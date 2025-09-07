Lyon : un Palestinien menace de se jeter dans le vide pour faire venir sa famille en France

Car un jeune réfugié palestinien menaçait de se jeter dans le vide depuis le dernier étage du parking des Halles Paul-Bocuse. Il exigeait que le reste de sa famille puisse quitter Gaza pour le rejoindre en France.

Le secteur a été évacué, afin de permettre aux forces de l'ordre de négocier avec le Gazaoui âgé d'une vingtaine d'années. Un représentant de la Croix-Rouge est également intervenu pour discuter avec lui.

Après près d'une heure de négociations, le Palestinien a finalement accepté de s'éloigner de la bordure du toit et a été interpellé.

Une enquête a été ouverte.