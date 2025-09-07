Faits Divers

Lyon : un Palestinien menace de se jeter dans le vide pour faire venir sa famille en France

Lyon : un Palestinien menace de se jeter dans le vide pour faire venir sa famille en France
Lyon : un Palestinien menace de se jeter dans le vide pour faire venir sa famille en France - LyonMag

Ce dimanche après-midi, un important dispositif de police et de secours a été déployé dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon.

Car un jeune réfugié palestinien menaçait de se jeter dans le vide depuis le dernier étage du parking des Halles Paul-Bocuse. Il exigeait que le reste de sa famille puisse quitter Gaza pour le rejoindre en France.

Le secteur a été évacué, afin de permettre aux forces de l'ordre de négocier avec le Gazaoui âgé d'une vingtaine d'années. Un représentant de la Croix-Rouge est également intervenu pour discuter avec lui.

Après près d'une heure de négociations, le Palestinien a finalement accepté de s'éloigner de la bordure du toit et a été interpellé.

Une enquête a été ouverte.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
RN6 le 07/09/2025 à 21:04

Il n’a pas besoin de ce chantage, Macron doit faire venir des milliers de gazouillis !
Rappelons que les pays arabes n’en veulent pas !

Signaler Répondre
avatar
Honnête le 07/09/2025 à 20:45

Ce jeune homme, certainement dans une situation très difficile, et trop honnête, n'a pas encore compris qu'il ne fallait pas en faire autant pour faire venir sa famille. Ils peuvent venir quand ils veulent, avec ou sans autorisation, ils pourront rester autant qu'ils veulent, et avoir toutes les aides nécessaires.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/09/2025 à 20:37

Comment dire... Ça fait un peu chantage quand même...

Signaler Répondre
avatar
Wallah',./parbleu le 07/09/2025 à 20:35

Moi aussi, je menace de sauter si sa famille viens en France.

Signaler Répondre
avatar
Le suspense est à son comble... le 07/09/2025 à 20:34

QUI va accueillir la famille ? Doudou ? Bernard ? Marie-Parlotte ? Un des 4 mousquetaires du tweet ? Une personne des assoces ?

Signaler Répondre
avatar
Et bien le 07/09/2025 à 20:25

du cinéma simplement.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.