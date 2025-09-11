Faits Divers

Lyon : un homme en fauteuil roulant mortellement poignardé

Scène d'horreur ce mercredi soir dans le 9e arrondissement de Lyon.

Peu avant 22h30, un homme en fauteuil roulant a été poignardé au cou, au pied d'une barre d'immeubles.

La victime, âgée d'une quarantaine d'années, est décédée sur place, malgré l'intervention rapide des secours et leurs tentatives pour la maintenir en vie.

Il s'agirait d'un ressortissant irakien.

Une enquête a été ouverte, on ignore encore si le suspect a été identifié, mais il est activement recherché. Aucune interpellation n'a encore été menée. Les circonstances de l'agression fatale sont également à déterminer.

"Cette nuit, un homme de 46 ans en situation de handicap a été mortellement blessé dans le 9e arrondissement.
Un crime abject qui, je l’espère, sera élucidé dans les plus brefs délais. J’ai toute confiance en la police judiciaire, mobilisée pour élucider cette affaire", a réagi l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, Mohamed Chihi.

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mais oui c’est ça le 11/09/2025 à 10:46
Pfuiiii a écrit le 11/09/2025 à 10h32

Commentaire à haute valeur ajoutée ! Vous devez , vous aussi, être un "grand penseur" de notre temps ...

La même valeur ajoutée que ceux qui passent leur énergie à traiter de facho et droitardés en permanence dés qu’une idée leur déplaît

Signaler Répondre
avatar
Habituation le 11/09/2025 à 10:44

Quand on ne se donne pas les moyens d’endiguer un phénomène, après l’avoir nié, on le banalise politiquement et judiciairement.
Il est possible de requalifier des viols avérés selon les termes de la loi en « agressions sexuelles ». Afin de désengorger les tribunaux. Les peines encourues ne sont évidemment pas les mêmes et la restitution du dommage vécu par les victimes non plus. Un deal immoral faute de moyens suffisants : « si vous acceptez une qualification plus légère, le cas sera jugé plus rapidement. Si non, vous devrez attendre très longtemps avant d’obtenir justice ».
Conséquence sur la perception des crimes dans notre société : une atténuation de leur gravité. Il en ira bientôt de même des assassinats : on les requalifiera en « agression mortelle »… « De masse » dans le cas d’attentats.

Signaler Répondre
avatar
Kkvert le 11/09/2025 à 10:37

De quel coté du cou? Devant ce n'est pas le cou.

Signaler Répondre
avatar
roco le 11/09/2025 à 10:36

alors vous en pensez quoi Mr Doucet ?

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 11/09/2025 à 10:32
Les grands penseurs du forum a écrit le 11/09/2025 à 09h45

Oui mais les droitardés
Oui mais les fachos
Oui mais Nicolas qui paie et qui est un mouton contrairement à mooaaa
Mdr!

Commentaire à haute valeur ajoutée ! Vous devez , vous aussi, être un "grand penseur" de notre temps ...

Signaler Répondre
avatar
Urlu le 11/09/2025 à 10:29
Horreur quotidienne a écrit le 11/09/2025 à 10h04

On s'habitue tout doucement à ces drames , car malheureusement cela passe presque inaperçu voire banale . Un seul homicide aurait rempli la première page d'un quotidien lyonnais il y a quelques années. c'était bien ou mal j'en sais rien .De toute façon il faudra bientot un annuaire pour remplir les faits divers actuels ... pauvre pays

Vous venez décrire l'évolution du "fait divers" en "phénomène de société".
A bon entendeur.

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 11/09/2025 à 10:25

La France deviendra t elle un second HAITI, si Politiques, et Juges ferment toujours les yeux ?

Signaler Répondre
avatar
En fait le 11/09/2025 à 10:18
Lyonnais en colère a écrit le 11/09/2025 à 09h54

Maintenant un meurtre a Lyon chaque semaine et des agressions au couteau tout les jours !! Et Gregory Doucet se fiche complètement de la sécurité des lyonnais, un meurtre au couteau à Caluire la semaine dernière,un homme criblé de balle hier après midi vers la place Guichard et un autre meurtre au couteau le soir même à Lyon 9,sans oublier une autre attaque au couteau avec un jeune de 16 ans en urgence absolue ce week-end devant la piscine quai Claude Bernard,et Gregory Doucet est encore dans le déni !!!

C’est toute la gauche qui est dans le déni depuis maintenant 45 ans

Signaler Répondre
avatar
Horreur quotidienne le 11/09/2025 à 10:04

On s'habitue tout doucement à ces drames , car malheureusement cela passe presque inaperçu voire banale . Un seul homicide aurait rempli la première page d'un quotidien lyonnais il y a quelques années. c'était bien ou mal j'en sais rien .De toute façon il faudra bientot un annuaire pour remplir les faits divers actuels ... pauvre pays

Signaler Répondre
avatar
écolo mon amour le 11/09/2025 à 10:02
mirou69 a écrit le 11/09/2025 à 09h29

C’est horrible

oui !!! c'est lyon apaisé!!!!! handicap international est à la mairie

Signaler Répondre
avatar
Oui mais le 11/09/2025 à 10:02
gotham city a écrit le 11/09/2025 à 09h39

lyon la nuit c'est devenu gotham city

Mais sans Batman

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais en colère le 11/09/2025 à 09:54

Maintenant un meurtre a Lyon chaque semaine et des agressions au couteau tout les jours !! Et Gregory Doucet se fiche complètement de la sécurité des lyonnais, un meurtre au couteau à Caluire la semaine dernière,un homme criblé de balle hier après midi vers la place Guichard et un autre meurtre au couteau le soir même à Lyon 9,sans oublier une autre attaque au couteau avec un jeune de 16 ans en urgence absolue ce week-end devant la piscine quai Claude Bernard,et Gregory Doucet est encore dans le déni !!!

Signaler Répondre
avatar
Les grands penseurs du forum le 11/09/2025 à 09:45

Oui mais les droitardés
Oui mais les fachos
Oui mais Nicolas qui paie et qui est un mouton contrairement à mooaaa
Mdr!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/09/2025 à 09:39

Bientôt ces chances pour la France de macron vont s'en prendre aux bébés dans les poussettes pour leur piquer leur biberon...

Signaler Répondre
avatar
gotham city le 11/09/2025 à 09:39

lyon la nuit c'est devenu gotham city

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 11/09/2025 à 09:31

Encore un homicide par arme blanche.
Rien n'est fait, rien ne sera fait.
On n'a pas fini de compter les cadavres.

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 11/09/2025 à 09:29

C’est horrible

Signaler Répondre

