Lyon : un homme en fauteuil roulant mortellement poignardé

Peu avant 22h30, un homme en fauteuil roulant a été poignardé au cou, au pied d'une barre d'immeubles.

La victime, âgée d'une quarantaine d'années, est décédée sur place, malgré l'intervention rapide des secours et leurs tentatives pour la maintenir en vie.

Il s'agirait d'un ressortissant irakien.

Une enquête a été ouverte, on ignore encore si le suspect a été identifié, mais il est activement recherché. Aucune interpellation n'a encore été menée. Les circonstances de l'agression fatale sont également à déterminer.

"Cette nuit, un homme de 46 ans en situation de handicap a été mortellement blessé dans le 9e arrondissement.

Un crime abject qui, je l’espère, sera élucidé dans les plus brefs délais. J’ai toute confiance en la police judiciaire, mobilisée pour élucider cette affaire", a réagi l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, Mohamed Chihi.