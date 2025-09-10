Lyon 7e : après la rixe de la rue Lortet, la Métropole engage une procédure d’évacuation du campement

Depuis plusieurs semaines, les habitants du secteur dénoncent une recrudescence d’incivilités et d’agressions aux abords de ce campement installé sur un parking du Boulevard Yves-Farge.
Suite à la violente rixe révélée par LyonMag survenue samedi soir dans le quartier Lortet, la Métropole de Lyon a annoncé avoir "actionné une procédure d’évacuation du site" situé près du village d’insertion géré par Habitat et Humanisme.
Une violente rixe a éclaté ce samedi 6 septembre rue Lortet (#Lyon 7e). Les pompiers ont dû intervenir pour « un blessé grave par arme blanche », les habitants dénoncent quant à eux une « insécurité insupportable » depuis plusieurs années pic.twitter.com/ahRBHDUzzL— Lyon Mag (@lyonmag) September 8, 2025
Des tensions entre le campement et ce village d'hébergement d'urgence seraient à l'origine des violences.
La collectivité indique travailler "à réduire les délais de décision au regard des enjeux de sécurité et de la gêne pour les riverains et commerçants du quartier."
La Métropole précise toutefois que "les publics présents sur le site relèvent de l’État et non des compétences de la Métropole".
