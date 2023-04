Rhône : près de 200 chiens malades et enfermés dans des box découverts par les gendarmes

D’après une information du Progrès, la gendarmerie a investi lundi matin une exploitation agricole de Sainte-Consorce dans le Rhône à la suite d’un signalement du voisinage qui se plaignait de nuisances. Et pour cause, les militaires accompagnés de la SPA ont découvert sur place 183 chiens enfermés dans une quinzaine de box. Il s’agissait notamment de jeunes chiens de chasse comme des braques allemands, épagneuls ou encore bassets. Plusieurs de ces bêtes étaient infestées par des tiques ou touchées par la gale, mais n’auraient toutefois pas subi de sévices selon nos confrères.

Le gérant de cette exploitation illégale, un individu âgé d’une quarantaine d’années, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits durant son audition. Une plainte a été déposée par les SPA de Lyon et Paris, notamment pour mauvais traitements.

Tous les chiens ont été pris en charge par les associations, avec l’aide de la direction départementale de la protection des populations du Rhône. Le mis en cause, qui souhaite se lancer dans une activité d’élevage légale, compte néanmoins récupérer une dizaine de bêtes. Une décision de justice est attendue.

"Nous répondrons toujours par le oui. Oui, si nous pouvons aider un animal en difficulté, oui si nous devons pousser nos limites pour sauver et donner une nouvelle chance à un loulou. Oui, oui et oui, nous serons toujours présents pour tous ! Nous avons vu aujourd’hui des hommes et des femmes, services officiels ou non qui avaient en eux la même flamme que la nôtre. Une collaboration parfaitement réussie entre : la SPA de Paris, représentée par sa responsable nationale au niveau juridique et ses différents refuges, le refuge de Brignais et son équipe constituée de Anoucka et Gaëtan, 2 personnes hors du commun avec lesquels nous avons partagé plus de galères en deux jours que dans une vie, la DDPP du Rhône pour leur hyper professionnalisme et leur implication, l’OPJ, Quentin L.B. responsable de l’enquête pour sa dévotion à la cause animale et son hyper organisation ainsi que la Gendarmerie de Vaugneray, la Fondation 30 Millions d’Amis, amis et partenaire sur laquelle nous pouvons toujours compter, qui sur un simple coup de téléphone a su mobiliser en quelques heures un véhicule avec deux équipes de choc", a notamment réagit le refuge de Pierrelatte, impliqué dans l’opération de récupération des chiens.