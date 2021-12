Les chiens et les vélos autorisés à bord des TCL : le Sytral vote ce vendredi

L'expérimentation était menée depuis cinq mois pour les chiens de moyenne et de grande taille, tenus en laisse et muselés, avec la mise en place du ticket Waf à 1 euro la journée pour bus, métro et tramway.

L'autorisation d'embarquer un vélo doit aussi être adoptée ce vendredi par les élus du Sytral. Testée depuis le mois de mai dernier, la mesure sera également pérennisée.

Mais attention, comme lors de l’expérimentation, cela pourrait ne concerner que les voyages en tramway et sur des trajets réalisés en semaine et hors heures de pointe. A moins que les retours faits aux écologistes aient été prodigieux.

Des chiffres sur l'utilité de ces dispositifs devraient être donnés aux élus avant leur vote.