Pour aider à la stérilisation et l’identification des chats, la SPA de Lyon propose un coup de pouce financier

Tel est le nom de l’opération "Protection des chats domestiques" lancée ce mercredi par la SPA de Lyon et du Sud-Est.

"La situation est alarmante : 96% des chats entrant en fourrière au refuge de Brignais ne sont pas identifiés : autant d’animaux qui ne retrouvent pas leur foyer et qui viendront grossir les effectifs des chats laissés pour compte", déplore la SPA de Lyon et du Sud-Est qui met également en avant le problème du manque de stérilisation des chats. "Fausses idées reçues par les conséquences de la stérilisation, manque de responsabilité des propriétaires, ou là encore problème financier, sont un frein à la régulation des populations".

C’est la raison pour laquelle la SPA de Lyon a décidé de lancer l’opération "Protection des chats domestiques" afin d’attaquer "le problème à la racine" et espérer "voir diminuer la population de chats errants issus de reproductions non maîtrisées par les particuliers, et voir aussi se réduire le nombre de chatons à placer (via refuges/associations, ou petites annonces)".

Il s’agit en fait d’un dispositif d’aide financière pour les propriétaires n’ayant pas encore fait identifier ou stériliser leur animal. Le particulier doit constituer un dossier à envoyer à l’adresse mail protectionchatdom@spa-lyon.org qui sera ensuite soumis à l’examen des ressources financières du demandeur. Ce dernier pourra ensuite prendre rendez-vous chez le vétérinaire. La SPA de Lyon prendra en charge une partie des soins.

L’opération doit durer six mois et pourrait être reconduite en fonction de la demande et des possibilités de l’association.