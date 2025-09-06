Droit de réponse d'Emmanuel Imberton

J'ai découvert avec surprise les affirmations publiées sur le site lyonmag.com au sujet de l'association Un Temps d'Avance. La réalité est simple : les comptes ont toujours été validés par la Commission nationale des comptes de campagne, aucune dépense n'a jamais été engagée en dehors de frais administratifs et bancaires, et tous les changements d'adresse comme d'administration ont été déclarés auprès des autorités compétentes, préfecture et CNCCFP. Cette dernière a d'ailleurs confirmé qu'aucune autre démarche n'était attendue.

Depuis le décès de Gérard Collomb en 2023, l'association n'est plus domiciliée ni présidée par lui. Fidèle à son esprit et à ses engagements, il a été décidé que les fonds restants seraient intégralement reversés à la Fondation des Hospices Civils de Lyon, au bénéfice de la lutte contre le cancer.

Par conséquent, parler de "zone d'ombre" n'a aucun fondement. Les faits sont clairs, transparents et conformes à la volonté de son fondateur.