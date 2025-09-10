Sécurité

Lyon 7e : la Métropole engage une procédure d’évacuation du campement de la rue Lortet

Après plusieurs semaines de tensions et une rixe violente samedi soir, la Métropole de Lyon a enfin décidé d’agir.

Depuis plusieurs semaines, les habitants du secteur dénoncent une recrudescence d’incivilités et d’agressions aux abords de ce campement installé sur un parking du Boulevard Yves-Farge.

Suite à la violente rixe révélée par LyonMag survenue samedi soir dans le quartier Lortet, la Métropole de Lyon a annoncé avoir "actionné une procédure d’évacuation du site" situé près du village d’insertion géré par Habitat et Humanisme. La procédure aurait été enclenchée durant l'été.

Des tensions entre le campement et ce village d'hébergement d'urgence seraient à l'origine des violences.

La collectivité indique travailler "à réduire les délais de décision au regard des enjeux de sécurité et de la gêne pour les riverains et commerçants du quartier."

La Métropole précise toutefois que "les publics présents sur le site relèvent de l’État et non des compétences de la Métropole".

GLOUGLOU 1er le 11/09/2025 à 09:13

Vous n'avez rien compris .Il utile la démonstration d'un combat de rue par des acteurs étrangers qu'ils ont fait venir par bateaux pour en fait libérer l'accès au box à vélo à moitié vide afin de ne pas perdre de précieuses voies inutiles lors de la prochaine élection.

En campagne le 10/09/2025 à 17:01

Si Bruno Bernard pense qu’il va « apaiser » ainsi les effets que 5 ans d’incompétence et de mépris ont eu sur la vie quotidienne des administrés… Il a définitivement perdu pied avec la réalité.
Quand aux brutes débiles, vont-elles comprendre que c’est de leur faute si le campement est démantelé ? J’en doute. Ils recommenceront un peu plus loin, histoire de bien montrer l’exemple aux gosses pour leur assurer un bel avenir.

Lyonnais007 le 10/09/2025 à 16:42

Il faudra m’expliquer pourquoi tous ces lieux d’hébergement sont en ville. Qu’on les mettent en périphérie, loin des transports en commun, surveillés et clos. De toute façon ces gens ne disposent pas du droit de travailler sur le territoire. Donc oui des centres (et non des camps) fermés, où l’on fournit un toit, des soins basiques, de la sécurité et le couvert. Pas moins et pas davantage.

c'est vrai le 10/09/2025 à 15:58

On dirait bien que c'est un quartier à rixes , ou à risques , ? ou les deux ?

Lolotooooooooooo le 10/09/2025 à 15:17

Ils vont loger chez Bruno et Marie Charlotte ?

Marie Charlotte a même un duvet à prêter .....

https://www.lyonmag.com/article/133038/je-vous-ecris-de-mon-duvet-la-nuit-de-marie-charlotte-garin-dans-le-gymnase-d-une-ecole-pour-alerter-sur-le-manque-d-hebergements-d-urgence

Télémaque le 10/09/2025 à 15:08
Tout à fait a écrit le 10/09/2025 à 11h41

Les pastèques protègent et subventionnent les associations qui font venir les personnes et après se plaignent que l'état ne participe pas.
Les associations gaucho pastèques critiquent une situation qu'elles ont contribuée à mettre en place.
Généreux avec l'argent des autres......

Pas faux, Fanny Dubot et les autres huiles sont allés se pavaner dans le village Habitat et Humanisme, ils ont fait de la com etc maintenant ils sont où ?

Télémaque le 10/09/2025 à 15:05
Ex Précisions a écrit le 10/09/2025 à 11h33

Oui les pastèques ont raison sur le fond c'est à la préfecture de faire dégager (très loin ce serait bien cette fois-ci) ces nuisibles, mais le fait est qu'ils sont entièrement responsables de laisser faire et presque à encourager la venue de ce type de population...

Je sais pas si les écolos encouragent la venue de ces personnes, mais le village Habitat et Humanisme c'est sûr !! Ils font l'aller retour entre le squat et le village toute la journée, toute la nuit. Ils disent qu'ils vont virer le squat, mais ça va rien changer...

Johnny le stylo le 10/09/2025 à 14:41

C’est bien, continuez à bordeliser les villes. Surtout restez sur votre credo vélo, composte et immigrés, les électeurs vous fuiront plus vite. En revanche le retour de bâton sera sévère. Le budget de la municipalité est déjà cramé pour l’année prochaine. Mon petit doigt me dit que les écolos ne s’attendent déjà plus à une victoire et perdu pour perdu ils crament la caisse. Après moi le déluge…

Saber le 10/09/2025 à 14:24

Et de la responsabilité d'associations comme Habitat et Humanisme on en parle ?? Ils sont financés en partie par des aides publiques, ce qui se passe est très grave. Déjà en août 2023 il y avait eu des rixes au même endroit, la presse en avait parlé à l'époque. Pourquoi les pouvoirs publiques laissent faire ? ça me dépasse

GAD le 10/09/2025 à 13:52

La Métropole va-t-elle être virée de l'ANVITA ?

Bibi Fricotin le 10/09/2025 à 13:45

dispersion aux 4 coins de Lyon alors qu'il faut entourer de barbelés dans l'attente du retour au bled
on gère la ville et ses habitants pour lever l'impôt mais on gère pas les clandestins
LOL, fallait pas les faire venir ... ça va finir comme en Grèce et en Angleterre ...

Connor McLeod le 10/09/2025 à 13:03

On déplace, super.
Mais ne vous inquiétez pas, on va en faire venir d'autres !

johnny le 10/09/2025 à 12:04

J'adore y ceux renvoie la balle tu m'étonnes que sa continue depuis des semaines au lieu d'agir direct non y attendent ça

Tout à fait le 10/09/2025 à 11:41
Ex Précisions a écrit le 10/09/2025 à 11h33

Oui les pastèques ont raison sur le fond c'est à la préfecture de faire dégager (très loin ce serait bien cette fois-ci) ces nuisibles, mais le fait est qu'ils sont entièrement responsables de laisser faire et presque à encourager la venue de ce type de population...

Les pastèques protègent et subventionnent les associations qui font venir les personnes et après se plaignent que l'état ne participe pas.
Les associations gaucho pastèques critiquent une situation qu'elles ont contribuée à mettre en place.
Généreux avec l'argent des autres......

7eme fatiguée le 10/09/2025 à 11:35

Si c’est pour les pousser sous le pont GallIieni plutôt que Jean Macé et Yves Farge comme ils l’ont fait en juillet, ça ne servira à rien. Déjà 8 tentes sous ce pont depuis, en plus de ce camp. Ce quartier est le repère à clodos de tout Lyon. Merci à nos dirigeants pour cette qualité de vie.

Ex Précisions le 10/09/2025 à 11:33

Oui les pastèques ont raison sur le fond c'est à la préfecture de faire dégager (très loin ce serait bien cette fois-ci) ces nuisibles, mais le fait est qu'ils sont entièrement responsables de laisser faire et presque à encourager la venue de ce type de population...

Bien sûr, toujours l’excuse de l’autre le 10/09/2025 à 11:30

Après avoir laisser faire n’importe quoi, on gère tant que possible le n’importe quoi

