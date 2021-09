La SPA de Lyon récupère un chiot victime de zoophilie

La SPA de Lyon a annoncé ce jeudi avoir réalisé une "intervention d’urgence exceptionnelle" suite à un signalement. Les équipes lyonnaises se sont rendues au domicile d’un individu soupçonné de zoophilie sur un chiot croisé labrador de seulement 5 mois. Son propriétaire avait été dénoncé par une connaissance, qu’il avait rencontré sur un site de rencontres. C’est en lui envoyant des photos compromettantes avec son chien qu’il l’avait choquée et forcée à prévenir la SPA.

Mis face à ses responsabilités, l’individu a "reconnu les faits et a accepté de signer un abandon". Des plaintes pour sévices graves et actes de cruauté, zoophilie et défaut d’identification ont été déposées. La SPA de Lyon espère "une peine exemplaire" pour le Jurassien.

"Pour le moment, le chiot n’est pas proposé à l’adoption pour des raisons évidentes : nos équipes doivent s’assurer que les prochaines heures ne révèleront pas un problème comportemental ou physique causé par les sévices subis. Un travail de socialisation devra dans tous les cas être mis en place, afin que le chiot retrouve des repères de vie "normale" en société", ont précisé leurs services.