Et aussi à Lyon

Lyon : les influenceurs Nico et Byilhann attendus, la crainte de nouveaux débordements

Lyon : les influenceurs Nico et Byilhann attendus, la crainte de nouveaux débordements
DR : Byilhann

Ils ont quitté Montpellier à pied pour rejoindre Paris en 19 jours.

Les streamers Byilhann et Nicotine, suivis par plus de cinq millions d’abonnés sur leurs réseaux sociaux, doivent atteindre Lyon dans les prochaines heures après une étape à Valence et un passage prévu à Givors.

Retransmis en direct sur Twitch, leur défi attire chaque jour des dizaines de jeunes, qui peuvent les suivre à la trace grâce au live. Mais partout où ils passent, la situation dégénère parfois : un abonné a chuté dans un fossé en tentant de les suivre, un autre a été interpellé pour leur avoir jeté des bouteilles de soda. À Pierrelatte, ils ont même été escortés par la police pour éviter les débordements.

Lyon n’échappe pas aux craintes. Leur venue rappelle l’épisode de décembre 2024, quand le snapchateur Hachemi avait provoqué un important attroupement en Presqu’île après l’interdiction préfectorale de sa venue. Cette fois encore, les forces de l’ordre redoutent une mobilisation incontrôlée de centaines de jeunes.

Les deux influenceurs ont déjà annoncé qu’ils souhaitaient se rendre dans un fast-food villeurbannais bien connu pour leurs tacos. Un rendez-vous qui pourrait attirer une foule compacte de fans. Et donc donner des sueurs froides aux autorités, d'autant que les adolescents n'auront pas cours ce mercredi.

Tags :

Byilhann

Nicotine

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La fabrique à crétins le 16/09/2025 à 13:04

L'école a fabriqué des idiots incultes, alors rien d'étonnant qu'après certains se comportent comme des crétins.

Signaler Répondre
avatar
Muche le 16/09/2025 à 12:36
Positif a écrit le 16/09/2025 à 11h44

Pour le coup, j’ai plutôt une bonne image de ce duo.
Déjà parce qu’il n’est pas a la portée de tous de marcher 40 km par jour. Ça demande une certaine détermination.
Ensuite parce que les 2 streamers, loin de cautionner les débordements, cherchent à les éviter. Leurs fans sont pour la plupart des ados pas très malins, prêts a tout pour une photo ou une dédicace, faisant du forcing et se mettant en danger pour quelques pixels.
Je leur souhaite bonne route malgré tout !

Marcher au bord de la route avec des peluches accrochées sur les épaules….je ne vois rien de très remarquable ou exceptionnel….ce sont des imbeciles

Signaler Répondre
avatar
WALKING DEAD le 16/09/2025 à 12:31

Si ça peut inciter les gens à faire de la marche c’est très bien ! Par contre pas sur la route 🚘

Signaler Répondre
avatar
Godzilla le 16/09/2025 à 12:22

Charlie Kirk c'était un 'influenceur'. Métier avec quel avenir !

Signaler Répondre
avatar
docteur freud le 16/09/2025 à 12:22
Lol a écrit le 16/09/2025 à 12h06

Les humains sont influençables par nature, pauvre abrutis qui se croit plus intelligent 😂

pas forcemen!!!(il y a le moi-le surmoi et le çà)...et le libre arbitre loué par voltaire!!

Signaler Répondre
avatar
Lol le 16/09/2025 à 12:06
mamipouzo a écrit le 16/09/2025 à 11h37

Les influenceurs n'influencent que les gens influençables.

Les humains sont influençables par nature, pauvre abrutis qui se croit plus intelligent 😂

Signaler Répondre
avatar
Force à eux le 16/09/2025 à 11:51

Au départ pas fan de ce type de streamer mais il faut reconnaitre leur motivation à faire 30/40km par jour et a systématiquement remettre à leur place certains de leurs fan irrespectueux ou qui prennent des risques pour les voir.
Il veulent en effet à tout pris éviter l'émeute même s'ils savent que Lyon va être problématique comme étape, ils ont également un service de sécurité payé de leur poche pour éviter des débordements donc on est très loin de l'irresponsabilité.

Signaler Répondre
avatar
Positif le 16/09/2025 à 11:44

Pour le coup, j’ai plutôt une bonne image de ce duo.
Déjà parce qu’il n’est pas a la portée de tous de marcher 40 km par jour. Ça demande une certaine détermination.
Ensuite parce que les 2 streamers, loin de cautionner les débordements, cherchent à les éviter. Leurs fans sont pour la plupart des ados pas très malins, prêts a tout pour une photo ou une dédicace, faisant du forcing et se mettant en danger pour quelques pixels.
Je leur souhaite bonne route malgré tout !

Signaler Répondre
avatar
johnny le 16/09/2025 à 11:43

C'est qui ceux là et y influence quoi kedal et ta 5 millions gens qui suivent ça dure leurs vie

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 16/09/2025 à 11:37

Les influenceurs n'influencent que les gens influençables.

Signaler Répondre
avatar
lyonnais français le 16/09/2025 à 11:35

qui peut être suffisamment stupide pour écouter des minables profiteurs de la faiblesse de certains ? virez ces inutiles

Signaler Répondre
avatar
Muche le 16/09/2025 à 11:33

Le règne de la bêtise et de la futilité…..les imbeciles parlent aux imbeciles
On peut s interroger sur le QI de ces « influenceurs »…et de ceux qui les suivent….c est consternant

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.