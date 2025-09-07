Lyon : agression au couteau sur les berges du Rhône, deux jeunes blessés

Et du sang a été versé lors d'une rixe au couteau qui s'est déroulée vers 22h aux abords du centre nautique Tony-Bertrand.

Dans des circonstances encore floues, deux jeunes hommes âgés de 16 et 20 ans ont été attaqués et blessés par arme blanche. L'adolescent a été très grièvement atteint au thorax et a été pris en charge en urgence absolue. Ses jours étaient en danger.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé dans ce secteur souvent festif, mais aussi terrain de chasse de jeunes ou de migrants mal intentionnés.

Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment.