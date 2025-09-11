Lyon : un homme en fauteuil roulant mortellement poignardé

Peu avant 22h30, un homme en fauteuil roulant a été poignardé au cou, au pied d'une barre d'immeubles.
La victime, âgée d'une quarantaine d'années, est décédée sur place, malgré l'intervention rapide des secours et leurs tentatives pour la maintenir en vie.
Il s'agirait d'un ressortissant irakien.
Une enquête a été ouverte, on ignore encore si le suspect a été identifié, mais il est activement recherché. Aucune interpellation n'a encore été menée. Les circonstances de l'agression fatale sont également à déterminer.
"Cette nuit, un homme de 46 ans en situation de handicap a été mortellement blessé dans le 9e arrondissement.
Un crime abject qui, je l’espère, sera élucidé dans les plus brefs délais. J’ai toute confiance en la police judiciaire, mobilisée pour élucider cette affaire", a réagi l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, Mohamed Chihi.
Il est possible de requalifier des viols avérés selon les termes de la loi en « agressions sexuelles ». Afin de désengorger les tribunaux. Les peines encourues ne sont évidemment pas les mêmes et la restitution du dommage vécu par les victimes non plus. Un deal immoral faute de moyens suffisants : « si vous acceptez une qualification plus légère, le cas sera jugé plus rapidement. Si non, vous devrez attendre très longtemps avant d’obtenir justice ».
Conséquence sur la perception des crimes dans notre société : une atténuation de leur gravité. Il en ira bientôt de même des assassinats : on les requalifiera en « agression mortelle »… « De masse » dans le cas d’attentats.
On s'habitue tout doucement à ces drames , car malheureusement cela passe presque inaperçu voire banale . Un seul homicide aurait rempli la première page d'un quotidien lyonnais il y a quelques années. c'était bien ou mal j'en sais rien .De toute façon il faudra bientot un annuaire pour remplir les faits divers actuels ... pauvre paysSignaler Répondre
Maintenant un meurtre a Lyon chaque semaine et des agressions au couteau tout les jours !! Et Gregory Doucet se fiche complètement de la sécurité des lyonnais, un meurtre au couteau à Caluire la semaine dernière,un homme criblé de balle hier après midi vers la place Guichard et un autre meurtre au couteau le soir même à Lyon 9,sans oublier une autre attaque au couteau avec un jeune de 16 ans en urgence absolue ce week-end devant la piscine quai Claude Bernard,et Gregory Doucet est encore dans le déni !!!Signaler Répondre
