Lyon 7e : après une nouvelle rixe, un habitant dénonce une "insécurité insupportable" près d'un nouveau campement

"Cela fait trois ans que nous dénonçons l’insécurité insupportable qui règne dans la rue Lortet depuis l’installation du Village d’insertion Habitat et Humanisme qui accueille, en ce moment même, 120 personnes", affirme un habitant du quartier, évoquant des faits répétés de violences et de dégradations.
Le riverain cite notamment "des intrusions dans les résidences avec dégradation, une tentative de cambriolage, des rixes à répétition", mais aussi "mendicité agressive, dépôts sauvages quotidiens et tapages incessants."
Selon lui, "les riverains ont été abandonnés," malgré des alertes transmises à la mairie du 7ᵉ arrondissement, à la préfecture et à l’association gestionnaire du site. "Même les employés d’Habitat et Humanisme ont essuyé des crachats, des menaces, mais rien ne filtre car ils redoutent la mauvaise publicité," assure-t-il.
Samedi soir, une nouvelle rixe a éclaté. Le témoin décrit, vidéo, à l'appui,"un différend entre deux groupes d’habitants du Village d’insertion de la rue Lortet et du squat du parking DHL boulevard Yves Farge." Il y a quelques jours, LyonMag avait déjà signalé la montée en puissance de ce campement, installé autour d’un box à vélos de la Métropole et empêchant son utilisation.
Une violente rixe a éclaté ce samedi 6 septembre rue Lortet (#Lyon 7e). Les pompiers ont dû intervenir pour « un blessé grave par arme blanche », les habitants dénoncent quant à eux une « insécurité insupportable » depuis plusieurs années pic.twitter.com/ahRBHDUzzL— Lyon Mag (@lyonmag) September 8, 2025
La scène se serait déroulée "entre 20h20 et 21h20", en pleine rue, "au beau milieu des voitures. Comme toujours, les vigiles salariés par Habitat et Humanisme n’ont pas prévenu la police, se contentant d’observer les violences", déplore l’habitant. Il affirme qu’"au moins l’une des personnes ayant pris part à la rixe a été grièvement blessée (coups sur la tête d’après des riverains)" et que des riverains ont fini par appeler la police.
La Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme de son côté "une intervention de police sur réquisition des sapeurs-pompiers dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon, ce samedi 6 septembre à 22h10, pour une personne grièvement blessée par arme blanche. Nos effectifs de police sont intervenus le plus rapidement possible. Une enquête a immédiatement été ouverte, et des constatations ont été réalisées sur place. L'enquête permettra d'établir les circonstances exactes de la rixe."
De son côté, Habitat et Humanisme reconnaît les difficultés rencontrées sur le site. "Nous avons conscience de la situation et des nécessités de réduire la capacité d’accueil du village Lortet. Il faut savoir que nous avons eu des fermetures de sites d’hébergement dues au désengagement de l’État. Et pour ne pas mettre les gens à la rue, on a essayé de trouver des solutions, ça a été d’agrandir le village Lortet," indique l’association.
La structure, passée de 75 à 110 personnes accueillies, prévoit de ramener sa capacité "à 90 personnes en relogeant les familles dans le diffus, c’est-à-dire dans les autres logements dont nous disposons dans la métropole de Lyon." Concernant le squat du parking voisin, Habitat et Humanisme précise qu’il s’agit "d’une situation extérieure à notre association", liée selon elle à "la problématique globale de l’hébergement à Lyon," marquée par des démantèlements des camps et la situation de l’hébergement dans son ensemble à Lyon qui "engendrent forcément des tensions."
🤣🤣🤣Signaler Répondre
Vous avez voté les gars..
c'est quand même pas compliqué : pas de papier dehorsSignaler Répondre
si la police ne fait rien alors les riverains seront obligés de sécuriser eux même leur quartier
et là ça va partir en vrille
sinon faut planter un arbre pour apaiser la situation
C’est Lyon,ça?On dirait le Bronx!Signaler Répondre
Ils arriveront plus tôt que prévu !Signaler Répondre
Ce qui se passe est alarmant et malheureusement cela ne peut qu'empirer car les migrants vont être de plus en plus nombreux dans la décénie à venir et nous sommes face à une incapacité de logement et d'intégration de ces populations.Signaler Répondre
Certains s'offusquent lorsque l'on parle de remplacement mais insidieusement c'est ce qui est en train de se produire, la France est en train de se faire cannibaliser et nos élus restent passifs.
transformons cette rue en piste cyclable pour apaiser la vie dans ce quartier.Signaler Répondre
mdrSignaler Répondre
La mixité sociale que les zélites nous vendent mais sans jamais en profiter, eux...!Signaler Répondre
L'enrichissement culturel de certaines populations pour la France est une telle chance !
Allez, encore plus, faites-en venir toujours plus !
Votre bien !!!!Signaler Répondre
C'est un sentiment de rixe et d'insécurité lié au brainwashing de cnews.Signaler Répondre
Le danger c'est l'estreme drouate.
Et dire qu'on voulais m'envoyer travailler par là-bas quand j'ai vu sur Google ou ceux trouver le truc j'ai même pas répondu mdrSignaler Répondre
Village d’insertion et autre : qui paie !?Signaler Répondre
Stop !!!!!
Cette rue manque d arbres , donc on n est pas dans un quartier apaisé , B Bernard va réglé le problème .Signaler Répondre
Ville apaisée ....Signaler Répondre
Marine et Jordan vite !
Je passe par cette rue toutes les semaines, je confirme que ça se dégrade!Signaler Répondre
La France, le pays des droits de l’autre!
Pour qui le délabrement dramatique du quotidien des Lyonnais sera une préoccupation majeure...Signaler Répondre
Quel politique va en avoir pour nous virer tout çà de France ?Signaler Répondre
Pas actuellement c'est certain !