Lyon : un Lyonnais condamné pour avoir vendu illégalement des manuscrits de l’époque napoléonienne

Un agent du service régional d’enquêtes (SRE) des douanes de Lyon a touché le gros lot en dénichant sur Ebay une série de documents datant du Premier et du Second Empire (XIXe siècle) et de la Révolution (XVIIIe siècle).

Les pièces repérées étaient proposées par un Lyonnais. Les manuscrits ont été achetés légalement mais du moment où ils sont vendus à l’international, le douanier devait vérifier si toutes les règles avaient été respectées par le vendeur. Celui-ci a été condamné à une amende de la valeur des documents pour deux infractions au Code du patrimoine et au Code des douanes. L’amende peut s’élever de 500 à 20 000 euros selon Le Progrès.

Les manuscrits ont été acquis en Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Chine, Etats-Unis et en Russie. Les biens pourraient être restitués mais les démarches sont très longues. De plus, les manuscrits de l’époque napoléonienne ne sont pas rares, il existe un grand nombre de documents. Ceci explique pourquoi la SRE fait toujours appel à un expert pour juger si la marchandise correspond à un bien culturel qui peut être commercialisé ou un bien rare qui doit rester en France.