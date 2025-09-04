Surpris en plein acte sexuel avec une jument près de Lyon, un homme termine avec un bracelet électronique

Dans l'un des boxes, il avait surpris un individu en train de se faufiler dans la pénombre, équipé d'une lampe frontale.
L'exploitation de la vidéosurveillance avait permis de se rendre compte que l'homme âgé d'une quarantaine d'années avait pénétré le sexe d'une jument avec son bras recouvert d'un sac plastique. Il s'était ensuite masturbé dans le box.
Interpellé et jugé à Villefranche-sur-Saône ce lundi, le prévenu a indiqué aux juges ne pas avoir d'explications à son geste, qui a provoqué une déchirure du vagin de l'équidé.
Le Caladois n'est pas un inconnu de la justice, puisqu'il avait déjà été condamné il y a deux ans pour détention d'images pédopornographiques.
Cette fois, pour l'acte de zoophilie, il a écopé de 16 mois de prison, dont la moitié avec sursis. La partie ferme a été aménagée, et sera effectuée sous bracelet électronique. Il devra également indemniser la propriétaire de la jument, ainsi que la SPA qui s'était constituée partie civile.
vu le nombre de bracelets électroniques dans la nature, peut on espérer prochainement une application pour smartphone afin de nous prévenir pour que nous soyons vigilants en les croisant .Il existe waze pour nous guider et alerter , Coyote pour nous prévenir,,,,,,,,ca éviterait les mauvaises rencontres, les éventuels amitiés,,,,,,et que l on ne me dise pas que c est une atteinte a la liberté, quand on voit ce que peut faire l ,IA en toute impunité ou les réseaux sociaux totalement libres de dire n importe quoi ou harceler sans aucune gêne.Signaler Répondre
Manifestement les juges caladois n aiment pas la prison ferme, un automobiliste bourré et sans permis condamné 6 fois en 5 ans pour le même motif, 8 mois avec bracelet, un agriculteur bourré qui attaque ses enfants a la tronçonneuse 6 mois avec sursis, la un taré largement connu, bracelet et 8 mois avec sursis , un livreur de drogue par drone, 6 mois avec sursis ,,,,, soit ils font dans l humanitaire, soit ils craignent des représailles.Signaler Répondre
