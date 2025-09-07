Faits Divers

Lyon : agression au couteau sur les berges du Rhône, deux jeunes blessés

Ce samedi soir, la situation a été très tendue sur les berges du Rhône à Lyon.

Et du sang a été versé lors d'une rixe au couteau qui s'est déroulée vers 22h aux abords du centre nautique Tony-Bertrand.

Dans des circonstances encore floues, deux jeunes hommes âgés de 16 et 20 ans ont été attaqués et blessés par arme blanche. L'adolescent a été très grièvement atteint au thorax et a été pris en charge en urgence absolue. Ses jours étaient en danger.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé dans ce secteur souvent festif, mais aussi terrain de chasse de jeunes ou de migrants mal intentionnés.

Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment.

avatar
et voilà le 07/09/2025 à 14:23

Voilà ou ça nous mène l'importation de sauvages ; quand on poignarde dans les rues on est un sauvage !

avatar
Et quant est-ce que l'on fait un grand ménage dans ce quartier de la Guillotiere ? le 07/09/2025 à 14:12

Gabriel Péri, Mazagran ... hop grand coup de Karcher.

avatar
On peut rever le 07/09/2025 à 13:58

Et si Bardella devenait premier ministre la semaine prochaine ?

avatar
velobobo le 07/09/2025 à 13:55
hors sujet a écrit le 07/09/2025 à 11h52

10000 lyonnais ont marché de la place Bellecour à la Place des Terreaux le long de la Saône pour qu’enfin cesse le génocide de Gaza et la complicité de la France de Macron et Barrot. . Des bateaux ornés de drapeaux palestiniens rendaient hommage à la flottille pour Gaza

10000? enlevez un zéro voire deux. Simplement quelques traines savates illuminés et endoctrinés par Melenchon ?

avatar
Les idées de gauche... le 07/09/2025 à 13:43

J'hésite entre la ville apaisée et le sentiment du coup de couteau.
Une valeur sûre, la vidéo surveillance ne sera pas utile aux enquêteurs.
Et enfin, il faut desermer la PM.
Vivement que l'on remette un peu de bon sens dans toutes ces idées néfastes à la sécurité des lyonnais.

avatar
Memphis le 07/09/2025 à 13:39

INCROYABLE.... A LYON ?

avatar
Faux le 07/09/2025 à 13:37
Mdr ! a écrit le 07/09/2025 à 13h26

Le gouvernement travaille à transformer le pays surtout.
Ce n'est pas différent ailleurs, et aucune commune n'a le pouvoir d'y changer quoi que ce soit...

C’est faux chaque commune dispose d’un budget, celui de Lyon est conséquent.
Si le maire décide de tout claquer dans les pistes cyclables, c’est sur il reste moins d’argent pour la sécurité m, la vidéo protection, les moyens pour la police etc …

avatar
Mdr ! le 07/09/2025 à 13:26
Jay a écrit le 07/09/2025 à 13h11

Doucet et Benard travaillent inlassablement à transformer cette ville en décharge à ciel ouvert.

Le gouvernement travaille à transformer le pays surtout.
Ce n'est pas différent ailleurs, et aucune commune n'a le pouvoir d'y changer quoi que ce soit...

avatar
Jay le 07/09/2025 à 13:11
bomer a écrit le 07/09/2025 à 13h00

De passage à la fac de droit que j'ai fréquenté en 1978
j'étais stupéfait de voir des tentes de partout autour
de la fac. Saleté,sac poubelle éventré,..........un jour...

Doucet et Benard travaillent inlassablement à transformer cette ville en décharge à ciel ouvert.

avatar
Lyon2026revient le 07/09/2025 à 13:11
Le quotidien des lyonnais a écrit le 07/09/2025 à 09h45

Combien de caméras de vidéoprotection dans ce secteur ?

Elles sont toutes positionnées sur l étendage de Bellecour......

avatar
pie69 le 07/09/2025 à 13:07
Catalan a écrit le 07/09/2025 à 11h00

Voilà un programme pour JMA , prendre des mesures pour la sécurité. Pas besoin d être fachos , mettre des caméras partout et on verra immédiatement les agressions diminuer dans les lieux fréquentés. Les voyous préfèrent ne pas etre reconnus sauf les abrutis

Exact !
Et aussi réformer la justice !!!

avatar
oui le 07/09/2025 à 13:07
Jamais a écrit le 07/09/2025 à 11h29

Parce que Doucet et son équipe d’incapables vont résoudre le problème ? Après 6 ans ils ont tout détruit dans cette ville, on veut quoi du Piolle aprés ? Une ville a l’agonie gangrenée par la violence et la misère …
Que les khmers et la gauchiasse aillent faire leurs expériences ailleurs.
Ras le bol du fatalisme et de cette idéologie woke.

oui

avatar
bomer le 07/09/2025 à 13:00
Hildegonde a écrit le 07/09/2025 à 11h52

Et encore ....
Un viol ou une attaque au couteau seront minimisés par nos iréniques édiles .
Y a-t-il ( y aura-t-il) un Hercule pour s'attaquer à l'incurie de notre Augias local ?

De passage à la fac de droit que j'ai fréquenté en 1978
j'étais stupéfait de voir des tentes de partout autour
de la fac. Saleté,sac poubelle éventré,..........un jour...

avatar
retailleu démission le 07/09/2025 à 12:52

voila le résultat de la France avec une gouvernance de Macron et Darmanin et retailleu l insécurité de partout

avatar
lolotoooôooo le 07/09/2025 à 12:45

Y'a pourtant une piste cyclable là bas !

avatar
Cyrano le 07/09/2025 à 12:37
Ça c'est ta banlieue moche et morte, pas Lyon a écrit le 07/09/2025 à 11h00

Rage bien

Ce n'est pas Lyon ? Ce fait divers n'a pas eu lieu à Lyon ? Faut arrêter de fumer.

avatar
Je suis pas sûr le 07/09/2025 à 12:37
Anne Hidalgo à Lyon a écrit le 07/09/2025 à 11h23

Aulas ne va rien changer au cahos ambiant à Lyon qui ne va faire que s'accroître...Que le père Aulas réfléchisse bien avant de déposer sa candidature.

Qu' Hidalgo soit mieux..

avatar
Math le 07/09/2025 à 12:26

Elle est où leur fameuse ville apaisée ?? 🤔 Vivement que les écolos retournent à Paris faire leur champ de pomme terre au Trocadéro.

avatar
johnny le 07/09/2025 à 12:22

Souvent festifs lol dite plutôt lieux pour alcolo SDF migrants dragueur lourdingue voleurs

avatar
hors sujet le 07/09/2025 à 11:52

10000 lyonnais ont marché de la place Bellecour à la Place des Terreaux le long de la Saône pour qu’enfin cesse le génocide de Gaza et la complicité de la France de Macron et Barrot. . Des bateaux ornés de drapeaux palestiniens rendaient hommage à la flottille pour Gaza

avatar
Hildegonde le 07/09/2025 à 11:52
Morientes69 a écrit le 07/09/2025 à 10h25

Mais enfin c’est un sentiment d’insécurité !
Je suis prof d’université (Lyon 3) et on a des tentes avec des drogués et de la saleté tout autour de nos bâtiments sur les quais. Harcèlement de rue, nuisances, odeurs… le quartier fait honte quand on invite des collègues.
Il faudra attendre un viol ou un étudiant planté pour que nos édiles se bougent pour nettoyer tout ça !

Et encore ....
Un viol ou une attaque au couteau seront minimisés par nos iréniques édiles .
Y a-t-il ( y aura-t-il) un Hercule pour s'attaquer à l'incurie de notre Augias local ?

avatar
Trot+++ le 07/09/2025 à 11:36

Il y a pourtant une piste cyclable.
Conclusion : une piscine et une piste cyclable ne suffisent pas à apaiser

avatar
Catalan le 07/09/2025 à 11:30
Anne Hidalgo à Lyon a écrit le 07/09/2025 à 11h23

Aulas ne va rien changer au cahos ambiant à Lyon qui ne va faire que s'accroître...Que le père Aulas réfléchisse bien avant de déposer sa candidature.

tu proposes qui ?

avatar
Jamais le 07/09/2025 à 11:29
Anne Hidalgo à Lyon a écrit le 07/09/2025 à 11h23

Aulas ne va rien changer au cahos ambiant à Lyon qui ne va faire que s'accroître...Que le père Aulas réfléchisse bien avant de déposer sa candidature.

Parce que Doucet et son équipe d’incapables vont résoudre le problème ? Après 6 ans ils ont tout détruit dans cette ville, on veut quoi du Piolle aprés ? Une ville a l’agonie gangrenée par la violence et la misère …
Que les khmers et la gauchiasse aillent faire leurs expériences ailleurs.
Ras le bol du fatalisme et de cette idéologie woke.

avatar
Anne Hidalgo à Lyon le 07/09/2025 à 11:23
Jamais a écrit le 07/09/2025 à 11h16

Il y a un concours pour la ville la plus dangereuse de France ? Et la plus sale ?
Parce que Doucet et sa clique visent clairement le podium.

Aulas ne va rien changer au cahos ambiant à Lyon qui ne va faire que s'accroître...Que le père Aulas réfléchisse bien avant de déposer sa candidature.

avatar
Gg le 07/09/2025 à 11:19

Et pendant ce temps là, Nicolas vient de recevoir sa taxe foncière (en augmentation) et vient d’apprendre qu’il va devoir payer une surprime d’assurance pour les dégâts causés par les casseurs dans les manifestations …
Quel beau pays, que nous sommes bien défendus et bien considérés …

avatar
Anti verts le 07/09/2025 à 11:18
Catalan a écrit le 07/09/2025 à 10h46

les caméras sont sous les ponts ,en particulier mais installées par l ancienne municipalité ,car pour les ecolos c est une atteinte a la liberté.

Les caméras pour verbaliser les méchants conducteurs par contre là ça fonctionne bien . L'écologie sectaire et incohérente comme on l'a vit depuis 2020, une éternité....

avatar
Jamais le 07/09/2025 à 11:16

Il y a un concours pour la ville la plus dangereuse de France ? Et la plus sale ?
Parce que Doucet et sa clique visent clairement le podium.

avatar
Bon le 07/09/2025 à 11:14

Je me disais aussi, ça fait 48h que personne ne s’est fait tuer dans la ville apaisée, ça commençait à faire long !

avatar
Tuff le 07/09/2025 à 11:12

Maintenant une grande question ce pose ou pause !!!
Faut il être armé quand il est tard dans la nuit ou d'ailleurs en journée.
Finalement comme dans beaucoup de pays au monde.
Il faut faire un choix de société ?????

avatar
faut le 07/09/2025 à 11:02
Bellota a écrit le 07/09/2025 à 10h06

Terrain de chasse ?
Non mais vous êtes sérieux ?

sortir un peu
c'est exactement le terme; "on se fait un babtou" pour son fric, son téléphone ou pour le plaisir

avatar
Catalan le 07/09/2025 à 11:00

Voilà un programme pour JMA , prendre des mesures pour la sécurité. Pas besoin d être fachos , mettre des caméras partout et on verra immédiatement les agressions diminuer dans les lieux fréquentés. Les voyous préfèrent ne pas etre reconnus sauf les abrutis

avatar
Ça c'est ta banlieue moche et morte, pas Lyon le 07/09/2025 à 11:00
Cyrielle69 a écrit le 07/09/2025 à 10h47

L'horreur! Impossible de sortir le soir: pas de restaurant, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de sorties en famille ou entre amis. C'est la vie des honnêtes gens aujourd'hui. Mais dire ça, c'est être un facho d'extrême droite.

Rage bien

avatar
médico-social le 07/09/2025 à 10:54

Prison, puis reinsertion avec papiers français à la clé...Elle est pas belle la république française sociale démocratique ?

avatar
Cyrielle69 le 07/09/2025 à 10:47

L'horreur! Impossible de sortir le soir: pas de restaurant, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de sorties en famille ou entre amis. C'est la vie des honnêtes gens aujourd'hui. Mais dire ça, c'est être un facho d'extrême droite.

avatar
la vraie info le 07/09/2025 à 10:46

la vraie information, ce serait de nous mettre au courant quel jour, il n'y a pas eu d'agression au couteau dans cette ville apaisée comme disent les écolos.

avatar
Catalan le 07/09/2025 à 10:46
Le quotidien des lyonnais a écrit le 07/09/2025 à 09h45

Combien de caméras de vidéoprotection dans ce secteur ?

les caméras sont sous les ponts ,en particulier mais installées par l ancienne municipalité ,car pour les ecolos c est une atteinte a la liberté.

avatar
rav le 07/09/2025 à 10:44
Squat de Jean Macé a écrit le 07/09/2025 à 09h27

Depuis l'évacuation du squat Jean Macé par Doucet, les migrants se regroupent dans le secteur piscine du Rhône et à Gerland.

Et alors ?

avatar
Pas pour Nicolas le 07/09/2025 à 10:42
Échec et mat a écrit le 07/09/2025 à 10h22

1968 il est interdit d'interdire, 1981 mise en application, 21e siècle résultats. Merci à tous ceux qui ont contribué à cet échec.

Par contre pour Nicolas il est interdit d'utiliser la légitime defense

avatar
kikou le 07/09/2025 à 10:42

Que faire de mieux avec un Maire qui ne connaît rien de Lyon ! Doucet ne veut pas de caméras, Doucet ne sait que déplacer les problèmes de sécurité et cela ne va pas bien loin, Jean Macé, rive gauche du Rhône, le commerce illicite de vente de cigarettes à la sauvette, le deal de drogue sont aussi ramenés place Raspail et quai Claude Bernard. Où est son lieutenant qui s'occupe de la sécurité ? aux abonnés absents tout comme la clique à Doucet.

avatar
Looool le 07/09/2025 à 10:31

Lorsque les français n auront plus envie de jouer a la roulette russe avec la vie de leurs propres enfants, alors ils arrêteront de voter pour les gauchos progressistes

avatar
Morientes69 le 07/09/2025 à 10:25

Mais enfin c’est un sentiment d’insécurité !
Je suis prof d’université (Lyon 3) et on a des tentes avec des drogués et de la saleté tout autour de nos bâtiments sur les quais. Harcèlement de rue, nuisances, odeurs… le quartier fait honte quand on invite des collègues.
Il faudra attendre un viol ou un étudiant planté pour que nos édiles se bougent pour nettoyer tout ça !

avatar
Échec et mat le 07/09/2025 à 10:22

1968 il est interdit d'interdire, 1981 mise en application, 21e siècle résultats. Merci à tous ceux qui ont contribué à cet échec.

avatar
et ça continue le 07/09/2025 à 10:18

Il va vraiment falloir que nos hommes politiques se réveillent ! il est vraiment temps !

avatar
kool le 07/09/2025 à 10:08

Devinez les personnages ?

avatar
Bellota le 07/09/2025 à 10:06

Terrain de chasse ?
Non mais vous êtes sérieux ?

avatar
Dehors le 07/09/2025 à 10:04

Je commence à en avoir plein le dos d'entendre parler de ces barbares plusieurs fois par jour

avatar
Catalan le 07/09/2025 à 09:58

Quand en plein jour on voit la faune qui traîne, j imagine la nuit .La fraternité et la naïveté sont exclusivement a sens unique .

avatar
phil 60 le 07/09/2025 à 09:46

Doucet devrait refaire une autoroute cyclable sur les quais, cela apaiserait les berges

avatar
Le quotidien des lyonnais le 07/09/2025 à 09:45

Combien de caméras de vidéoprotection dans ce secteur ?

