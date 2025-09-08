Lyon 7e : après une nouvelle rixe, un habitant dénonce une "insécurité insupportable" près d'un nouveau campement

"Cela fait trois ans que nous dénonçons l’insécurité insupportable qui règne dans la rue Lortet depuis l’installation du Village d’insertion Habitat et Humanisme qui accueille, en ce moment même, 120 personnes", affirme un habitant du quartier, évoquant des faits répétés de violences et de dégradations.

Le riverain cite notamment "des intrusions dans les résidences avec dégradation, une tentative de cambriolage, des rixes à répétition", mais aussi "mendicité agressive, dépôts sauvages quotidiens et tapages incessants."

Selon lui, "les riverains ont été abandonnés," malgré des alertes transmises à la mairie du 7ᵉ arrondissement, à la préfecture et à l’association gestionnaire du site. "Même les employés d’Habitat et Humanisme ont essuyé des crachats, des menaces, mais rien ne filtre car ils redoutent la mauvaise publicité," assure-t-il.

Samedi soir, une nouvelle rixe a éclaté. Le témoin décrit, vidéo, à l'appui,"un différend entre deux groupes d’habitants du Village d’insertion de la rue Lortet et du squat du parking DHL boulevard Yves Farge." Il y a quelques jours, LyonMag avait déjà signalé la montée en puissance de ce campement, installé autour d’un box à vélos de la Métropole et empêchant son utilisation.

La scène se serait déroulée "entre 20h20 et 21h20", en pleine rue, "au beau milieu des voitures. Comme toujours, les vigiles salariés par Habitat et Humanisme n’ont pas prévenu la police, se contentant d’observer les violences", déplore l’habitant. Il affirme qu’"au moins l’une des personnes ayant pris part à la rixe a été grièvement blessée (coups sur la tête d’après des riverains)" et que des riverains ont fini par appeler la police.

La Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme de son côté "une intervention de police sur réquisition des sapeurs-pompiers dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon, ce samedi 6 septembre à 22h10, pour une personne grièvement blessée par arme blanche. Nos effectifs de police sont intervenus le plus rapidement possible. Une enquête a immédiatement été ouverte, et des constatations ont été réalisées sur place. L'enquête permettra d'établir les circonstances exactes de la rixe."

De son côté, Habitat et Humanisme reconnaît les difficultés rencontrées sur le site. "Nous avons conscience de la situation et des nécessités de réduire la capacité d’accueil du village Lortet. Il faut savoir que nous avons eu des fermetures de sites d’hébergement dues au désengagement de l’État. Et pour ne pas mettre les gens à la rue, on a essayé de trouver des solutions, ça a été d’agrandir le village Lortet," indique l’association.

La structure, passée de 75 à 110 personnes accueillies, prévoit de ramener sa capacité "à 90 personnes en relogeant les familles dans le diffus, c’est-à-dire dans les autres logements dont nous disposons dans la métropole de Lyon." Concernant le squat du parking voisin, Habitat et Humanisme précise qu’il s’agit "d’une situation extérieure à notre association", liée selon elle à "la problématique globale de l’hébergement à Lyon," marquée par des démantèlements des camps et la situation de l’hébergement dans son ensemble à Lyon qui "engendrent forcément des tensions."