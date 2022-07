Près de Lyon : la SPA et les secours sauvent deux animaux laissés seuls depuis une semaine

Hugo et Elvis, un chien et un chat, ont été sauvés le 13 juillet dernier par la SPA de Lyon, les pompiers et la gendarmerie. Ils avaient été livrés à eux-mêmes depuis 7 jours dans un appartement de Vaugneray dans le Rhône. La fenêtre a été brisée par les soldats du feu pour accéder au logement où régnait une chaleur infernale.

Les deux animaux ont ensuite été pris en charge par un refuge de la SPA, qui a d'ailleurs porté plainte contre leur ancien propriétaire. Ce dernier avait été contacté par téléphone alors que son chien aboyait depuis des jours, il était "resté vague sur la date de son retour" de vacances.

"Le chien, Terrier de 10 ans, présentait un mauvais état général, un grand stress et un état très avancé de déshydratation. Il était enfermé dans la cuisine au milieu de petites gamelles vides. (...) Elvis, un chat roux de 4 ans, présentait un état de maigreur et également des signes de déshydratation. Il était confiné dans le salon, privé d’eau et de nourriture. L’absence totale de déjections dans l’appartement porterait à croire que ces pauvres animaux ont été contraints de manger leurs excréments pour survivre", conclut la SPA de Lyon.