Biodistrict de Gerland : Bioaster ferme ses portes à Lyon, 91 salariés menacés

L’Institut de recherche technologique (IRT) Bioaster, fondé en 2012 pour rapprocher la recherche académique du monde industriel dans le domaine de la santé, sera dissous à la mi-octobre. Cette fermeture entraînera le licenciement de 91 salariés, dont une large majorité de chercheurs, rapporte Le Progrès.
Créé à l’initiative de l’Institut Pasteur et de Lyonbiopôle, Bioaster avait été financé conjointement par l’État et plusieurs industriels, parmi lesquels BioMérieux, Sanofi ou encore Danone. Mais le modèle économique n’a pas tenu. Le Secrétariat général à l’investissement a reconnu auprès du quotidien que "divers scenarii ont été étudiés sans qu’une solution soit trouvée."
Selon Alexandre Moulin, directeur général de Bioaster, "en dehors des crises comme le Covid, ce secteur attire peu les financements privés car il n’est pas rentable". Les industriels fondateurs se sont progressivement désengagés, et les projets menés avec des PME n’ont pas suffi à compenser la perte de grands contrats.
Les salariés regroupés au sein du collectif Sauvons Bioaster dénoncent pour leur part "un mélange de mauvais choix stratégiques et de décisions politiques", tout en regrettant que l’État abandonne "le seul IRT de France dans le domaine de la santé."
En treize ans d’activité, Bioaster revendique 400 contrats de recherche, 107 partenaires industriels et 27 brevets déposés. Une trajectoire qui s’arrête brutalement, laissant le biodistrict lyonnais orphelin d’un de ses pôles emblématiques.
La recherche fondamentale ne peut reposer que majoritairement sur les moyens de l'état.
Combien de découvertes scientifiques réalisées sans en connaitre l'usage future , et combien d'autres oubliées.
Ce sont les aléas de la recherche scientifiques.
La frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée devient de plus en plus floue. Les deux interagissent de plus en plus, poussées par les changements profonds des sociétés, et par le besoin viscéral qu'ont les gouvernements de justifier leurs investissements par des résultats concrets, tangibles et quasi immédiats pour leurs électeurs.
Il n'y a guère que des organismes comme le CERN qui peuvent prétendre faire de la recherche fondamentale. Encore que.
D'ailleurs il me semblerait judicieux de faire financer et piloter la recherche au niveau de l'Europe, plutôt que par chaque Etat dans son coin (à l'instar du CERN). Ce qui donnerait une vision à plus long terme de ce vers quoi on veut tendre, et une masse critique plus conséquente, qui s'affranchirait des alea des marchés.
Les réseaux agricoles, de ce point de vue, semblent avoir un temps d'avance. J'ai eu l'occasion également de travailler dans le secteur de la métallurgie, où les réseaux recherche/production sont fort importants, et où la structure de la matière (recherche fondamentale) conditionne la production (recherche appliquée).
Ce qui n'est pas spécifié dans l'article c'est que ce sont les industriels qui n'ont pas tenu leurs engagements financiers, Bio Mérieux, Sanofi et Danone. On se demande ce que Danone fiche là-dedans d'ailleurs...Signaler Répondre
Ceux qui ramassent un max d'aides et d'abattements fiscaux de l'état tout en délocalisant la production et en fermant leur R&D.
Ces mêmes ogres qui gueulent parce qu'on veut leur faire payer 2% d'impôts soit une misère !
Et après l'état veut nous faire croire que la France va embaucher des chercheurs des EU que Trump a licenciés, mais oui.
Il existe deux formes de recherche scientifique. la recherche fondamentale est indispensable, mais est longue, coûteuse et incertaine. Mettant en jeu des intérêts communs majeurs, elle relève du domaine de compétence de l'État, en particulier via les centres de recherche des Universités. La recherche appliquée est davantage le domaine des entreprises. Elle doit être rapide et économiquement rentable, mais ses objectifs sont différents, se plaçant dans un contexte concurrentiel. L'idéal est bien évidemment de coordonner les deux démarches.Signaler Répondre
Le principe d'une institution spécialisée dans cette mise en relation semble donc s'imposer. Mais les entreprises ne peuvent se détacher d'une stratégie purement financière que si elles ne sont pas constamment mises en difficulté par la règlementation. Quant à l'État, ou à ce qui en tient lieu, il préfère gaspiller des sommes énormes dans institutions telles que l'Ademe ou l'Arcom, qui n'ont d'autre finalité que politique.
Tout ceci est lamentable et participe à la décadence générale de notre malheureuse nation, car, sans recherche innovante, toute production est appelée à disparaître dans le contexte de la mondialisation qui nous est imposée.
