Tacos et attroupements : les streamers Byilhann et Nico sont arrivés à Lyon

Et ce jeudi en début d'après-midi, les deux streamers qui réalisent ce défi en direct suite au Zevent sont arrivés à Lyon. Avant cela, ils s'étaient fait livrer des tacos de la Marinade, le célèbre snack de Villeurbanne.

Comme depuis le début de leur périple, ils provoquent d'importants attroupements de jeunes sur leur parcours. Ce qui donnait des maux de tête à la préfecture du Rhône qui devait déjà gérer les mobilisations et blocages du jour en centre-ville.

Le duo s'est engagé sur les berges du Rhône, se jetant directement là où il voulait surtout éviter de se rendre : dans la manifestation. Fort heureusement, le mouvement était déjà terminé et Byilhann et Nico ont pu admirer Tissage Urbain sur la place Bellecour.

Les streamers Byilhann et Nico viennent d'arriver à Lyon par le musée des Confluences. Cela fait 11 jours qu'ils marchent depuis Montpellier pour rejoindre Paris. Déjà de nombreux attroupements autour d'eux pic.twitter.com/jQuDInE4Zc — Lyon Mag (@lyonmag) September 18, 2025