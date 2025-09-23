Subvention de 80 000 euros pour My Presqu’île : un traitement "inéquitable" pour Lyon 7 Rive Gauche

Dans un communiqué publié ce mardi, le collectif rappelle avoir alerté les acteurs publics dès le début de l’année sur la fragilité du commerce dans le 7e arrondissement, sans obtenir de réponse favorable.

Dans une lettre adressée à la mairie en avril, Amaury Smet, co-président de Lyon 7 Rive Gauche, déplorait déjà que "la subvention allouée par la ville de Lyon aux structures de management de centre-ville [soit] restée identique depuis 2006 et ce alors que depuis l'inflation a dépassé les 30%". Le collectif expliquait avoir "supprimé un poste" à l’automne face à la situation économique dégradée.

Aujourd’hui, Lyon 7 Rive Gauche dit ne pas comprendre pourquoi ses demandes, d’un montant "inférieur à 10 000 euros", n’ont pas été retenues. Le collectif souligne qu’elles portaient notamment sur la conservation d’un apprenti dédié à la transition écologique, le maintien d’animations locales ou encore la parution du guide annuel du commerce du 7e.

"Il ne s’agit pas pour nous de contester l’accompagnement financier qui a été accordé à nos collègues de My Presqu’île afin de leur permettre de faire face à leurs difficultés financières", précisent ces derniers. "Il s’agit d’exprimer notre incompréhension totale sur le traitement différentié, inéquitable et injuste dont le commerce du 7e arrondissement et Lyon 7 Rive Gauche sont l’objet alors même que des similitudes prégnantes existent avec la presqu’île et que le besoin était modeste".