Lyon : les influenceurs Nico et Byilhann attendus, la crainte de nouveaux débordements

Les streamers Byilhann et Nicotine, suivis par plus de cinq millions d’abonnés sur leurs réseaux sociaux, doivent atteindre Lyon dans les prochaines heures après une étape à Valence et un passage prévu à Givors.

Retransmis en direct sur Twitch, leur défi attire chaque jour des dizaines de jeunes, qui peuvent les suivre à la trace grâce au live. Mais partout où ils passent, la situation dégénère parfois : un abonné a chuté dans un fossé en tentant de les suivre, un autre a été interpellé pour leur avoir jeté des bouteilles de soda. À Pierrelatte, ils ont même été escortés par la police pour éviter les débordements.

Lyon n’échappe pas aux craintes. Leur venue rappelle l’épisode de décembre 2024, quand le snapchateur Hachemi avait provoqué un important attroupement en Presqu’île après l’interdiction préfectorale de sa venue. Cette fois encore, les forces de l’ordre redoutent une mobilisation incontrôlée de centaines de jeunes.

Les deux influenceurs ont déjà annoncé qu’ils souhaitaient se rendre dans un fast-food villeurbannais bien connu pour leurs tacos. Un rendez-vous qui pourrait attirer une foule compacte de fans. Et donc donner des sueurs froides aux autorités, d'autant que les adolescents n'auront pas cours ce mercredi.