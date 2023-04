Il porte plainte contre la Métropole de Lyon pour une inscription en anglais sur la façade des anciennes usines Fagor-Brandt

"WARM YOUR MEMORY" est le message qui pose problème. Cette inscription, pouvant se traduire en français par "Réchauffe ta mémoire", est visible sur la façade des anciennes usines Fagor-Brandt dans le 7e arrondissement de Lyon. Elle a été réalisée par l’artiste américain Stephen Powers dans le cadre de la biennale de l’art contemporain de Lyon en 2019.

"La justification serait que c’est de l’art et que celui-ci échapperait à la Loi. C’est absurde, on ne peut faire des délits ou pourquoi pas des crimes sous prétexte que c’est de l’art. La loi est formelle et doit être respectée y compris et surtout par les élus, les dirigeants, les responsables", nous explique le Lyonnais qui a déposé plainte contre le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, pour non-respect de la loi Toubon datant de 1994 et ayant pour objectif de protéger le patrimoine linguistique français.

"Cette inscription est une pure provocation, parfaitement illégale et de surcroît utilisée dans un contexte culturel "La Biennale de Lyon" (dont les responsables devraient être les premiers à respecter notre langue). La duplicité de la Métropole en son président est formelle. Sa responsabilité ne saurait être atténuée. Le fait de mépriser à ce point une loi importante par deux entités La Biennale de Lyon et la Métropole du Grand Lyon et cela dans un contexte culturel, doit être considérée comme un fait aggravant", peut-on lire sur la plainte en question.

Reste à savoir si l’inscription en anglais pourrait être retirée à la demande de la justice en sachant qu’elle est considérée comme une œuvre d’art…