Une grande journée d’adoption ce samedi à la SPA de Lyon !

Une journée d’adoption est organisée ce samedi par la SPA de Lyon et du Sud-Est. Le rendez-vous est donné de 10h à 17h30 au refuge de Brignais. "Tous nos pensionnaires aspirent à un nouveau départ, loin du refuge, au cœur des familles aimantes et prêtes à s’engager sur le long terme", expliquent les équipes de la SPA de Lyon et du Sud-Est à l’occasion de cet évènement baptisé "Le Printemps des Animaux" dont l’objectif sera également de sensibiliser à l’adoption responsable.

D’autres animations sont prévues lors de cette grande journée d’adoption, à savoir une braderie-brocante avec un déstockage d’articles neufs pour animaux mais également des animations ludiques proposées par EcoloUpoule et la Ligue de Protection des Oiseaux.