Lyon : un Palestinien menace de se jeter dans le vide pour faire venir sa famille en France

Car un jeune réfugié palestinien menaçait de se jeter dans le vide depuis le dernier étage du parking des Halles Paul-Bocuse. Il exigeait que le reste de sa famille puisse quitter Gaza pour le rejoindre en France.
Le secteur a été évacué, afin de permettre aux forces de l'ordre de négocier avec le Gazaoui âgé d'une vingtaine d'années. Un représentant de la Croix-Rouge est également intervenu pour discuter avec lui.
Après près d'une heure de négociations, le Palestinien a finalement accepté de s'éloigner de la bordure du toit et a été interpellé.
Une enquête a été ouverte.
Il n'a pas besoin de ce chantage, Macron doit faire venir des milliers de gazouillis !
Rappelons que les pays arabes n’en veulent pas !
Ce jeune homme, certainement dans une situation très difficile, et trop honnête, n'a pas encore compris qu'il ne fallait pas en faire autant pour faire venir sa famille. Ils peuvent venir quand ils veulent, avec ou sans autorisation, ils pourront rester autant qu'ils veulent, et avoir toutes les aides nécessaires.
Comment dire... Ça fait un peu chantage quand même...
Moi aussi, je menace de sauter si sa famille viens en France.
QUI va accueillir la famille ? Doudou ? Bernard ? Marie-Parlotte ? Un des 4 mousquetaires du tweet ? Une personne des assoces ?
du cinéma simplement.