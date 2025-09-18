People

Tacos et attroupements : les streamers Byilhann et Nico sont arrivés à Lyon

Cela fait 11 jours que Byilhann et Nico marchent pour relier Montpellier à Paris à pied.

Et ce jeudi en début d'après-midi, les deux streamers qui réalisent ce défi en direct suite au Zevent sont arrivés à Lyon. Avant cela, ils s'étaient fait livrer des tacos de la Marinade, le célèbre snack de Villeurbanne.

Comme depuis le début de leur périple, ils provoquent d'importants attroupements de jeunes sur leur parcours. Ce qui donnait des maux de tête à la préfecture du Rhône qui devait déjà gérer les mobilisations et blocages du jour en centre-ville.

Le duo s'est engagé sur les berges du Rhône, se jetant directement là où il voulait surtout éviter de se rendre : dans la manifestation. Fort heureusement, le mouvement était déjà terminé et Byilhann et Nico ont pu admirer Tissage Urbain sur la place Bellecour.

Zig le 18/09/2025 à 18:26
telle est la question a écrit le 18/09/2025 à 14h48

tacos ou cassos ?

Les cassos se sont ceux qui les regardent à longueur de journées sans rien faire d'autre!

Muche le 18/09/2025 à 18:19

Ils n ont rien créé, rien inventé, rien écrit, rien découvert….leur vie …c est Se filmer en train de faire des jeux vidéos…..et faire les guignols sur les réseaux….c est ce qui rend ces deux gamins célèbres….quelle tristesse….

terminuss le 18/09/2025 à 17:39

Les prépubères sont arrivés 🤣🤣🤣🤣🤣

petite question le 18/09/2025 à 17:16

c'est quoi un streamer ; et ca sert a quoi ?
merci de vos réponses pour les initiés

Ex Précisions le 18/09/2025 à 16:42

Les prépubères sont venus rencontrer les pastèques ?

les deux le 18/09/2025 à 16:06

mon général

telle est la question le 18/09/2025 à 14:48

tacos ou cassos ?

