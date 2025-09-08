Faits Divers

Lyon 7e : après une nouvelle rixe, un habitant dénonce une "insécurité insupportable" près d'un nouveau campement

Lyon 7e : après une nouvelle rixe, un habitant dénonce une "insécurité insupportable" près d'un nouveau campement
Lyon 7e : après une nouvelle rixe, un habitant dénonce une "insécurité insupportable" près d'un nouveau campement

Après l'évacuation de deux sites similaires sous les ponts ferroviaires le 22 juillet dernier sous l’autorité de la préfecture, les habitants dénoncent désormais la montée en puissance d'un squat de roms, situé à deux pas du Village d’insertion, où se multiplient tensions et attroupements.

"Cela fait trois ans que nous dénonçons l’insécurité insupportable qui règne dans la rue Lortet depuis l’installation du Village d’insertion Habitat et Humanisme qui accueille, en ce moment même, 120 personnes", affirme un habitant du quartier, évoquant des faits répétés de violences et de dégradations.

Le riverain cite notamment "des intrusions dans les résidences avec dégradation, une tentative de cambriolage, des rixes à répétition", mais aussi "mendicité agressive, dépôts sauvages quotidiens et tapages incessants."

Selon lui, "les riverains ont été abandonnés," malgré des alertes transmises à la mairie du 7ᵉ arrondissement, à la préfecture et à l’association gestionnaire du site. "Même les employés d’Habitat et Humanisme ont essuyé des crachats, des menaces, mais rien ne filtre car ils redoutent la mauvaise publicité," assure-t-il.

Samedi soir, une nouvelle rixe a éclaté. Le témoin décrit, vidéo, à l'appui,"un différend entre deux groupes d’habitants du Village d’insertion de la rue Lortet et du squat du parking DHL boulevard Yves Farge." Il y a quelques jours, LyonMag avait déjà signalé la montée en puissance de ce campement, installé autour d’un box à vélos de la Métropole et empêchant son utilisation.

La scène se serait déroulée "entre 20h20 et 21h20", en pleine rue, "au beau milieu des voitures. Comme toujours, les vigiles salariés par Habitat et Humanisme n’ont pas prévenu la police, se contentant d’observer les violences", déplore l’habitant. Il affirme qu’"au moins l’une des personnes ayant pris part à la rixe a été grièvement blessée (coups sur la tête d’après des riverains)" et que des riverains ont fini par appeler la police.

La Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme de son côté "une intervention de police sur réquisition des sapeurs-pompiers dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon, ce samedi 6 septembre à 22h10, pour une personne grièvement blessée par arme blanche. Nos effectifs de police sont intervenus le plus rapidement possible. Une enquête a immédiatement été ouverte, et des constatations ont été réalisées sur place. L'enquête permettra d'établir les circonstances exactes de la rixe."

De son côté, Habitat et Humanisme reconnaît les difficultés rencontrées sur le site. "Nous avons conscience de la situation et des nécessités de réduire la capacité d’accueil du village Lortet. Il faut savoir que nous avons eu des fermetures de sites d’hébergement dues au désengagement de l’État. Et pour ne pas mettre les gens à la rue, on a essayé de trouver des solutions, ça a été d’agrandir le village Lortet," indique l’association.

La structure, passée de 75 à 110 personnes accueillies, prévoit de ramener sa capacité "à 90 personnes en relogeant les familles dans le diffus, c’est-à-dire dans les autres logements dont nous disposons dans la métropole de Lyon." Concernant le squat du parking voisin, Habitat et Humanisme précise qu’il s’agit "d’une situation extérieure à notre association", liée selon elle à "la problématique globale de l’hébergement à Lyon," marquée par des démantèlements des camps et la situation de l’hébergement dans son ensemble à Lyon  qui "engendrent forcément des tensions."

Tags :

rue Lortet

habitat et humanisme

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Dupon le 08/09/2025 à 18:13

🤣🤣🤣
Vous avez voté les gars..

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 08/09/2025 à 18:07

c'est quand même pas compliqué : pas de papier dehors
si la police ne fait rien alors les riverains seront obligés de sécuriser eux même leur quartier
et là ça va partir en vrille
sinon faut planter un arbre pour apaiser la situation

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 08/09/2025 à 18:04

C’est Lyon,ça?On dirait le Bronx!

Signaler Répondre
avatar
Rn2027 le 08/09/2025 à 17:52
Lol.... a écrit le 08/09/2025 à 16h55

Ville apaisée ....
Marine et Jordan vite !

Ils arriveront plus tôt que prévu !

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 08/09/2025 à 17:51

Ce qui se passe est alarmant et malheureusement cela ne peut qu'empirer car les migrants vont être de plus en plus nombreux dans la décénie à venir et nous sommes face à une incapacité de logement et d'intégration de ces populations.
Certains s'offusquent lorsque l'on parle de remplacement mais insidieusement c'est ce qui est en train de se produire, la France est en train de se faire cannibaliser et nos élus restent passifs.

Signaler Répondre
avatar
velicipede le 08/09/2025 à 17:35

transformons cette rue en piste cyclable pour apaiser la vie dans ce quartier.

Signaler Répondre
avatar
Avec votre niveau d'orthographe il valait mieux ne pas répondre le 08/09/2025 à 17:34
johnny a écrit le 08/09/2025 à 17h07

Et dire qu'on voulais m'envoyer travailler par là-bas quand j'ai vu sur Google ou ceux trouver le truc j'ai même pas répondu mdr

mdr

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 08/09/2025 à 17:27

La mixité sociale que les zélites nous vendent mais sans jamais en profiter, eux...!
L'enrichissement culturel de certaines populations pour la France est une telle chance !
Allez, encore plus, faites-en venir toujours plus !

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 08/09/2025 à 17:07
Ex Précisions a écrit le 08/09/2025 à 16h37

Quel politique va en avoir pour nous virer tout çà de France ?
Pas actuellement c'est certain !

Votre bien !!!!

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 08/09/2025 à 17:07

C'est un sentiment de rixe et d'insécurité lié au brainwashing de cnews.

Le danger c'est l'estreme drouate.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 08/09/2025 à 17:07

Et dire qu'on voulais m'envoyer travailler par là-bas quand j'ai vu sur Google ou ceux trouver le truc j'ai même pas répondu mdr

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 08/09/2025 à 17:07

Village d’insertion et autre : qui paie !?
Stop !!!!!

Signaler Répondre
avatar
Mannix le 08/09/2025 à 17:01

Cette rue manque d arbres , donc on n est pas dans un quartier apaisé , B Bernard va réglé le problème .

Signaler Répondre
avatar
Lol.... le 08/09/2025 à 16:55

Ville apaisée ....
Marine et Jordan vite !

Signaler Répondre
avatar
Jhejdj le 08/09/2025 à 16:53

Je passe par cette rue toutes les semaines, je confirme que ça se dégrade!

La France, le pays des droits de l’autre!

Signaler Répondre
avatar
Vivement un futur nouveau Maire... le 08/09/2025 à 16:48

Pour qui le délabrement dramatique du quotidien des Lyonnais sera une préoccupation majeure...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/09/2025 à 16:37

Quel politique va en avoir pour nous virer tout çà de France ?
Pas actuellement c'est certain !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.