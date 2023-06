Trois cadavres de chiens retrouvés en un mois, la SPA de Lyon révoltée et inquiète porte plainte

Trois chiens ont été retrouvés morts près de Lyon en seulement un mois. "En quelques semaines, les corps de deux American Staffordshire Terrier de 4 ans et 18 mois et d’une femelle Cane Corso d’environ 8 ans ont été retrouvés par des riverains, abandonnés en pleine nature. Des actes isolés, dont le caractère rapproché soulève néanmoins l’inquiétude et l’indignation…", déplore la SPA de Lyon qui a été alertée des faits par les forces de l’ordre.

La première découverte macabre a été réalisée au mois de mars par un groupe de jeunes. "Le corps calciné et momifié de la Cane Corso gisait dans une grotte depuis déjà un long moment", précise la SPA de Lyon. Les causes de la mort de la chienne n’ont pas pu être déterminées par une autopsie mais le décès remonterait à plus d’un an.

Toujours au mois de mars, c’est le corps d’un American Staffordshire Terrier portant une muselière qui a été retrouvé semi-enterré par une passante. Une hémorragie interne serait à l’origine de cette mort très certainement causée par un traumatisme.

Quelques semaines plus tard, un promeneur a découvert une femelle American Staffordshire Terrier sous un buisson. L’animal avait été étranglé par son propriétaire en serrant son collier. Ce dernier a reconnu les faits lors d’investigations menées par le Service Enquête de la SPA de Lyon qui a porté plainte dans ces trois affaires pour "sévices graves et acte de cruauté" et "jet en tout lieu de cadavre d’animal ou matière animale".

Une interdiction de détenir des animaux a également été requise contre les mis en cause. Les différentes enquêtes se poursuivent.