 à 10:59

Et ce détraqué en liberté va continuer à sévir ailleurs … malgré son bracelet ….sur nos enfants peut etre ….

Catalan le 04/09/2025 à 10:57

vu le nombre de bracelets électroniques dans la nature, peut on espérer prochainement une application pour smartphone afin de nous prévenir pour que nous soyons vigilants en les croisant .Il existe waze pour nous guider et alerter , Coyote pour nous prévenir,,,,,,,,ca éviterait les mauvaises rencontres, les éventuels amitiés,,,,,,et que l on ne me dise pas que c est une atteinte a la liberté, quand on voit ce que peut faire l ,IA en toute impunité ou les réseaux sociaux totalement libres de dire n importe quoi ou harceler sans aucune gêne.

j aime Lyon le 04/09/2025 à 10:55

C est plutôt notre pauvre France qui tombe de plus en plus bas …le journaliste dénonce des faits réels de notre société de plus en plus malade ….

Hehe le 04/09/2025 à 10:49
merci E Macron a écrit le 04/09/2025 à 10h30

Voilà la France d’aujourd’hui : Macron main dans la main avec la droite et l’extrême droite pendant que nos hôpitaux et les services psy et malades manteaux sont saignés de leurs moyens et désertés de leurs compétences

On se demande ce que Macron vient faire la dedans.
Mais peut être avez vous, vous même, déserté un HP ?

ah bon le 04/09/2025 à 10:47
le bon a écrit le 04/09/2025 à 08h55

le bon français de souche,il sait s'amuser

Parce que vous le connaissez ? ? ?

et un de plus le 04/09/2025 à 10:46

C 'est plus en asile psychiatrique qu'en prison qu'il faudrait le mettre ! ou les deux !

Rlb le 04/09/2025 à 10:43

J'espère que le bracelet électronique sera placé au bon endroit. Et du sursis, justice ridicule

fanny piebot (ou dubot) le 04/09/2025 à 10:43
Amen a écrit le 04/09/2025 à 10h20

Je trouve que cette méthode de fixer un bracelet électronique est une abérration !
Du fait du manque de places en prison , on a trouvé cette solution débile.
Ceux qui en portent un , déambulent tranquillement dans la rue à vos côtés sans que vous le sachiez.
Il faudrait rajouter à ces bracelets un signal sonore permanent pour qu'on puisse mieux identifier dans la rue ces prisonniers en vacance.

bonne suggestion :on pourrait changer plus tot de trottoir!

merci E Macron le 04/09/2025 à 10:30

Voilà la France d’aujourd’hui : Macron main dans la main avec la droite et l’extrême droite pendant que nos hôpitaux et les services psy et malades manteaux sont saignés de leurs moyens et désertés de leurs compétences

roulette russe le 04/09/2025 à 10:15

LyonMag, votre contenu rédactionnel tombe décidément de plus en plus bas. Ressaisissez vous, nom d'une pipe ...

ENFILADE VINTAGE le 04/09/2025 à 10:14

Même les pauvres bêtes n’y échappes pas ! Carrotter son prochain, le sport national en France.

Mais le 04/09/2025 à 09:51

C’est quoi cette explosion de pervers 🤮🤮🤮

Tout à fait pour... le 04/09/2025 à 09:38
Dupon a écrit le 04/09/2025 à 08h47

Lamentable...
Faut lui laver le cerveau s'il en a un.
Et après on le lâche dans la savane au milieu des animaux qu'il semble tant apprécier

Tout nu avec une meute après l'autre de bonobos...
Celà calmerait ses ardeurs...

Traveler le 04/09/2025 à 09:34

les gens sont vraiment tarés !!

borgesse37 le 04/09/2025 à 09:32
le bon a écrit le 04/09/2025 à 08h55

le bon français de souche,il sait s'amuser

Vous le connaissez pour dire cela ? Jolie fréquentation !

daron ! le 04/09/2025 à 09:12

Qu'en pense Sardine Trousseau !

Oui le 04/09/2025 à 09:06
Flo48 a écrit le 04/09/2025 à 08h24

Ah bon,,un bracelet au pied empêche de se servir du reste!!!

Mais la prochaine fois il ne pourra pas lui mettre sa jambe.
Bon en meme temp, il en a une deuxième.

Mouarf le 04/09/2025 à 09:05
La calade a écrit le 04/09/2025 à 08h53

Ah Villefranche !
Son Beaujolais !
Ses traditions !
Ses coutumes !

Je préfère Lyon et ses vélos :)

le bon le 04/09/2025 à 08:55

le bon français de souche,il sait s'amuser

La calade le 04/09/2025 à 08:53

Ah Villefranche !
Son Beaujolais !
Ses traditions !
Ses coutumes !

Ex Précisions le 04/09/2025 à 08:49

Ça s'est passé dans un centre équestre du...... beaujolpif ;-)
#balance ton beaujolais#
J'ai des détracteurs sur ce breuvage mais il y a des preuves au moins 2x/semaine !
Il faut supprimer cette piquette, je parle du "nouveau" il fait trop de dégâts.

Dupon le 04/09/2025 à 08:47

Lamentable...
Faut lui laver le cerveau s'il en a un.
Et après on le lâche dans la savane au milieu des animaux qu'il semble tant apprécier

Catalan le 04/09/2025 à 08:28

Manifestement les juges caladois n aiment pas la prison ferme, un automobiliste bourré et sans permis condamné 6 fois en 5 ans pour le même motif, 8 mois avec bracelet, un agriculteur bourré qui attaque ses enfants a la tronçonneuse 6 mois avec sursis, la un taré largement connu, bracelet et 8 mois avec sursis , un livreur de drogue par drone, 6 mois avec sursis ,,,,, soit ils font dans l humanitaire, soit ils craignent des représailles.

Flo48 le 04/09/2025 à 08:24

Ah bon,,un bracelet au pied empêche de se servir du reste!!!

