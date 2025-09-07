Lyon : agression au couteau sur les berges du Rhône, deux jeunes blessés

Et du sang a été versé lors d'une rixe au couteau qui s'est déroulée vers 22h aux abords du centre nautique Tony-Bertrand.
Dans des circonstances encore floues, deux jeunes hommes âgés de 16 et 20 ans ont été attaqués et blessés par arme blanche. L'adolescent a été très grièvement atteint au thorax et a été pris en charge en urgence absolue. Ses jours étaient en danger.
Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé dans ce secteur souvent festif, mais aussi terrain de chasse de jeunes ou de migrants mal intentionnés.
Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment.
Voilà ou ça nous mène l'importation de sauvages ; quand on poignarde dans les rues on est un sauvage !Signaler Répondre
Gabriel Péri, Mazagran ... hop grand coup de Karcher.Signaler Répondre
Et si Bardella devenait premier ministre la semaine prochaine ?Signaler Répondre
10000? enlevez un zéro voire deux. Simplement quelques traines savates illuminés et endoctrinés par Melenchon ?Signaler Répondre
J'hésite entre la ville apaisée et le sentiment du coup de couteau.Signaler Répondre
Une valeur sûre, la vidéo surveillance ne sera pas utile aux enquêteurs.
Et enfin, il faut desermer la PM.
Vivement que l'on remette un peu de bon sens dans toutes ces idées néfastes à la sécurité des lyonnais.
INCROYABLE.... A LYON ?Signaler Répondre
C’est faux chaque commune dispose d’un budget, celui de Lyon est conséquent.Signaler Répondre
Si le maire décide de tout claquer dans les pistes cyclables, c’est sur il reste moins d’argent pour la sécurité m, la vidéo protection, les moyens pour la police etc …
Le gouvernement travaille à transformer le pays surtout.Signaler Répondre
Ce n'est pas différent ailleurs, et aucune commune n'a le pouvoir d'y changer quoi que ce soit...
Doucet et Benard travaillent inlassablement à transformer cette ville en décharge à ciel ouvert.Signaler Répondre
Elles sont toutes positionnées sur l étendage de Bellecour......Signaler Répondre
Exact !Signaler Répondre
Et aussi réformer la justice !!!
ouiSignaler Répondre
De passage à la fac de droit que j'ai fréquenté en 1978Signaler Répondre
j'étais stupéfait de voir des tentes de partout autour
de la fac. Saleté,sac poubelle éventré,..........un jour...
voila le résultat de la France avec une gouvernance de Macron et Darmanin et retailleu l insécurité de partoutSignaler Répondre
Y'a pourtant une piste cyclable là bas !Signaler Répondre
Ce n'est pas Lyon ? Ce fait divers n'a pas eu lieu à Lyon ? Faut arrêter de fumer.Signaler Répondre
Qu' Hidalgo soit mieux..Signaler Répondre
Elle est où leur fameuse ville apaisée ?? 🤔 Vivement que les écolos retournent à Paris faire leur champ de pomme terre au Trocadéro.Signaler Répondre
Souvent festifs lol dite plutôt lieux pour alcolo SDF migrants dragueur lourdingue voleursSignaler Répondre
10000 lyonnais ont marché de la place Bellecour à la Place des Terreaux le long de la Saône pour qu’enfin cesse le génocide de Gaza et la complicité de la France de Macron et Barrot. . Des bateaux ornés de drapeaux palestiniens rendaient hommage à la flottille pour GazaSignaler Répondre
Et encore ....Signaler Répondre
Un viol ou une attaque au couteau seront minimisés par nos iréniques édiles .
Y a-t-il ( y aura-t-il) un Hercule pour s'attaquer à l'incurie de notre Augias local ?
Il y a pourtant une piste cyclable.Signaler Répondre
Conclusion : une piscine et une piste cyclable ne suffisent pas à apaiser
tu proposes qui ?Signaler Répondre
Parce que Doucet et son équipe d’incapables vont résoudre le problème ? Après 6 ans ils ont tout détruit dans cette ville, on veut quoi du Piolle aprés ? Une ville a l’agonie gangrenée par la violence et la misère …Signaler Répondre
Que les khmers et la gauchiasse aillent faire leurs expériences ailleurs.
Ras le bol du fatalisme et de cette idéologie woke.
Aulas ne va rien changer au cahos ambiant à Lyon qui ne va faire que s'accroître...Que le père Aulas réfléchisse bien avant de déposer sa candidature.Signaler Répondre
Et pendant ce temps là, Nicolas vient de recevoir sa taxe foncière (en augmentation) et vient d’apprendre qu’il va devoir payer une surprime d’assurance pour les dégâts causés par les casseurs dans les manifestations …Signaler Répondre
Quel beau pays, que nous sommes bien défendus et bien considérés …
Les caméras pour verbaliser les méchants conducteurs par contre là ça fonctionne bien . L'écologie sectaire et incohérente comme on l'a vit depuis 2020, une éternité....Signaler Répondre
Il y a un concours pour la ville la plus dangereuse de France ? Et la plus sale ?Signaler Répondre
Parce que Doucet et sa clique visent clairement le podium.
Je me disais aussi, ça fait 48h que personne ne s’est fait tuer dans la ville apaisée, ça commençait à faire long !Signaler Répondre
Maintenant une grande question ce pose ou pause !!!Signaler Répondre
Faut il être armé quand il est tard dans la nuit ou d'ailleurs en journée.
Finalement comme dans beaucoup de pays au monde.
Il faut faire un choix de société ?????
sortir un peuSignaler Répondre
c'est exactement le terme; "on se fait un babtou" pour son fric, son téléphone ou pour le plaisir
Voilà un programme pour JMA , prendre des mesures pour la sécurité. Pas besoin d être fachos , mettre des caméras partout et on verra immédiatement les agressions diminuer dans les lieux fréquentés. Les voyous préfèrent ne pas etre reconnus sauf les abrutisSignaler Répondre
Rage bienSignaler Répondre
Prison, puis reinsertion avec papiers français à la clé...Elle est pas belle la république française sociale démocratique ?Signaler Répondre
L'horreur! Impossible de sortir le soir: pas de restaurant, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de sorties en famille ou entre amis. C'est la vie des honnêtes gens aujourd'hui. Mais dire ça, c'est être un facho d'extrême droite.Signaler Répondre
la vraie information, ce serait de nous mettre au courant quel jour, il n'y a pas eu d'agression au couteau dans cette ville apaisée comme disent les écolos.Signaler Répondre
les caméras sont sous les ponts ,en particulier mais installées par l ancienne municipalité ,car pour les ecolos c est une atteinte a la liberté.Signaler Répondre
Et alors ?Signaler Répondre
Par contre pour Nicolas il est interdit d'utiliser la légitime defenseSignaler Répondre
Que faire de mieux avec un Maire qui ne connaît rien de Lyon ! Doucet ne veut pas de caméras, Doucet ne sait que déplacer les problèmes de sécurité et cela ne va pas bien loin, Jean Macé, rive gauche du Rhône, le commerce illicite de vente de cigarettes à la sauvette, le deal de drogue sont aussi ramenés place Raspail et quai Claude Bernard. Où est son lieutenant qui s'occupe de la sécurité ? aux abonnés absents tout comme la clique à Doucet.Signaler Répondre
Lorsque les français n auront plus envie de jouer a la roulette russe avec la vie de leurs propres enfants, alors ils arrêteront de voter pour les gauchos progressistesSignaler Répondre
Mais enfin c’est un sentiment d’insécurité !Signaler Répondre
Je suis prof d’université (Lyon 3) et on a des tentes avec des drogués et de la saleté tout autour de nos bâtiments sur les quais. Harcèlement de rue, nuisances, odeurs… le quartier fait honte quand on invite des collègues.
Il faudra attendre un viol ou un étudiant planté pour que nos édiles se bougent pour nettoyer tout ça !
1968 il est interdit d'interdire, 1981 mise en application, 21e siècle résultats. Merci à tous ceux qui ont contribué à cet échec.Signaler Répondre
Il va vraiment falloir que nos hommes politiques se réveillent ! il est vraiment temps !Signaler Répondre
Devinez les personnages ?Signaler Répondre
Terrain de chasse ?Signaler Répondre
Non mais vous êtes sérieux ?
Je commence à en avoir plein le dos d'entendre parler de ces barbares plusieurs fois par jourSignaler Répondre
Quand en plein jour on voit la faune qui traîne, j imagine la nuit .La fraternité et la naïveté sont exclusivement a sens unique .Signaler Répondre
Doucet devrait refaire une autoroute cyclable sur les quais, cela apaiserait les bergesSignaler Répondre
Combien de caméras de vidéoprotection dans ce secteur ?Signaler Répondre