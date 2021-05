Matthieu de Châlus (Habitat et Humanisme) : "Passer à 500 logements pour les jeunes d’ici 3 ans"

Fondé en 1985 à Lyon, Habitat et Humanisme poursuit sa mission quotidienne de lutte contre l’exclusion et l’isolement. Dans la Métropole, le mouvement gère un peu plus de 2500 logements. "Notre métier commence vraiment lorsqu’on remet les clés d’un logement à un ménage et qu’on l’accompagne vers l’autonomie", note Matthieu de Châlus.

Le directeur général d’Habitat et Humanisme estime que "le génie de Bernard Devert (le fondateur ndlr), c’est de s’être mis très tôt sur le créneau de la finance solidaire. Notre modèle repose sur la confiance d’investisseurs privés qui investissent dans une foncière. Cette dernière nous permet d’avoir une part de fonds propres importante".

Habitat et Humanisme s’occupe également des étudiants, avec "360 jeunes accueillis dans le Rhône". Le mouvement lyonnais est capable de proposer un T1 avec un loyer restant à payer de 90 euros une fois les aides passées. "On voudrait passer à 500 logements pour les jeunes d’ici 3 ans", indique Matthieu de Châlus.

La mixité sociale engendrée par le travail d’Habitat et Humanisme connaît parfois des limites. Mais pour Matthieu de Châlus, "ça crée surtout des moments de richesse. Toute personne a des fragilités mais aussi des richesses. Notre job est de les déceler et de faire en sorte que les personnes se sentent utiles aux côtés des autres".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.